Мини-группой по Шри-Ланке: всё интересное с релаксом на пляже и у бассейнов
Понаблюдать за слонами и черепахами, отправиться в джип-сафари, покататься на поезде и лодке
Приготовьтесь, это будет максимально насыщенный отпуск! Мы вблизи понаблюдаем за самыми очаровательными жителями острова: увидим плескающихся слонят и новорождённых черепашат, покормим любопытных обезьянок и встретим диких обитателей нацпарка «Удавалаве» во читать дальше
время джип-сафари.
Сделаем то самое фото из движущегося поезда, проберёмся на лодке сквозь мангровые заросли и узнаем, как выращивают корицу, цейлонский чай и специи для аюрведы. Осмотрим невероятное количество древностей в Дамбулле, Полоннаруве, Канди, Нувара-Элии.
Несмотря на интенсивную программу, вам удастся отдохнуть и полноценно восстановить силы между экскурсиями: мы позаботились о завтраках и ужинах, забронировали комфортные отели, большинство которых — с бассейном, а также запланировали несколько дней на побережье, чтобы вы насладились пляжным релаксом у Индийского океана.
Описание тура
Организационные детали
При выборе билета ориентируйтесь на прилёт в 1-й половине дня. Если рейс вечером, лучше взять билет на день раньше старта. Пожалуйста, перед покупкой билетов свяжитесь с организатором.
Программа тура по дням
1 день
Первая встреча со слонами в приюте «Пиннавела»
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Прямо с его территории видна река, куда приходят купаться слоны, — можно наблюдать за этими прекрасными животными, отдыхая в бассейне или на террасе.
2 день
Наблюдение за слонами, пещерный храм, смотровая на Пидуруталагале
Завтракаем, ещё немного любуемся слонами и едем в Дамбуллу. Посетим питомник, в котором тоже обитают эти гиганты, и пещерный храм, чей возраст превышает 2 тысячелетия. Поднимемся на вершину Пидуруталагала, чтобы насладиться видами окрестностей с высоты, и заселимся в следующий отель.
3 день
Полоннарува
Этот день посвятим Полоннаруве. Древний город и величественная столица сингальского королевства похож на музей под открытым небом с прекрасно сохранившимися дворцами, храмами, ступами и скульптурами. Вечером вернёмся в отель.
4 день
Канди: храмы и ботанический сад
Следующий на нашем пути — Канди. Мы осмотрим сам город и индуистский храм Матале, увидим важную буддистскую реликвию в храме Зуба Будды, погуляем по Королевскому ботаническому саду.
5 день
Башня Амбулувава, чайные плантации, аюрведический сад, водопад Рамбода, старая почта в Нувара-Элии
Движемся дальше, в Нувара-Элию. По пути туда сделаем несколько остановок. Желающие смогут подняться на белоснежную башню Амбулувава. Заедем на чайную фабрику и плантации, посетим аюрведический сад и водопад Рамбода. По прибытии отправим открытки со старой английской почты.
6 день
Поездка на поезде, Девятиарочный мост, водопад Равана, сафари на джипах
Начнём день с визитных карточек Шри-Ланки: полюбуемся пейзажами, катаясь на поезде, и увидим Девятиарочный мост. Доберёмся к водопаду Равана и отправимся на джип-сафари по нацпарку «Удавалаве», где живут слоны, крокодилы, буйволы, обезьяны, павлины, мангусты, койоты и очень много птиц. Вечером разместимся в отеле на побережье.
7 день
Черепахи и черепашата
Едем купаться в лагуну, где обитают морские черепахи. Также заглянем на ферму, где их выращивают, и понаблюдаем за малышами.
8 день
Прогулка на лодке, встреча с обезьянами, остров корицы
В первой половине дня прокатимся на лодке по озеру Коггала, окружённому мангровыми зарослями, покормим обезьянок. Высадимся на острове и увидим, как выращивают корицу и делают из неё ароматную пряность. По возвращении в отель — отдых на пляже.
9 день
Свободный день
Перед возвращением домой — пляжный релакс: никуда не спешим, загораем, купаемся и наслаждаемся Шри-Ланкой.
10 день
Возвращение домой
Проводим вас в аэропорт и попрощаемся.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
$1697
1-местное проживание
$1897
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, ужины
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по маршруту
Сопровождение ланкийским русскоговорящим гидом
Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
Билеты в Коломбо и обратно в ваш город
Обеды - $10-15 за один
Доплата за 1-местное размещение
Место начала и завершения?
Аэропорт Коломбо, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Оксана — ваш гид в Коломбо
Приветствую всех любителей путешествий и приключений!
Меня зовут Оксана. И три года как я живу и работаю в райском месте Индийского океана — Шри-Ланке. Я турагент и организатор авторских и экскурсионных туров по острову.
По профессиям и филолог, и юрист, а по призванию люблю организовывать людей и показывать, как прекрасна наша планета!