Сити-холл-парк – экскурсии в Нью-Йорке

Найдено 7 экскурсий в категории «Сити-холл-парк» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $290. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Нетуристический Нью-Йорк
Пешая
4.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 3 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Пешая
1 час
16 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Ваши атмосферные снимки в лучших декорациях и культовых местах города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Пешая
3.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
Бруклин не хуже, чем Манхэттен
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бруклин не хуже, чем Манхэттен
Погулять по модным районам Уильямсберг, Бруклин-Хайтс и Дамбо и раскрыть местные секреты
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$321 за всё до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Пешая
3.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
$385 за всё до 4 чел.
Многоликий Нью-Йорк
Пешая
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Многоликий Нью-Йорк
Бродвей, Уолл-стрит, Всемирный торговый центр, Старый форт и набережная Гудзона за один день
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$290 за всё до 5 чел.
Главное в Манхэттене за 5 часов
Пешая
5 часов
59 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Главное в Манхэттене за 5 часов
Увидеть максимум достопримечательностей в самом центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Изабелла
    14 ноября 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Алена очень милая и приятная собеседница. Хотелось бы более информативной экскурсии.
  • В
    Виталий
    10 ноября 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Как настаивает сам Андрей, это не экскурсия - это прогулка по городу, который он знает и любит. Познавательно, интересно, в хорошем темпе. Отличная прогулка.
  • Н
    Наталья
    10 ноября 2025
    Главное в Манхэттене за 5 часов
    Сегодня у меня была экскурсия по Нью-Йорку с Аленой — и это было просто замечательно!
    Мы прекрасно провели время. Честно говоря,
    перед началом я немного переживала, что пять часов пешей прогулки — это слишком много и я устану. Но в итоге время пролетело незаметно, и я была готова гулять ещё!

    Экскурсия прошла очень спокойно, в приятном темпе. Мы прокатились на метро — это тоже было в моём «туристическом списке, что обязательно нужно сделать в Нью-Йорке». Погуляли по Финансовому центру, съездили посмотреть на Статую Свободы — всё было идеально организовано.

    Алена — замечательный собеседник, лёгкий и доброжелательный. Её экскурсия — именно такая, какой и должна быть прогулка по Нью-Йорку: познавательная, атмосферная и без лишнего напряжения.

    Я осталась в полном восторге и всем искренне рекомендую экскурсии с Аленой.

    Обязательно, когда снова приеду в Нью-Йорк, свяжусь с ней, чтобы продолжить наше знакомство с городом.

  • Ю
    Юлия
    7 ноября 2025
    Главное в Манхэттене за 5 часов
    Хочу выразить огромную благодарность Алёне за потрясающую пятичасовую экскурсию по Манхэттену! Было невероятно интересно, легко и очень познавательно. Алёна не
    просто показывает город — она делится настоящими лайфхаками и выбирает такие места и ракурсы, до которых обычные туристы точно бы не дошли.

    Например, у знаменитого «Charging Bull» на Уолл-стрит, куда обычно стоит огромная очередь, Алёна показала, как можно подойти сбоку буквально за минуту — без ожидания,
    и снимки вышли даже лучше, чем у тех, кто долго ждал свою очередь. А на пароме она предложила остаться на нижней палубе — там не было вообще никого, и мы спокойно насладились видом и сделали отличные кадры без толп вокруг.

    Таких маленьких фишечек было много, и именно благодаря им экскурсия получилась по-настоящему особенной. Огромное спасибо за атмосферу, заботу и любовь к Нью-Йорку, которой Алёна так щедро делится! Рекомендую от всей души.

    Хочу выразить огромную благодарность Алёне за потрясающую пятичасовую экскурсию по Манхэттену! Было невероятно интересно, легко и
  • М
    Максим
    2 ноября 2025
    Главное в Манхэттене за 5 часов
    Это была одна из самых ярких экскурсий за всю нашу поездку в Нью-Йорк! Алена — невероятный гид, который не просто
    рассказывает факты, а помогает почувствовать настоящий дух Манхэттена. За 5 часов мы увидели всё самое главное — от Таймс-сквер и Центрального парка до Уолл-стрит, Бруклинского моста и культовых панорам города.

    Маршрут был идеально продуман: нигде не спешили, но при этом охватили максимум интересных мест. Алена легко адаптировалась под наш темп, отвечала на любые вопросы, подсказывала лучшие ракурсы для фото и даже рассказала, где взять вкусный кофе и сделать паузу.

    Отдельно хочется отметить подачу материала — не сухие факты, а живые истории, забавные случаи, скрытые детали архитектуры и культурные нюансы, которые невозможно прочитать в путеводителях. Чувствуется, что Алена действительно любит этот город и умеет передать это настроение каждому участнику.

    Мы закончили экскурсию с ощущением, что за эти несколько часов узнали и полюбили Нью-Йорк гораздо больше, чем за всё время до этого.
    💯 Рекомендую всем, кто хочет увидеть Манхэттен глазами местного жителя и провести время с пользой и удовольствием!

    Спасибо, Алена, за тепло, внимание и профессионализм — с вами город действительно оживает ❤️

  • Н
    Нина
    26 октября 2025
    А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Спасибо Артему за увлекательную и красивую прогулку.
  • Р
    Роман
    25 октября 2025
    Главное в Манхэттене за 5 часов
    Добрый день!
    Провели с Аленой два чудесных дня в Нью-Йорке!
    Были в полном восторге от ее экскурсий!
    Сразу видно что она любит этот
    город всей душой.
    Время на наших познавательных прогулках пролетело просто незаметно, хотелось еще идти дальше, узнавать больше.
    Алена рассказала что можно еще посмотреть самостоятельно, как ориентироваться в метро, где вкусно позавтракать рядом с нашим отелем и еще много полезностей)).
    Стиль повествования у Алены очень легкий и интересный, много узнали интересного.
    Если вы посещаете город в первый раз, то ваше восприятие во многом зависит от гида, который вам рассказывает о городе. После прогулок с Аленой мы влюблены в Нью-Йорк!
    Есть желание возвращаться снова и снова и провести с Аленой еще несколько увлекательных прогулок!
    Алена, спасибо большое!

  • Е
    Елена
    22 октября 2025
    Главное в Манхэттене за 5 часов
    Алена, наш гид экскурсии по Манхеттону отлично знает историю и все достопримечательности этого места. Экскурсия очень понравилась. Я брала эту
    экскурсию в прошлом году тоже с Аленой. В этом году я была с друзьями в Нью-Йорке и рекомендовала Алену, нам очень понравилось. Познавательно, интересно, впечатляет!!! Дополнительный бонус - Алена отличный фотограф, сделала нам много интересных снимков.

    Алена, наш гид экскурсии по Манхеттону отлично знает историю и все достопримечательности этого места. Экскурсия очень
  • Ч
    Чолпон
    22 октября 2025
    Главное в Манхэттене за 5 часов
    Алёна смогла органично соединить исторические события с современной жизнью Нью-Йорка. Темп был комфортным. Мы достаточно часто останавливались, чтобы послушать рассказ и сделать фотографии, но при этом успели увидеть очень многое. Настоятельно рекомендую!
    Алёна смогла органично соединить исторические события с современной жизнью Нью-Йорка. Темп был комфортным. Мы достаточно часто
  • Е
    Елена
    16 октября 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    После экскурсии с Аленой, город становится твоим другом, понятным и близким)). Очень хорошая подача материала, приятная речь. Рекомендую
  • Е
    Евгений
    13 октября 2025
    Главное в Манхэттене за 5 часов
    Алёна - молодец! Нам всё понравилось. Отличная, грамотно организованная экскурсия, с посещением заявленных в описании мест. Отдельное спасибо за классные фотки с правильным ракурсом. We will definitely come back to New York!
  • Н
    Николац
    10 октября 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Молодчик 👍, интересно, доходчиво,
    Рекомендую не один день на изучение Нью-Йорка
    Молодчик 👍, интересно, доходчиво
  • А
    Александр
    3 октября 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Редко пишу отзывы, ну тут прям вау! Очень интересно и с душой Алена делится знаниями и полезной информацией. Очень понравилась экскурсия. От души рекомендую Алену! 🫶
  • Ф
    Феруза
    10 сентября 2025
    Главное в Манхэттене за 5 часов
    Эти 5 часов стали одним из ярчайших впечатлений от поездки в Нью-Йорк. Это был самый живой и запоминающийся тур в
    моей жизни. Спасибо Вам за организацию такой глубокой и эмоциональной экскурсии! Кстати атмосферные фотографии-это дело рук очаровательной Алёночки-нашего гида! Если вы хотите не просто поставить галочки у достопримечательностей, а по-настоящему прочувствовать город — вам только к Алёне!

    Эти 5 часов стали одним из ярчайших впечатлений от поездки в Нью-Йорк. Это был самый живой
  • А
    Алексей
    27 августа 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Спасибо Андрей за проведенную интересную экскурсию!
  • А
    Акмаль
    18 августа 2025
    Главное в Манхэттене за 5 часов
    Алена это настроение всей экскурсии. Нас было 4 мужчины и китаец😅
    Никому не дала, заскучать🤣
    Забрала из отеля в Бруклине, на пароме покатала, показала весь Манхэттен и привела обратно. Не это ли удача. Ребята берите тур и не пожалеете👋
    Алена это настроение всей экскурсии. Нас было 4 мужчины и китаец😅
  • O
    Olesia
    5 августа 2025
    Бруклин не хуже, чем Манхэттен
    Нам очень понравилась экскурсия по Бруклину! Наш гид был невероятно доброжелательный и веселый, рассказал много интересных фактов о районах Бруклина.
    Он показал нам множество классных и модных мест, что было особенно важно для нас. Мы остались в полном восторге и с уверенностью можем рекомендовать экскурсию с ним всем, кто хочет узнать Бруклин с другой, стильной и живой стороны!

    Нам очень понравилась экскурсия по Бруклину! Наш гид был невероятно доброжелательный и веселый, рассказал много интересных
  • Т
    Татьяна
    30 июля 2025
    Главное в Манхэттене за 5 часов
    Алёна очень понравилась, мы провели с ней 2 экскурсии. Мы познакомились с городом, с его духом, прочувствовали атмосферу. Посмотрели много
    интересных мест, при этом Алёна подстраивалась под наши интересы, показала то, что нам интересно и посоветовала кучу интересных мест!
    Еще сделала много классных фотографий, за что отдельное спасибо!

  • Т
    Татьяна
    30 июля 2025
    Главное в Манхэттене за 5 часов
    Алена, спасибо за экскурсию. Интересно и познавательно. Рада знакомству, отлично провели время. Рекомендую.
  • А
    Анатолий
    18 июля 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️
    Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Сити-холл-парк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Нетуристический Нью-Йорк
  2. Фотосессия в сердце Нью-Йорка
  3. Контрасты Нью-Йорка
  4. Бруклин не хуже, чем Манхэттен
  5. А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Манхеттен
  2. Уолл-стрит
  3. Самое главное
  4. Бруклинский мост
  5. Таймс-сквер
  6. Центральный парк
  7. Бродвей
  8. Национальный мемориал 11 сентября
  9. Бэттери-парк
  10. Остров Эллис
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в декабре 2025
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Сити-холл-парк" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 290 до 385. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Сити-холл-парк», 151 ⭐ отзыв, цены от $290. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль