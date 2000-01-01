Тревел Г. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия «Парки развлечений Орландо»

Тревел Г.
Тревел Г. – Гид из Майами
Орландо – мировая столица ⭐️ тематических парков 🌳 развлечений.

Именно здесь находится Walt Disney World и аттракционы Universal Studios.

В рамках однодневного тура вы посетите все три парка, где встретите знакомых с детства персонажей Уолта Диснея, окунетесь в магический мир Гарри Поттера и сыграете в аттракционы дополненной реальности.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $495 за экскурсию

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Экскурсия «Парки развлечений Орландо»
Экскурсия «Парки развлечений Орландо»

Королевство вечного праздника, волшебства и развлечений. Знаменитый парк 🌳 развлечений «Мир Уолта Диснея» (Walt Disney World), сделал Орландо всемирно знаменитым. В парке представлено огромное множество самых различных аттракционов 🎡, как для детей, так и для взрослых, а также международные павильоны, посвященные истории 📖 и культуре народов мира, копии мировых достопримечательностей 🏛️, морские парки, аквариум-туннель и многое другое. Это огромный мульти-мир на площади более 100 кв. км. состоящий из 4х парков:

    MAGIC KINGDOM
    Первый парк комплекса Walt Disney World, по сей день остается самым посещаемым парком в мире, ежегодно принимает более 20 млн. посетителей. Детские аттракционы по мотивам мультфильмов про Алладина, Винни-Пуха, Белоснежку, сказочные шоу-парады и вечерние фейерверки, американские горки в кромешное тьме и по разрушенной шахте заставят ожить все сказки прямо на Ваших глазах.
    EPCOT CENTRE
    Футуристические идеалы, захватывающие аттракционы и горки совмещены здесь с ослепительными шоу. Великий Дисней считал, что экспериментальный прототип общества будущего должен помочь развитию человечества и создал парк, состоящий из 2 частей — Мира Будущего и Мира в миниатюре. Оказавшись в первом, Вы попадете в город-мечту, второй перенесет Вас в 11 стран, воспроизведенных в миниатюре. Здесь находятся аттракционы, где можно побывать внутри человеческого тела и быть уменьшенным до крошечных размеров по сюжету фильма «Дорогая, я уменьшил детей».
    HOLLYWOOD STUDIOS — парк с аттракционами, основанными на сюжетах популярных художественных диснеевских фильмов. Парк интересен для тех, кто интересуется кино 🎥 во всех его аспектах. Что, как и из чего делают для того, чтобы получился захватывающий фильм. Можно ощутить себя в качестве каскадера и участника съемок очередного бестселлера. Можно понять, как попасть в пожар и не сгореть, под струю воды и остаться сухим, как правильно провести бомбометание линкора, как сажать самолет ✈️ в плохих погодных условиях и, в конце — концов, из чего делаются баобабы…. Именно в парке MGM находится кошмарная башня ужасов — «Tower of Terror», в которой вы можете насладиться сильными впечатлениями….
    ANIMAL KINGDOM — последний и самый современный парк комплекса, воссоздающий неповторимую атмосферу заповедника дикой природы разных уголков нашей планеты, наполненный приключениями, весельем и множеством изумительных животных. Территория состоит из 7 частей. Каждая из них подарит Вам незабываемые впечатления от встречи с любимыми Диснеевскими героями, яркого шоу и увлекательного путешествия по миру дикой природы, таинственным тропам и бурным рекам.
    Комплекс Голливудских парков «Universal Studios» и «Islands of Adventure»
    Universal Studio — парк, дающий Вам возможность «поучаствовать» в Ваших любимых голливудских фильмах: полетать на машине времени или стать свидетелем последнего сражения между людьми и киборгами на стереоскопическом аттракционе «Терминатор», испытать на себе атаку гигантской акулы из «Челюстей», ощутить весь ужас «Землетрясения» и «Смерча». На аттракционе «Люди в черном», можно от души пострелять из лазерного оружия в разных чудищ. Но самыми популярными аттракционами, бесспорно, стали «Мумия» и «Шрек».
    В парке Острова Приключений Islands of Adventure Вы сможете промчаться по виражам легендарных приключений, где за каждым углом Вас может ожидать что-то новое и неожиданное. Вас ждет незабываемое путешествие по уникальным тематическим островам парка Острова Приключений, где с помощью самых высокотехнологических аттракционов в мире и увлекательных шоу оживают любимые истории, мифы и мультфильмы, становятся реальными герои комиксов и детских историй.
    Вы сможете присоединиться к битве добра со злом на улицах Marvel Super Hero Island, испытать мгновения восторга вместе с вашими любимыми мультипликационными героями на водных аттракционах Toon Lagoon или столкнуться лицом к лицу с динозаврами Парка Юрского Периода. Совершить путешествие через туман времени, поучаствовать в приключениях на Затерянном Континенте или попасть на страницы детских книг Доктора Сьюза (Dr. Seuss) в Стране Сьюза (Seuss Landing).
    Парк предоставляет уникальную возможность окунуться в колдовской мир Гарри Поттера. Вы можете пройти через ворота замка Хогвартс (Hogwarts), прогуляться 👣 по коридорам и галереям, попасть в классы, где учатся молодые волшебники.
    Уникальные высокотехнологичные аттракционы, такие как Dragon Challenge, Flight of the Hippogriff and Harry Potter and the Forbidden Journey делают волшебный мир и его героев настолько реальными, что Вы и не могли себе представить.
    Мы приглашаем Вас посетить эти знаменитые парки развлечений. Насладитесь незабываемыми впечатлениями!
    Что входит
    • Услуги гида
    • Трансфер
    Что не входит
    • Входные билеты - 90$ за человека (включая гида)
    Начало и место завершения
    🚩 Miami
    Экскурсия «Парки развлечений Орландо»
    Экскурсия «Парки развлечений Орландо»
    Экскурсия «Парки развлечений Орландо»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Тревел Г.
    Тревел Г.
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