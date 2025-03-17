Юлия — ваш гид в Бангкоке

Провела экскурсии для 95 туристов

Меня зовут Юлия, уже несколько лет я живу в самом ярком, стильном, мистическом, современном и аутентичном городе ангелов. Я приехала из Москвы в Бангкок на 3 месяца, влюбилась в него и решила остаться навсегда. Это лучший город, и вы тоже его полюбите всем сердцем.