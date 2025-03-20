Вторая половина дня идеально подходит для знакомства с историей храмов времен Аютхайи и
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение старинных храмов без толп
- 🌅 Ужин с потрясающими видами на Бангкок
- 📜 История династии Чакри
- 🚖 Комфортное перемещение по городу
- 🗣 Лицензированный русскоговорящий гид
Что можно увидеть
- Храм времен Аютхайи
- Железный храм
Описание экскурсии
История создания храмов Аютхайи
Вы познакомитесь с увлекательной историей создания храмов времен Аютхайи. Узнаете, как строился один из первых и самых высоких храмов, который стал символом этой эпохи. Вы также поймете, почему все храмы используются для кремации, что придаёт им особое значение в культуре и традициях Таиланда.
Железный храм
Вас ждет история одного из самых красивых храмов, известного как железный. Этот храм поражает своей архитектурой и уникальным стилем, что делает его обязательным для посещения.
Династия Чакри
Вы также узнаете о королях династии Чакри, чья история занесена в книгу рекордов Гиннеса. Эта династия сыграла важную роль в формировании современного Таиланда и его культуры.
Экскурсия по Бангкоку
Экскурсия идеально подходит для всех, особенно для тех, кто не хочет прогуливаться под палящим солнцем, уже посетил самые знаменитые места и хочет узнать больше о Бангкоке за короткое время.
Важная информация
- Программу проводит лицензированный русскоговорящий тайский гид.
- У девушек в храме должны быть прикрыты колени и плечи; можно использовать платок.
- Мужчинам разрешены шорты, но майки запрещены.
- Перемещение будет осуществляться на такси, тук-туке или лодочке (если вы отправляетесь на ужин на круиз по реке).
- Маршрут может быть изменён по вашему желанию: мы можем увеличить или укоротить его, выбрать другой лайнер или буфет.
- Тайский гид прощается с вами перед входом на круиз или в отель.
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Круиз по реке или ужин на крыше отеля
- Входы в храмы
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки во время ужина
- Оплата транспорта в отель после ужина