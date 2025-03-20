Эксклюзивный дневной тур по 2 старинным храмам и ужин на лодке или на крыше отеля (все включено)

Погрузитесь в историю Бангкока, посетив два старинных храма, и завершите день ужином с видом на город. Идеально для тех, кто ценит уникальные впечатления
Для тех, кто ищет уникальные впечатления в Бангкоке, этот тур предлагает посещение двух старинных храмов без толп туристов.

Вторая половина дня идеально подходит для знакомства с историей храмов времен Аютхайи и
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одного из самых красивых железных храмов.

Завершите день ужином-буфетом с потрясающими видами на вечерний Бангкок, выбирая между круизом по реке Чао Рая или ужином на крыше отеля. Лицензированный русскоговорящий гид обеспечит комфорт и интересные факты на протяжении всего тура

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение старинных храмов без толп
  • 🌅 Ужин с потрясающими видами на Бангкок
  • 📜 История династии Чакри
  • 🚖 Комфортное перемещение по городу
  • 🗣 Лицензированный русскоговорящий гид
Эксклюзивный дневной тур по 2 старинным храмам и ужин на лодке или на крыше отеля (все включено)
Эксклюзивный дневной тур по 2 старинным храмам и ужин на лодке или на крыше отеля (все включено)
Эксклюзивный дневной тур по 2 старинным храмам и ужин на лодке или на крыше отеля (все включено)
Ближайшие даты:
20
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мар
Время начала: 14:00

Что можно увидеть

  • Храм времен Аютхайи
  • Железный храм

Описание экскурсии

История создания храмов Аютхайи

Вы познакомитесь с увлекательной историей создания храмов времен Аютхайи. Узнаете, как строился один из первых и самых высоких храмов, который стал символом этой эпохи. Вы также поймете, почему все храмы используются для кремации, что придаёт им особое значение в культуре и традициях Таиланда.

Железный храм

Вас ждет история одного из самых красивых храмов, известного как железный. Этот храм поражает своей архитектурой и уникальным стилем, что делает его обязательным для посещения.

Династия Чакри

Вы также узнаете о королях династии Чакри, чья история занесена в книгу рекордов Гиннеса. Эта династия сыграла важную роль в формировании современного Таиланда и его культуры.

Экскурсия по Бангкоку

Экскурсия идеально подходит для всех, особенно для тех, кто не хочет прогуливаться под палящим солнцем, уже посетил самые знаменитые места и хочет узнать больше о Бангкоке за короткое время.

Важная информация

  • Программу проводит лицензированный русскоговорящий тайский гид.
  • У девушек в храме должны быть прикрыты колени и плечи; можно использовать платок.
  • Мужчинам разрешены шорты, но майки запрещены.
  • Перемещение будет осуществляться на такси, тук-туке или лодочке (если вы отправляетесь на ужин на круиз по реке).
  • Маршрут может быть изменён по вашему желанию: мы можем увеличить или укоротить его, выбрать другой лайнер или буфет.
  • Тайский гид прощается с вами перед входом на круиз или в отель.

Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Круиз по реке или ужин на крыше отеля
  • Входы в храмы
Что не входит в цену
  • Алкогольные напитки во время ужина
  • Оплата транспорта в отель после ужина
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница клиента
Завершение: На пароме перед круизом, или перед входом в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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