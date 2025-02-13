Вас ждут медитации на фоне живописных пейзажей, подъёмы на священные вершины, сёрфинг
фев
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Проживание. 2-местное размещение в отелях и на вилле в Унаватуне. Точные названия отелей будут известны за несколько недель до поездки.
Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном транспорте с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.
Уровень сложности. Обращаем ваше внимание, что во время тура может потребоваться физическая подготовка для следующих активностей: подъём на Сигирию (набор высоты около 200 метров, время — до 1,5 часа), подъём на Малый пик Адама (набор высоты около 300 метров, время — 2,5-4 часа).
Виза. Оформляется по прилёте.
Программа тура по дням
Прибытие на остров
Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. После ужина мы соберёмся на общий круг. Проведём сессию по формированию намерения, сопровождаемую йога-нидрой.
Храм Дамбулла, Сигирия и переезд в Канди. Храм Зуба Будды
Утро начнём с практики йоги, после которой отправимся на завтрак.
Днем вас ждёт экскурсия в знаменитый пещерный храм Дамбулла. По желанию можно будет посетить и Сигирию — величественную скалу, где царь Касапа построил древнюю крепость, окруженную садами. Вы сможете подняться на саму Сигирию или на соседнюю скалу Пидурангала, откуда открывается захватывающий вид.
После обеда мы переедем в Канди, чтобы посетить священный Храм Зуба Будды — важное место для буддистов всего мира. Вечером устроим медитацию.
Амбулавава, чайные плантации и переезд в Эллу
Утром — йога и завтрак. Затем мы отправимся на экскурсию к башне Амбулавава, откуда открывается панорамный вид на окрестности. После захватывающего подъёма мы пообедаем и отправимся в горный город Нувара-Элия, знаменитый своими чайными плантациями. Посетим фабрику и полюбуемся зелёными холмами.
Вечером мы переместимся в Эллу, где проведём вечерний круг после ужина.
Медитация на Малом пике Адама, Девятиарочный мост, путь к побережью
На рассвете мы отправимся на Малый пик Адама, где проведём медитацию на вершине и насладимся завтраком с видом на горы.
Затем переместимся к Девятиарочному мосту, чтобы насладиться поездкой на поезде и сделать потрясающие фотографии. После этого нас ждёт переезд к побережью. По дороге можно будет увидеть высеченного в скале Будду или отправиться на сафари в парк «Яла» (самостоятельный трансфер до виллы).
По прибытии на виллу мы искупаемся в океане и насладимся закатом, завершим день ужином и медитацией.
Галле
Начнём день с утренней йоги и пранаямы, а затем отправимся на завтрак. Далее поедем в Галле. Посетим форт, прогуляемся по местным улочкам, заглянем в арт-галереи и насладимся обедом в одном из ресторанов Старого города. Вечером, после ужина, нас ждёт вечерняя практика.
Ловим волну: день сёрфинга
После утренней практики и завтрака мы отправимся в Велигаму на сёрфинг. Под руководством опытных инструкторов вы сможете освоить азы этого увлекательного вида спорта.
Вечером пройдёт сеанс тайского массажа, который подарит глубокое расслабление перед сном.
Свободный день и игра «Лила»
День начнётся с практики, акцентированной на прогибах. После этого у вас будет свободное время, чтобы заняться сёрфингом, отправиться в спа, отдохнуть на пляже, поплавать с черепахами или устроить фотосессию.
Днём пройдёт трансформационная игра «Лила», а вечером проведём медитацию.
Дондра и речное сафари в Матаре
Традиционно посвятим утренние часы мягкой практике. После этого мы выезжаем в самую южную точку острова, где посетим два храма, покормим слона и увидим живописный маяк в Дондре.
По желанию можно будет отправиться на речное сафари в Матаре. Вечером мы также проведём практику.
Свободный день
После утренней йоги и пранаямы день полностью в вашем распоряжении: можно заняться шопингом, отдохнуть на пляже или отправиться на экскурсию. Вечером мы соберёмся на заключительный круг, чтобы подвести итоги ретрита и поделиться впечатлениями, а затем поужинаем.
Окончание тура
На рассвете устроим фотосессию. После завтрака соберём вещи и отправимся в аэропорт. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1035
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта и по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Йога и практики
Что не входит в цену
- Перелёт до Коломбо и обратно
- Остальное питание
- Входные билеты
- Трансфер из парка «Яла»
- Сёрфинг, аренда доски
- Дополнительные развлечения и активности (спа, массаж)