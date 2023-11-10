Отправиться в живописную провинцию Районг и полюбоваться потрясающими пейзажами в мини-группе
Районг — небольшая, но удивительно красивая провинция с нетронутой тропической природой.
Вы прокатитесь на моторной лодке по мангровым зарослям, пройдёте по стеклянному мосту над морским прибоем и полюбуетесь лавовыми полями. А ещё посетите современный цветочный парк и пообедаете в ресторане, затаившемся в джунглях.
Вы прокатитесь на моторной лодке по мангровым зарослям, пройдёте по стеклянному мосту над морским прибоем и полюбуетесь лавовыми полями. А ещё посетите современный цветочный парк и пообедаете в ресторане, затаившемся в джунглях.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Парк цветов в Мап Та Пхут. Вы погуляете по цветочным лугам, подышите прохладным воздухом и впечатлитесь разнообразием местных цветов.
Парк Тунг Пронг Торн. Мы прокатимся на моторной лодке по мангровым лабиринтам Сиамского залива, наслаждаясь окружающими пейзажами.
Обед в экзотическом месте. Вы посетите ресторан, расположенный в джунглях среди озёр и водопадов.
Парк Као Лем Я. Вы пройдёте по стеклянным пешеходным дорожкам над морским прибоем и рассмотрите вблизи лавовые поля потухшего вулкана.
А также вы увидите боевой корабль ВМФ Таиланда, полюбуетесь храмом Лежащего Будды и заглянете в мастерскую стеклодувов.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
- В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, обед
в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшен вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 320 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир: с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
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