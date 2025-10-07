Мои заказы

«Лицо» и легенды Цюриха
Пешая
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Было очень душевно и интересно - скорее, как побывали в гостях!
Начало: мост Мюнстербрюкке
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€230 за всё до 6 чел.
Свидание с Цюрихом каждый день
Пешая
2 часа
74 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по главным достопримечательностям Цюриха
Лёгкая и насыщенная прогулка по Цюриху с посещением главных достопримечательностей, включая церковь с самым большим циферблатом в Европе и ремесленный квартал
Начало: В здании центрального вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€50 за человека
Свидание с Констанцем
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
История, архитектура и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На набережной в Констанце
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
12 дек в 15:15
13 дек в 15:15
€30 за человека
Рождественский Цюрих: погружение в зимнюю сказку
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Насладиться атмосферой Рождества в швейцарском стиле с ароматами фондю, глинтвейна и шоколада
Начало: Около оперы
Сегодня в 12:00
15 дек в 10:30
€150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    7 октября 2025
    Из Цюриха - в сырный кантон Аппенцелль
    Красивые места, хороший гид
  • E
    Elena
    6 ноября 2024
    Из Цюриха - в сырный кантон Аппенцелль
    Юля прекрасна, маршрут замечателен! Пропитались духом Швейцарии через красивейшие горные виды и вкуснейшие сыры!
  • Е
    Елена
    4 сентября 2024
    Из Цюриха - в сырный кантон Аппенцелль
    Нам очень понравился и гид (Юлия) и сам маршрут.
    Это была наша первая экскурсия по Швейцарии и это был правильный выбор
    читать дальше

    для знакомства со страной. Интересно и красиво.
    Юля рассказала многое не только об истории страны, но и поделилась о быте обычной семьи, живущей здесь. Было интересно. Спасибо большое!

Сколько стоит экскурсия по Цюриху в декабре 2025
