Районг — небольшая, но удивительно красивая провинция с нетронутой тропической природой. Вы прокатитесь на моторной лодке по мангровым зарослям, пройдёте по стеклянному мосту над морским прибоем и полюбуетесь лавовыми полями. А ещё посетите современный цветочный парк и пообедаете в ресторане, затаившемся в джунглях.

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Описание

Что вас ожидает

Парк цветов в Мап Та Пхут. Вы погуляете по цветочным лугам, подышите прохладным воздухом и впечатлитесь разнообразием местных цветов.

Парк Тунг Пронг Торн. Мы прокатимся на моторной лодке по мангровым лабиринтам Сиамского залива, наслаждаясь окружающими пейзажами.

Обед в экзотическом месте. Вы посетите ресторан, расположенный в джунглях среди озёр и водопадов.

Парк Као Лем Я. Вы пройдёте по стеклянным пешеходным дорожкам над морским прибоем и рассмотрите вблизи лавовые поля потухшего вулкана.

А также вы увидите боевой корабль ВМФ Таиланда, полюбуетесь храмом Лежащего Будды и заглянете в мастерскую стеклодувов.

Организационные детали