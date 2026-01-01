Обрести гармонию на Шри-Ланке: йога-тур с экскурсиями и отдыхом у океана
Помедитировать на Малом пике Адама, пройти игру «Лила» и полюбоваться древними храмами
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
7 фев в 08:00
1 мар в 08:00
$1150 за человека
Тропическая перезагрузка с комфортом: тур на Шри-Ланку с практиками, экскурсиями и активностями
Отправиться в джип-сафари, осмотреть главные локации острова и поработать с телом и сознанием
Начало: Аэропорт Коломбо, 12:00
1 мар в 12:00
$1540 за человека
Приключения на Шри-Ланке: экскурсии и треккинги, уроки йоги и сёрфинга, гастрономия
Подняться на Сигирию, выполнить практики на берегу океана, погулять по джунглям и чайным плантациям
Начало: Аэропорт Коломбо, 10:30, возможно любое время встр...
8 мар в 10:30
€1600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Экологические»
Самые популярные туры этой рубрики в Коломбо
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Коломбо в январе 2026
Сейчас в Коломбо в категории "Экологические" можно забронировать 3 тура от 1150 до 1600. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Экологические», 2 ⭐ отзыва, цены от $1150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март