Индивидуальная
до 3 чел.
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Ваши атмосферные снимки в лучших декорациях и культовых местах города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бруклин не хуже, чем Манхэттен
Погулять по модным районам Уильямсберг, Бруклин-Хайтс и Дамбо и раскрыть местные секреты
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Многоликий Нью-Йорк
Бродвей, Уолл-стрит, Всемирный торговый центр, Старый форт и набережная Гудзона за один день
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$290 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Главное в Манхэттене за 5 часов
Увидеть максимум достопримечательностей в самом центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 3 чел.
- ИИзабелла14 ноября 2025Алена очень милая и приятная собеседница. Хотелось бы более информативной экскурсии.
- ВВиталий10 ноября 2025Как настаивает сам Андрей, это не экскурсия - это прогулка по городу, который он знает и любит. Познавательно, интересно, в хорошем темпе. Отличная прогулка.
- ННаталья10 ноября 2025Сегодня у меня была экскурсия по Нью-Йорку с Аленой — и это было просто замечательно!
Мы прекрасно провели время. Честно говоря,
- ЮЮлия7 ноября 2025Хочу выразить огромную благодарность Алёне за потрясающую пятичасовую экскурсию по Манхэттену! Было невероятно интересно, легко и очень познавательно. Алёна не
- ММаксим2 ноября 2025Это была одна из самых ярких экскурсий за всю нашу поездку в Нью-Йорк! Алена — невероятный гид, который не просто
- ННина26 октября 2025Спасибо Артему за увлекательную и красивую прогулку.
- РРоман25 октября 2025Добрый день!
Провели с Аленой два чудесных дня в Нью-Йорке!
Были в полном восторге от ее экскурсий!
Сразу видно что она любит этот
- ЕЕлена22 октября 2025Алена, наш гид экскурсии по Манхеттону отлично знает историю и все достопримечательности этого места. Экскурсия очень понравилась. Я брала эту
- ЧЧолпон22 октября 2025Алёна смогла органично соединить исторические события с современной жизнью Нью-Йорка. Темп был комфортным. Мы достаточно часто останавливались, чтобы послушать рассказ и сделать фотографии, но при этом успели увидеть очень многое. Настоятельно рекомендую!
- ЕЕлена16 октября 2025После экскурсии с Аленой, город становится твоим другом, понятным и близким)). Очень хорошая подача материала, приятная речь. Рекомендую
- ЕЕвгений13 октября 2025Алёна - молодец! Нам всё понравилось. Отличная, грамотно организованная экскурсия, с посещением заявленных в описании мест. Отдельное спасибо за классные фотки с правильным ракурсом. We will definitely come back to New York!
- ННиколац10 октября 2025Молодчик 👍, интересно, доходчиво,
Рекомендую не один день на изучение Нью-Йорка
- ААлександр3 октября 2025Редко пишу отзывы, ну тут прям вау! Очень интересно и с душой Алена делится знаниями и полезной информацией. Очень понравилась экскурсия. От души рекомендую Алену! 🫶
- ФФеруза10 сентября 2025Эти 5 часов стали одним из ярчайших впечатлений от поездки в Нью-Йорк. Это был самый живой и запоминающийся тур в
- ААлексей27 августа 2025Спасибо Андрей за проведенную интересную экскурсию!
- ААкмаль18 августа 2025Алена это настроение всей экскурсии. Нас было 4 мужчины и китаец😅
Никому не дала, заскучать🤣
Забрала из отеля в Бруклине, на пароме покатала, показала весь Манхэттен и привела обратно. Не это ли удача. Ребята берите тур и не пожалеете👋
- OOlesia5 августа 2025Нам очень понравилась экскурсия по Бруклину! Наш гид был невероятно доброжелательный и веселый, рассказал много интересных фактов о районах Бруклина.
- ТТатьяна30 июля 2025Алёна очень понравилась, мы провели с ней 2 экскурсии. Мы познакомились с городом, с его духом, прочувствовали атмосферу. Посмотрели много
- ТТатьяна30 июля 2025Алена, спасибо за экскурсию. Интересно и познавательно. Рада знакомству, отлично провели время. Рекомендую.
- ААнатолий18 июля 2025Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️
