Обрести гармонию на Шри-Ланке: йога-тур с экскурсиями и отдыхом у океана

Помедитировать на Малом пике Адама, пройти игру «Лила» и полюбоваться древними храмами
Наше путешествие — путь к обновлению и внутреннему равновесию. Отправляемся на остров, где древняя культура сочетается с потрясающей природой.

Вас ждут медитации на фоне живописных пейзажей, подъёмы на священные вершины, сёрфинг
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на океанских волнах и экскурсии по знаковым локациям.

Погружение в гармонию йоги, чайные плантации Нувара-Элии и вечерние закаты на побережье подарят вам вдохновение и душевный покой.

При желании вы сможете дополнить отдых посещением национального парка «Яла» и речным сафари в Матаре, а также релаксом в спа.

Обрести гармонию на Шри-Ланке: йога-тур с экскурсиями и отдыхом у океана
Обрести гармонию на Шри-Ланке: йога-тур с экскурсиями и отдыхом у океана
Обрести гармонию на Шри-Ланке: йога-тур с экскурсиями и отдыхом у океана
Ближайшие даты:
13
фев
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Проживание. 2-местное размещение в отелях и на вилле в Унаватуне. Точные названия отелей будут известны за несколько недель до поездки.

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном транспорте с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.

Уровень сложности. Обращаем ваше внимание, что во время тура может потребоваться физическая подготовка для следующих активностей: подъём на Сигирию (набор высоты около 200 метров, время — до 1,5 часа), подъём на Малый пик Адама (набор высоты около 300 метров, время — 2,5-4 часа).

Виза. Оформляется по прилёте.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на остров

Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. После ужина мы соберёмся на общий круг. Проведём сессию по формированию намерения, сопровождаемую йога-нидрой.

Прибытие на островПрибытие на островПрибытие на островПрибытие на остров
2 день

Храм Дамбулла, Сигирия и переезд в Канди. Храм Зуба Будды

Утро начнём с практики йоги, после которой отправимся на завтрак.

Днем вас ждёт экскурсия в знаменитый пещерный храм Дамбулла. По желанию можно будет посетить и Сигирию — величественную скалу, где царь Касапа построил древнюю крепость, окруженную садами. Вы сможете подняться на саму Сигирию или на соседнюю скалу Пидурангала, откуда открывается захватывающий вид.

После обеда мы переедем в Канди, чтобы посетить священный Храм Зуба Будды — важное место для буддистов всего мира. Вечером устроим медитацию.

Храм Дамбулла, Сигирия и переезд в Канди. Храм Зуба БуддыХрам Дамбулла, Сигирия и переезд в Канди. Храм Зуба БуддыХрам Дамбулла, Сигирия и переезд в Канди. Храм Зуба БуддыХрам Дамбулла, Сигирия и переезд в Канди. Храм Зуба Будды
3 день

Амбулавава, чайные плантации и переезд в Эллу

Утром — йога и завтрак. Затем мы отправимся на экскурсию к башне Амбулавава, откуда открывается панорамный вид на окрестности. После захватывающего подъёма мы пообедаем и отправимся в горный город Нувара-Элия, знаменитый своими чайными плантациями. Посетим фабрику и полюбуемся зелёными холмами.

Вечером мы переместимся в Эллу, где проведём вечерний круг после ужина.

Амбулавава, чайные плантации и переезд в ЭллуАмбулавава, чайные плантации и переезд в ЭллуАмбулавава, чайные плантации и переезд в ЭллуАмбулавава, чайные плантации и переезд в Эллу
4 день

Медитация на Малом пике Адама, Девятиарочный мост, путь к побережью

На рассвете мы отправимся на Малый пик Адама, где проведём медитацию на вершине и насладимся завтраком с видом на горы.

Затем переместимся к Девятиарочному мосту, чтобы насладиться поездкой на поезде и сделать потрясающие фотографии. После этого нас ждёт переезд к побережью. По дороге можно будет увидеть высеченного в скале Будду или отправиться на сафари в парк «Яла» (самостоятельный трансфер до виллы).

По прибытии на виллу мы искупаемся в океане и насладимся закатом, завершим день ужином и медитацией.

Медитация на Малом пике Адама, Девятиарочный мост, путь к побережьюМедитация на Малом пике Адама, Девятиарочный мост, путь к побережьюМедитация на Малом пике Адама, Девятиарочный мост, путь к побережьюМедитация на Малом пике Адама, Девятиарочный мост, путь к побережью
5 день

Галле

Начнём день с утренней йоги и пранаямы, а затем отправимся на завтрак. Далее поедем в Галле. Посетим форт, прогуляемся по местным улочкам, заглянем в арт-галереи и насладимся обедом в одном из ресторанов Старого города. Вечером, после ужина, нас ждёт вечерняя практика.

ГаллеГаллеГаллеГалле
6 день

Ловим волну: день сёрфинга

После утренней практики и завтрака мы отправимся в Велигаму на сёрфинг. Под руководством опытных инструкторов вы сможете освоить азы этого увлекательного вида спорта.

Вечером пройдёт сеанс тайского массажа, который подарит глубокое расслабление перед сном.

Ловим волну: день сёрфингаЛовим волну: день сёрфингаЛовим волну: день сёрфингаЛовим волну: день сёрфинга
7 день

Свободный день и игра «Лила»

День начнётся с практики, акцентированной на прогибах. После этого у вас будет свободное время, чтобы заняться сёрфингом, отправиться в спа, отдохнуть на пляже, поплавать с черепахами или устроить фотосессию.

Днём пройдёт трансформационная игра «Лила», а вечером проведём медитацию.

Свободный день и игра «Лила»Свободный день и игра «Лила»Свободный день и игра «Лила»Свободный день и игра «Лила»
8 день

Дондра и речное сафари в Матаре

Традиционно посвятим утренние часы мягкой практике. После этого мы выезжаем в самую южную точку острова, где посетим два храма, покормим слона и увидим живописный маяк в Дондре.

По желанию можно будет отправиться на речное сафари в Матаре. Вечером мы также проведём практику.

Дондра и речное сафари в МатареДондра и речное сафари в МатареДондра и речное сафари в МатареДондра и речное сафари в Матаре
9 день

Свободный день

После утренней йоги и пранаямы день полностью в вашем распоряжении: можно заняться шопингом, отдохнуть на пляже или отправиться на экскурсию. Вечером мы соберёмся на заключительный круг, чтобы подвести итоги ретрита и поделиться впечатлениями, а затем поужинаем.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
10 день

Окончание тура

На рассвете устроим фотосессию. После завтрака соберём вещи и отправимся в аэропорт. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1035
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта и по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Йога и практики
Что не входит в цену
  • Перелёт до Коломбо и обратно
  • Остальное питание
  • Входные билеты
  • Трансфер из парка «Яла»
  • Сёрфинг, аренда доски
  • Дополнительные развлечения и активности (спа, массаж)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Коломбо, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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