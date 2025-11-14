читать дальше

проводила нам 2 пешеходных экскурсии-Обзорную по Манхэттену(в основном мы ознакомились с Даунтауном) На следующий день мы,по совету Елены осмотрели Мидлтаун(она нам выписала все объекты и мы по Гугл картам с легкостью прошли весь маршрут! На 3й день с утра Елена очень нам помогла, специально,приехав пораньше,-оплатила своей картой остаток суммы за вторую гостиницу,в которую мы переселились(у нас был только кэш,а в гостиницах его,вообще,не принимают). Затем провела нам интереснейшую экскурсию по не туристическому Нью-Йорку! Там все улочки переплетаются-поэтому без гида не обойтись! Благодаря Елене мы влюбились в Манхэттен- а именно там расположены все основные достопримечательности! Елена -большой профессионал! Очень интересное,живое повествование с детальным описанием и интересными историями,связанными с прошлым и настоящим этого чудесного города,соединившем в себе много стилей и культур! После 2й экскурсии мы посетили новую,самую высокую смотровую площадку и ресторан,который по совету Елены,мы заказали предварительно.. и оттуда тоже наслаждались шикарными видами! Из ресторана,вход на смотровую площадку-бесплатный! Я рекомендую Елену не только,как очень профессионального гида,но и как очень современную девушку,которая может классно сфотографировать,на удачно выбранных локациях,посоветовать новинки(нам она рассказала об умных очках,которые недавно появились в Америке), а так же очень душевного человека,готового всегда прийти на помощь и дать советы,помимо экскурсионной программы! Мы очень благодарны за такую теплую встречу! Так же Елена интересовалась нашими делами,после отъезда из Нью-Йорка, зная как нам сложно путешествовать по Америке без языка и карт! Всем рекомендую провести время в Нью-Йорке с Еленой,которая влюбит Вас в этот город,т. к. сама от него «без ума»!