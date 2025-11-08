Индивидуальная
до 3 чел.
По Центральному парку на велорикше
Прокатиться по зелёному уголку Нью-Йорка и сравнить реальность с кино
Начало: Рядом с южной частью Центрального парка
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Ваши атмосферные снимки в лучших декорациях и культовых местах города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Прогулка по Метрополитен с патроном музея
Найти ключ к пониманию шедевров мирового искусства в компании искусствоведа
Начало: Музей Метрополитен
11 дек в 12:00
12 дек в 12:00
от $200 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Бруклин не хуже, чем Манхэттен
Погулять по модным районам Уильямсберг, Бруклин-Хайтс и Дамбо и раскрыть местные секреты
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$321 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Погрузитесь в таинственный мир острова Рузвельта. Истории известных личностей и загадочные места ждут вас
Начало: На Манхэттене
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 16:00
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья8 ноября 2025Замечательно провела время, катаясь с Алишером по Центральному парку. Он показал мне множество известных мест, которые мы все когда-то видели
- ММария19 августа 2025Отличная экскурсия! Спасибо большое Алишеру за прекрасный тур по парку!! Узнали много интересного и сделали отличные фото! Однозначно рекомендую!!!!
- ММихаил25 июля 2025Алишер провел нам бомбическую поездку по парку! Много знает и очень интересно рассказывает!
- ИИрина23 июля 2025Всё очень понравилось. Приятный весёлый гид с отличными знаниями и интересной подачей информации. Рекомендую!
- ООльга15 июля 2025Очень лёгкая, приятная экскурсия в компании Алишера пролетела как одна минута.
Молодой человек обаятельный, разговорчивый, улыбчивый, весёлый. Вспомнили с ним старые фильмы и знаменитых актёров. Приятно провели время. Рекомендую
- ЕЕлена8 июля 2025Уютная поездка на велорикше с интересным гидом, красивыми видами и увлекательными историями. Очень понравилось — рекомендую!
- ААлексей5 мая 2025Алишер был очень эрудированным, веселым и энергичным гидом. Нам всё очень понравилось — мы узнали много нового и отлично провели время. Это действительно стоит того!
- ССофия10 октября 2024Я зарезервировала тур с Иваном для своих друзей и они были в полном восторге!!! Иван прокатил их по Central Park,
- ДДанил4 октября 2024Наш тур с Андреем стал самым приятным воспоминанием из поездки в Нью-Йорк на 10-летие нашей дочери! У него было столько
- ААркадий3 октября 2024Обещанного гида мы не увидели. Вместо него был другой человек. Дружелюбный, улыбчивый, хороший велорикша, но как гид - в этом
- ИИгорь1 августа 2024Интересные рассказчики и аккуратные водители!) Мы остались всем довольны. Рекомендуем!
- ZZaur30 июля 2024Рекомендую. Прекрасная возможность за короткое время осмотреть и окунуться в атмосферу Центрального Парка и узнать много интересных фактов. Виталий всегда на связи, оперативно отвечает. Алишер, наш гид, просто лучший. Очень душевный и интересный человек.
- ССвятослав4 января 2024Спасибо Виталию, замечательная экскурсия по парку. Посмотрели много мест, куда сами бы не дошли
- ДДархан26 декабря 2023Все было супер! Виталий очень веселый, дружелюбный и заботливый гид. Уделил внимание мелочям и проявил заботу предоставив нам одеяло на
- РРавшан5 июня 2023Виталий обаятельный и добрый экскурсовод. много шутил и каламбурил,рекомендую всем этого добряка:). время с ним пролетело очень быстро и незаметно!
- LLeyla10 марта 2023Отличная прогулка по парку. Решили сэкономить время и силы и сделать обзорную прогулку по парку с Виталием, очень весело и познавательно получилось! Виталий и рассказывал, и веселил, и развлекал, и фотографировал! Рекомендую всем!
- ААнна18 августа 2021Очень интересная экскурсия!!! Виталий супер гид, очень логичный интересный рассказ, не только про центральный парк, но и про историю Нью-Йорка в целом!!!!
Всем очень рекомендую!!!
- NNatalia23 ноября 2020Просто замечательная экскурсия! Всем рекомендую. Общение с гидом ещё со стадии оформления легкое, непринужденное, доброжелательное. Экскурсия познавательная, насыщенная, проходит на одном дыхании. Мы получили огромное удовольствие и пошли бы ещё. В общем - класс! Спасибо, Виталий!
- ЗЗинаида27 февраля 2020Экскурсия очень понравилась! Удобная велорикша, доброжелательный и замечательный экскурсовод Иван! Спасибо вашей организации за экскурсию!
- ААлександр13 февраля 2020Очень хороший Гид. Всем рекомендую
