Возможно участие с детьми от 14 лет.

Проживание. 2-местное размещение в отелях и на вилле в Унаватуне. Точные названия отелей будут известны за несколько недель до поездки.

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном транспорте с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.

Уровень сложности. Обращаем ваше внимание, что во время тура может потребоваться физическая подготовка для следующих активностей: подъём на Сигирию (набор высоты около 200 метров, время — до 1,5 часа), подъём на Малый пик Адама (набор высоты около 300 метров, время — 2,5-4 часа).

Виза. Оформляется по прилёте.