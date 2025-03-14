Мини-группа
до 10 чел.
Ночной Бангкок (21+)
Город без цензуры: скрытые бары, тайны леди-боев и правила выживания в городе греха
Начало: У станции метро BTS Nana
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
$77 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Бангкок: закат и тайны
Ощутите магию Бангкока на закате с Золотой горы, насладитесь уличной едой на Као Сан и узнайте о теневой стороне города в неформальной обстановке
Начало: У причала Phanfa Leelard
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$45 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночная жизнь Бангкока и легендарный квартал красных фонарей (23+)
Разведать злачные места, заглянуть в тайные бары и пройти по секретной улице в весёлой компании
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$257 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина14 марта 2025Интересная экскурсия. С Юлией очень легко общаться, без формализма, что и предполагается на экскурсии подобного типа. Информация по интересным заведениям
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Нана Плаза»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в декабре 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Нана Плаза" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 257. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2025 год по теме «Нана Плаза», 15 ⭐ отзывов, цены от $45. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль