Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа

Продегустировать чай, увидеть диких животных и прокатиться на поезде мимо плантаций и джунглей
Отправимся в живописнейший уголок Шри-Ланки любоваться водопадами, обниматься со слонами, восхищаться видами с высоты и погружаться в местную культуру. Посетим национальный парк, где увидим леопардов, крокодилов, буйволов и многих других
читать дальше

животных.

Прокатимся на поезде по одной из самых красивых железных дорог мира и рассмотрим из окна горные склоны, 40 мостов, чайные плантации, проедем несколько тоннелей. Сфотографируемся у знаменитого 9-арочного моста. Желающие смогут посетить танцевальное шоу и покормить слонов.

Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно разместить ребёнка в одном номере с родителями за 50% от стоимости взрослого. За 1-местное размещение доплата.

Проживание. В 2-3-местных номерах в отелях: «Oak Ray Ella Gap», «Oak Ray Regency», «Topaz» или подобном. Возможно разместить ребёнка в одном номере с родителями за 50% от стоимости взрослого. За 1-местное размещение доплата.

Питание. Включены завтраки и ужины. Обеды — самостоятельно в кафе.

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Сафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города Элла

Рано утром заедем за вами в отель/место, где вы остановились до тура: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хиккадува 05:00, Галле 07:20, Диквелла 10:00, Тангалле 10:30.

Направляемся в национальный парк «Яла», самый крупнейший в стране. Он считается одним из лучших мест для сафари в Азии, занимает площадь более 1500 квадратных километров. Здесь вы увидите слонов, леопардов, кабанов, буйволов, крокодилов, птиц и полюбуетесь нетронутой природой. В парке можно наблюдать широкий спектр животных и растительности.

Также, сегодня посетим 9-арочный мост, один из самых высоких в Южной Азии, и живописный город Элла, богатый водопадами, тропическими лесами и горами. Восхитимся 25-метровым шумным потоком воды, увидим святое место для многих религиозных людей. Желающие смогут дойти на вершину пика по маршруту «Тропа львиного камня», посетить рынок, попробовать местную еду и окунуться в культуру и традиции горожан.

Переночуем в Элле.

Сафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города Элла
2 день

Живописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоу

После завтрака переезжаем на ж. -д. станцию Элла. Поезд до станции Нану-Ойи на Шри-Ланке — это одна из самых красивых железнодорожных поездок в мире. Вы увидите чайные плантации, горные склоны, дремучие джунгли, 40 мостов, около 20 тоннелей. Почти 3 часа будем любоваться сменяющимися живописными пейзажами за окном.

Далее отправляемся в Канди, но сначала заедем на чайную фабрику, где продегустируем настоящий цейлонский чай. Остановимся на смотровой, чтобы насладиться видом на 3 водопада. Посетим храм Зуба Будды, построенный в 16 веке и хранящий реликвию. Желающие смогут сходить на национальное танцевальное шоу.

Переночуем в Канди.

Живописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоу
3 день

Тропические растения и слоновий питомник

После завтрака отправимся в королевский ботанический сад Перадении, где представлено более 4000 видов растений. Прогуляемся по аллеям, увидим орхидеи и пальмы. Следующая локация на сегодня — слоновий питомник. Место, где можно увидеть милейших животных в естественной среде обитания, как они купаются, питаются, играют друг с другом. Желающие смогут принять участие в кормлении слонов.

С хорошими впечатлениями вернёмся в Галле или в любой отель, расположенный на отрезке Коломбо-Унаватуна. Также, можем проводить вас в аэропорт Коломбо.

Тропические растения и слоновий питомникТропические растения и слоновий питомникТропические растения и слоновий питомникТропические растения и слоновий питомникТропические растения и слоновий питомникТропические растения и слоновий питомникТропические растения и слоновий питомникТропические растения и слоновий питомник

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€590
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Переезды по программе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Завтраки и ужины
  • Билет на поезд
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Шри-Ланки и обратно (аэропорт Коломбо)
  • Обеды
  • Трансфер обратно до места проживания, если отель расположен дальше Галле
  • 1-местное размещение - доплата 65 евро
  • Входные билеты к монументам, в парки, на сафари и на шоу - около 82 евро за всё
  • Услуги тук-туков, если автомобиль не сможет подъехать к месту
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хиккадува 05:00, Галле 07:20, Диквелла 10:00, Тангалле 10:30 (время приблизительное)
Завершение: Галле (или любой отель, расположенный на отрезке Коломбо-Унаватуна) / Коломбо / аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Коломбо

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыДжиппингДжунглиСафариНа поезде

Похожие туры из Коломбо

Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Шри-Ланка: Канди, Сигирия и слоновий питомник - индивидуальный тур
Погрузитесь в мир природы и культуры Шри-Ланки: от плантаций чая до древних городов и слоновьего питомника
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$375 за человека
Горы Шри-Ланки: чайные плантации, экзотические растения и водопады
🚗 На машине
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
Горы Шри-Ланки: Путешествие по чайным плантациям и водопадам Коломбо
Погрузитесь в мир экзотической природы и культурных традиций Шри-Ланки, посетив чайные плантации и водопады
Начало: Аэропорт Коломбо
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$515 за человека
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Авторский тур
10 дней
2 отзыва
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Покататься на слонах, поплавать с черепахами среди коралловых рифов и побывать на фабрике чая
Начало: Аэропорт Коломбо
12 июля в 08:00
2 авг в 08:00
$1 750 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Коломбо
Все туры из Коломбо
ХорошоТам