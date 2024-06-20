Описание тура
Организационные детали
Возможно разместить ребёнка в одном номере с родителями за 50% от стоимости взрослого. За 1-местное размещение доплата.
Проживание. В 2-3-местных номерах в отелях: «Oak Ray Ella Gap», «Oak Ray Regency», «Topaz» или подобном. Возможно разместить ребёнка в одном номере с родителями за 50% от стоимости взрослого. За 1-местное размещение доплата.
Питание. Включены завтраки и ужины. Обеды — самостоятельно в кафе.
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
Сафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города Элла
Рано утром заедем за вами в отель/место, где вы остановились до тура: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хиккадува 05:00, Галле 07:20, Диквелла 10:00, Тангалле 10:30.
Направляемся в национальный парк «Яла», самый крупнейший в стране. Он считается одним из лучших мест для сафари в Азии, занимает площадь более 1500 квадратных километров. Здесь вы увидите слонов, леопардов, кабанов, буйволов, крокодилов, птиц и полюбуетесь нетронутой природой. В парке можно наблюдать широкий спектр животных и растительности.
Также, сегодня посетим 9-арочный мост, один из самых высоких в Южной Азии, и живописный город Элла, богатый водопадами, тропическими лесами и горами. Восхитимся 25-метровым шумным потоком воды, увидим святое место для многих религиозных людей. Желающие смогут дойти на вершину пика по маршруту «Тропа львиного камня», посетить рынок, попробовать местную еду и окунуться в культуру и традиции горожан.
Переночуем в Элле.
Живописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоу
После завтрака переезжаем на ж. -д. станцию Элла. Поезд до станции Нану-Ойи на Шри-Ланке — это одна из самых красивых железнодорожных поездок в мире. Вы увидите чайные плантации, горные склоны, дремучие джунгли, 40 мостов, около 20 тоннелей. Почти 3 часа будем любоваться сменяющимися живописными пейзажами за окном.
Далее отправляемся в Канди, но сначала заедем на чайную фабрику, где продегустируем настоящий цейлонский чай. Остановимся на смотровой, чтобы насладиться видом на 3 водопада. Посетим храм Зуба Будды, построенный в 16 веке и хранящий реликвию. Желающие смогут сходить на национальное танцевальное шоу.
Переночуем в Канди.
Тропические растения и слоновий питомник
После завтрака отправимся в королевский ботанический сад Перадении, где представлено более 4000 видов растений. Прогуляемся по аллеям, увидим орхидеи и пальмы. Следующая локация на сегодня — слоновий питомник. Место, где можно увидеть милейших животных в естественной среде обитания, как они купаются, питаются, играют друг с другом. Желающие смогут принять участие в кормлении слонов.
С хорошими впечатлениями вернёмся в Галле или в любой отель, расположенный на отрезке Коломбо-Унаватуна. Также, можем проводить вас в аэропорт Коломбо.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€590
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Переезды по программе
- Экскурсионное сопровождение
- Завтраки и ужины
- Билет на поезд
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Шри-Ланки и обратно (аэропорт Коломбо)
- Обеды
- Трансфер обратно до места проживания, если отель расположен дальше Галле
- 1-местное размещение - доплата 65 евро
- Входные билеты к монументам, в парки, на сафари и на шоу - около 82 евро за всё
- Услуги тук-туков, если автомобиль не сможет подъехать к месту
- Сувениры и личные расходы