Сделаем то самое фото из движущегося поезда, проберёмся на лодке сквозь мангровые заросли и узнаем, как выращивают корицу, цейлонский чай и специи для аюрведы. Осмотрим невероятное количество древностей в Дамбулле, Полоннаруве, Канди, Нувара-Элии.



Несмотря на интенсивную программу, вам удастся отдохнуть и полноценно восстановить силы между экскурсиями: мы позаботились о завтраках и ужинах, забронировали комфортные отели, большинство которых — с бассейном, а также запланировали несколько дней на побережье, чтобы вы насладились пляжным релаксом у Индийского океана.