Активности – экскурсии в Нью-Йорке

Найдено 7 экскурсий в категории «Активности» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Центральному парку на велорикше
1 час
34 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
По Центральному парку на велорикше
Прокатиться по зелёному уголку Нью-Йорка и сравнить реальность с кино
Начало: Рядом с южной частью Центрального парка
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$129 за всё до 3 чел.
Нетуристический Нью-Йорк
Пешая
4.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 3 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Пешая
1 час
16 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Ваши атмосферные снимки в лучших декорациях и культовых местах города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Пешая
3.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
Прогулка по Метрополитен с патроном музея
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
Прогулка по Метрополитен с патроном музея
Найти ключ к пониманию шедевров мирового искусства в компании искусствоведа
Начало: Музей Метрополитен
11 дек в 12:00
12 дек в 12:00
от $200 за человека
Бруклин не хуже, чем Манхэттен
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бруклин не хуже, чем Манхэттен
Погулять по модным районам Уильямсберг, Бруклин-Хайтс и Дамбо и раскрыть местные секреты
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$321 за всё до 4 чел.
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Пешая
3 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Погрузитесь в таинственный мир острова Рузвельта. Истории известных личностей и загадочные места ждут вас
Начало: На Манхэттене
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 16:00
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    8 ноября 2025
    По Центральному парку на велорикше
    Замечательно провела время, катаясь с Алишером по Центральному парку. Он показал мне множество известных мест, которые мы все когда-то видели
    читать дальше

    в знаменитых фильмах — было очень интересно увидеть их вживую.

    Атмосфера прогулки была лёгкой и приятной, без спешки и суеты. Алишер отличный рассказчик и создаёт действительно комфортную, дружелюбную атмосферу.

    Мне всё очень понравилось — поездка была классная, оставила только самые приятные впечатления. Большое спасибо Алишеру за чудесную прогулку! 🌿😊

  • М
    Мария
    19 августа 2025
    По Центральному парку на велорикше
    Отличная экскурсия! Спасибо большое Алишеру за прекрасный тур по парку!! Узнали много интересного и сделали отличные фото! Однозначно рекомендую!!!!
  • М
    Михаил
    25 июля 2025
    По Центральному парку на велорикше
    Алишер провел нам бомбическую поездку по парку! Много знает и очень интересно рассказывает!
  • И
    Ирина
    23 июля 2025
    По Центральному парку на велорикше
    Всё очень понравилось. Приятный весёлый гид с отличными знаниями и интересной подачей информации. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    15 июля 2025
    По Центральному парку на велорикше
    Очень лёгкая, приятная экскурсия в компании Алишера пролетела как одна минута.
    Молодой человек обаятельный, разговорчивый, улыбчивый, весёлый. Вспомнили с ним старые фильмы и знаменитых актёров. Приятно провели время. Рекомендую
  • Е
    Елена
    8 июля 2025
    По Центральному парку на велорикше
    Уютная поездка на велорикше с интересным гидом, красивыми видами и увлекательными историями. Очень понравилось — рекомендую!
  • А
    Алексей
    5 мая 2025
    По Центральному парку на велорикше
    Алишер был очень эрудированным, веселым и энергичным гидом. Нам всё очень понравилось — мы узнали много нового и отлично провели время. Это действительно стоит того!
  • С
    София
    10 октября 2024
    По Центральному парку на велорикше
    Я зарезервировала тур с Иваном для своих друзей и они были в полном восторге!!! Иван прокатил их по Central Park,
    читать дальше

    показал и рассказал подробно про все достопримечательности, включал классную музыку, фотографировал моих друзей, был очень внимателен и приятен в общении!
    Мы также зарезервировали тур по Midtown на следующей день и мои друзья получили огромное удовольствие!!
    Я очень рекомендую прокататься по парку и другим интересными местами Нью Йорка с ветерком, в комфорте, с таким супер гидом и я уверена, что вы тоже получите массу незабываемых впечатлений!

  • Д
    Данил
    4 октября 2024
    По Центральному парку на велорикше
    Наш тур с Андреем стал самым приятным воспоминанием из поездки в Нью-Йорк на 10-летие нашей дочери! У него было столько
    читать дальше

    интересной информации, которой он мог поделиться с нами во время тура! Кроме того, во время тура Андрей сделал так много отличных фотографий нас на самых красивых фонах, которые только мог предложить парк! Андрея нам порекомендовал друг, и мне пришлось выразить ему особую благодарность, поскольку это был один из наших любимых впечатлений в Нью-Йорке!

  • А
    Аркадий
    3 октября 2024
    По Центральному парку на велорикше
    Обещанного гида мы не увидели. Вместо него был другой человек. Дружелюбный, улыбчивый, хороший велорикша, но как гид - в этом
    читать дальше

    городе бывали лучше. Откатал, показал в первой трети парка.
    Претензий нет, но рекомендовать не стали бы. Аудиогид был бы практичнее.
    В челом «4».

  • И
    Игорь
    1 августа 2024
    По Центральному парку на велорикше
    Интересные рассказчики и аккуратные водители!) Мы остались всем довольны. Рекомендуем!
  • Z
    Zaur
    30 июля 2024
    По Центральному парку на велорикше
    Рекомендую. Прекрасная возможность за короткое время осмотреть и окунуться в атмосферу Центрального Парка и узнать много интересных фактов. Виталий всегда на связи, оперативно отвечает. Алишер, наш гид, просто лучший. Очень душевный и интересный человек.
  • С
    Святослав
    4 января 2024
    По Центральному парку на велорикше
    Спасибо Виталию, замечательная экскурсия по парку. Посмотрели много мест, куда сами бы не дошли
  • Д
    Дархан
    26 декабря 2023
    По Центральному парку на велорикше
    Все было супер! Виталий очень веселый, дружелюбный и заботливый гид. Уделил внимание мелочям и проявил заботу предоставив нам одеяло на
    читать дальше

    момент экскурсии, а также оставив нас у закусочной в конце. Хотели бы взять у него другие экскурсии но к сожалению он делает только одну экскурсию.

  • Р
    Равшан
    5 июня 2023
    По Центральному парку на велорикше
    Виталий обаятельный и добрый экскурсовод. много шутил и каламбурил,рекомендую всем этого добряка:). время с ним пролетело очень быстро и незаметно!
  • L
    Leyla
    10 марта 2023
    По Центральному парку на велорикше
    Отличная прогулка по парку. Решили сэкономить время и силы и сделать обзорную прогулку по парку с Виталием, очень весело и познавательно получилось! Виталий и рассказывал, и веселил, и развлекал, и фотографировал! Рекомендую всем!
  • А
    Анна
    18 августа 2021
    По Центральному парку на велорикше
    Очень интересная экскурсия!!! Виталий супер гид, очень логичный интересный рассказ, не только про центральный парк, но и про историю Нью-Йорка в целом!!!!
    Всем очень рекомендую!!!
  • N
    Natalia
    23 ноября 2020
    По Центральному парку на велорикше
    Просто замечательная экскурсия! Всем рекомендую. Общение с гидом ещё со стадии оформления легкое, непринужденное, доброжелательное. Экскурсия познавательная, насыщенная, проходит на одном дыхании. Мы получили огромное удовольствие и пошли бы ещё. В общем - класс! Спасибо, Виталий!
  • З
    Зинаида
    27 февраля 2020
    По Центральному парку на велорикше
    Экскурсия очень понравилась! Удобная велорикша, доброжелательный и замечательный экскурсовод Иван! Спасибо вашей организации за экскурсию!
  • А
    Александр
    13 февраля 2020
    По Центральному парку на велорикше
    Очень хороший Гид. Всем рекомендую

