Тревел Г. проводит ещё 6 экскурсий

Королевство вечного праздника, волшебства и развлечений. Знаменитый парк 🌳 развлечений «Мир Уолта Диснея» (Walt Disney World), сделал Орландо всемирно знаменитым. В парке представлено огромное множество самых различных аттракционов 🎡, как для детей, так и для взрослых, а также международные павильоны, посвященные истории 📖 и культуре народов мира, копии мировых достопримечательностей 🏛️, морские парки, аквариум-туннель и многое другое. Это огромный мульти-мир на площади более 100 кв. км. состоящий из 4х парков:

MAGIC KINGDOM

Первый парк комплекса Walt Disney World, по сей день остается самым посещаемым парком в мире, ежегодно принимает более 20 млн. посетителей. Детские аттракционы по мотивам мультфильмов про Алладина, Винни-Пуха, Белоснежку, сказочные шоу-парады и вечерние фейерверки, американские горки в кромешное тьме и по разрушенной шахте заставят ожить все сказки прямо на Ваших глазах.

EPCOT CENTRE

Футуристические идеалы, захватывающие аттракционы и горки совмещены здесь с ослепительными шоу. Великий Дисней считал, что экспериментальный прототип общества будущего должен помочь развитию человечества и создал парк, состоящий из 2 частей — Мира Будущего и Мира в миниатюре. Оказавшись в первом, Вы попадете в город-мечту, второй перенесет Вас в 11 стран, воспроизведенных в миниатюре. Здесь находятся аттракционы, где можно побывать внутри человеческого тела и быть уменьшенным до крошечных размеров по сюжету фильма «Дорогая, я уменьшил детей».

HOLLYWOOD STUDIOS — парк с аттракционами, основанными на сюжетах популярных художественных диснеевских фильмов. Парк интересен для тех, кто интересуется кино 🎥 во всех его аспектах. Что, как и из чего делают для того, чтобы получился захватывающий фильм. Можно ощутить себя в качестве каскадера и участника съемок очередного бестселлера. Можно понять, как попасть в пожар и не сгореть, под струю воды и остаться сухим, как правильно провести бомбометание линкора, как сажать самолет ✈️ в плохих погодных условиях и, в конце — концов, из чего делаются баобабы…. Именно в парке MGM находится кошмарная башня ужасов — «Tower of Terror», в которой вы можете насладиться сильными впечатлениями….

ANIMAL KINGDOM — последний и самый современный парк комплекса, воссоздающий неповторимую атмосферу заповедника дикой природы разных уголков нашей планеты, наполненный приключениями, весельем и множеством изумительных животных. Территория состоит из 7 частей. Каждая из них подарит Вам незабываемые впечатления от встречи с любимыми Диснеевскими героями, яркого шоу и увлекательного путешествия по миру дикой природы, таинственным тропам и бурным рекам.

Комплекс Голливудских парков «Universal Studios» и «Islands of Adventure»

Universal Studio — парк, дающий Вам возможность «поучаствовать» в Ваших любимых голливудских фильмах: полетать на машине времени или стать свидетелем последнего сражения между людьми и киборгами на стереоскопическом аттракционе «Терминатор», испытать на себе атаку гигантской акулы из «Челюстей», ощутить весь ужас «Землетрясения» и «Смерча». На аттракционе «Люди в черном», можно от души пострелять из лазерного оружия в разных чудищ. Но самыми популярными аттракционами, бесспорно, стали «Мумия» и «Шрек».

В парке Острова Приключений Islands of Adventure Вы сможете промчаться по виражам легендарных приключений, где за каждым углом Вас может ожидать что-то новое и неожиданное. Вас ждет незабываемое путешествие по уникальным тематическим островам парка Острова Приключений, где с помощью самых высокотехнологических аттракционов в мире и увлекательных шоу оживают любимые истории, мифы и мультфильмы, становятся реальными герои комиксов и детских историй.

Вы сможете присоединиться к битве добра со злом на улицах Marvel Super Hero Island, испытать мгновения восторга вместе с вашими любимыми мультипликационными героями на водных аттракционах Toon Lagoon или столкнуться лицом к лицу с динозаврами Парка Юрского Периода. Совершить путешествие через туман времени, поучаствовать в приключениях на Затерянном Континенте или попасть на страницы детских книг Доктора Сьюза (Dr. Seuss) в Стране Сьюза (Seuss Landing).

Парк предоставляет уникальную возможность окунуться в колдовской мир Гарри Поттера. Вы можете пройти через ворота замка Хогвартс (Hogwarts), прогуляться 👣 по коридорам и галереям, попасть в классы, где учатся молодые волшебники.

Уникальные высокотехнологичные аттракционы, такие как Dragon Challenge, Flight of the Hippogriff and Harry Potter and the Forbidden Journey делают волшебный мир и его героев настолько реальными, что Вы и не могли себе представить.

Мы приглашаем Вас посетить эти знаменитые парки развлечений. Насладитесь незабываемыми впечатлениями!