Приглашаю вас познакомиться с историей одного из важнейших еврейских центров 20 века. Вы проследите, как формировалась жизнь общины, увидите места, где жили первые поселенцы.
И узнаете, какую роль еврейские архитекторы, деятели искусства и предприниматели сыграли в развитии города.
Описание экскурсии
- Еврейский музей Флориды в здании бывшей синагоги, единственной в стиле ар-деко. Мы осмотрим его коллекцию и поговорим о еврейских архитекторах, деятелях искусства и бизнеса
- Мемориал Холокоста, созданный по инициативе еврейской общины Майами-Бич
- Кубинская синагога, стиль которой вдохновлён архитектурой Гауди и отражает историю кубинских евреев, нашедших новый дом во Флориде
- Храм Temple Emanu-El — один из старейших и крупнейших храмов Майами-Бич
- и многое другое
Вы узнаете:
- о первых еврейских поселенцах Майами-Бич и районе, где они могли жить до 1930-х годов
- развитии еврейской общины и её роли в формировании культурного облика города
- знаменитых американских гангстерах еврейского происхождения и их деятельности в Майами
- роли еврейских архитекторов в застройке Майами-Бич
Организационные детали
- Автопешеходная экскурсия проходит на минивэне Honda Odyssey
- Программа подойдёт для круизных путешественников — при необходимости я заберу вас в порту и после отвезу обратно
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в еврейский музей — $12 за чел. (есть льготы). Билет для гида оплачивают путешественники
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
Александр — ваш гид в Майами
Провёл экскурсии для 103 туристов
Родился в Ленинграде. Там же начал водить экскурсии на английском языке ещё в 8 классе школы. Живу в США с 1980 года. Люблю историю и искусство, мне кажется, что прилично в этом разбираюсь. Готов поделиться своими знаниями о жизни в Майами.
