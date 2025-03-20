Для тех, кто ищет уникальные впечатления в Бангкоке, этот тур предлагает посещение двух старинных храмов без толп туристов.Вторая половина дня идеально подходит для знакомства с историей храмов времен Аютхайи и

одного из самых красивых железных храмов. Завершите день ужином-буфетом с потрясающими видами на вечерний Бангкок, выбирая между круизом по реке Чао Рая или ужином на крыше отеля. Лицензированный русскоговорящий гид обеспечит комфорт и интересные факты на протяжении всего тура

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Описание экскурсии

История создания храмов Аютхайи

Вы познакомитесь с увлекательной историей создания храмов времен Аютхайи. Узнаете, как строился один из первых и самых высоких храмов, который стал символом этой эпохи. Вы также поймете, почему все храмы используются для кремации, что придаёт им особое значение в культуре и традициях Таиланда.

Железный храм

Вас ждет история одного из самых красивых храмов, известного как железный. Этот храм поражает своей архитектурой и уникальным стилем, что делает его обязательным для посещения.

Династия Чакри

Вы также узнаете о королях династии Чакри, чья история занесена в книгу рекордов Гиннеса. Эта династия сыграла важную роль в формировании современного Таиланда и его культуры.

Экскурсия по Бангкоку

Экскурсия идеально подходит для всех, особенно для тех, кто не хочет прогуливаться под палящим солнцем, уже посетил самые знаменитые места и хочет узнать больше о Бангкоке за короткое время.

Важная информация