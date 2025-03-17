Это индивидуальное предложение для тех, кто хочет совместить выгодный шоппинг с интересной прогулкой по Бангкоку.
Участники посетят аутлеты с большими скидками, самый крупный цветочный рынок и Китайский квартал, где можно попробовать
Участники посетят аутлеты с большими скидками, самый крупный цветочный рынок и Китайский квартал, где можно попробовать
5 причин купить эту экскурсию
- 🛍️ Удачный шоппинг с большими скидками
- 🌸 Посещение крупнейшего цветочного рынка
- 🍜 Пробуйте уникальную местную гастрономию
- 🏮 Атмосфера китайского квартала
- 🎉 Развлечения на Каосан Роад
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Цветочный рынок
- Китайский квартал
- Каосан Роад
Описание экскурсии
- Посещение аутлетов (1–2 на выбор). Приготовьтесь к удачному шопингу с приятными скидками до 50–70%! Я дам вам рекомендации по выбору магазинов и сориентирую, в каких бутиках лучше делать покупки.
- Цветочный рынок — самый большой в мире. Расскажу вам историю его развития и раскрою, в каком месте получаются самые удачные кадры.
- Китайский квартал. Мы прогуляемся по улицам и по желанию попробуем локальную гастрономию. Может быть, суп всего за 150 батов в мишленовском заведении? Или коктейли в «скрытых» барах? Выбор за вами.
- Тусовочная улица Каосан Роад. Покажу самые интересные места под ваш запрос: бары с трансвеститами; заведения, где алкоголь наливают прямо в вёдра и спокойные семейные рестораны.
Вы узнаете:
- О действующем короле Раме X и его «подвигах», которые обсуждал весь мир.
- Тайцах, которые перестали улыбаться.
- Лучших торговых центрах и самых известных брендах.
- Почему рынок цветов работает круглосуточно.
- Что такое «ласточкино гнездо» и где можно его попробовать.
Организационные детали
- Аутлеты для шопинга выбираем по вашему желанию.
- По запросу могу организовать трансфер — от 350 батов в час в зависимости от расположения вашего отеля.
- Дополнительно можем посетить храм Лежащего Будды — 300 батов с человека, и ресторан на самой высокой смотровой площадке Байок Скай — ужин стоит от 450 батов с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Бангкоке
Провела экскурсии для 95 туристов
Меня зовут Юлия, уже несколько лет я живу в самом ярком, стильном, мистическом, современном и аутентичном городе ангелов. Я приехала из Москвы в Бангкок на 3 месяца, влюбилась в него и решила остаться навсегда. Это лучший город, и вы тоже его полюбите всем сердцем.Задать вопрос
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