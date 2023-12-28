Мир легенд Королевства Сиам

Групповая экскурсия в Паттайе
Вас ждет путешествие в одну из центральных провинций Королевства Таиланд — Чаченгсао.

У вас будет уникальная возможность познать сакральный Таиланд, погрузившись в фантастический мир бесконечного множества легенд, загадок и мифов. Без излишней суеты вы ознакомитесь с переплетением культур Таиланда, Индии и Китая.
Мир легенд Королевства Сиам
Мир легенд Королевства Сиам
Мир легенд Королевства Сиам
Мир легенд Королевства Сиам
Мир легенд Королевства Сиам
Мир легенд Королевства Сиам
Мир легенд Королевства Сиам
Мир легенд Королевства Сиам
Мир легенд Королевства Сиам
Мир легенд Королевства Сиам
Мир легенд Королевства Сиам
Мир легенд Королевства Сиам
Мир легенд Королевства Сиам
Мир легенд Королевства Сиам
Ближайшие даты:
28
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый2 800 ฿
Детский (от 2 до 11 лет)2 100 ฿

Что вас ожидает:

  • Храм Ват Сопхон
  • Храм Ват Саман Ратанарам
  • Парк и остров из цветка лотоса
  • Парк пальм и гигантских попугаев
  • Скульптура Ганеши
  • Золотой храм
  • Храм летучих лисиц

Описание

Что вас ждет

Наша программа начнется с посещения храма Ват Сопхон, излюбленного места паломников, приходящих со всех частей Королевства. Здесь можно соприкоснуться сразу двумя ветвями буддизма, посетив храмы двух восточных культур — Таиланда и Китая. В старинном китайском храме покоятся забальзамированные тела, возраст которых составляет более четырёхсот лет. Каждый желающий сможет совершить здесь обряд, пришедший из глубокой древности. Если провести ритуал с чистым сердцем и добрыми намерениями — успех не будет покидать вас в ваших делах. Затем нас ждет храм Ват Саман Ратанарам. Это храм одного из самых известных и почитаемых богов индуистского пантеона — бога мудрости и благополучия. После обеда мы совершим прогулку на лодке по реке Банг Паконг вокруг острова цветка лотоса и прогуляемся по парку, полному невероятно красивых попугаев редких видов весом до 5 кг. Вы станете свидетелями увлекательного процесса выращивания маленьких попугайчиков в специально оборудованном инкубаторе. Далее в Индийском храме гости увидят статую бога Ганеши и получат возможность совершить обряд на привлечение удачи в бизнесе и получение материальных благ. При посещении Золотого храма вы станете свидетелями красивейшего момента, когда на закате последние солнечные лучи озарят позолоченный храм небесной красоты. Это отличное место для фотосессии! Сам храм и все вокруг покрыто золотом или выдержано в золотой цветовой гамме. В конце программы мы посетим храм, на территории которого нашла убежище крупная колония летучих лисиц, гроздьями свисающих с деревьев. Это зрелище просто завораживает — представьте себе деревья, облепленные тучей летучих лисиц, словно зонтиками. Упавших детёнышей подбирают и выкармливают монахи. Чтобы увидеть это, сюда приезжают тысячи туристов со всех уголков мира.

Важно знать:

Возьмите с собой копию паспорта, одежду для посещения храмов (у вас должны быть прикрыты плечи и колени.), фото/видео камеры и зарядные устройства, головные уборы, деньги на личные расходы.

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полное трансферное обслуживание
  • Работа профессионального русского гида
  • Все входные билеты и специальные сборы
  • Вкусный обед на берегу реки в национальном ресторане
Что не входит
  • Стоимость ритуальных подношений
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • С вами свяжется гид накануне выезда с 20:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии от точки сбора. Пожалуйста будьте на связи в этот день.
  • Что взять с собой
  • Копию паспорта
  • Одежду для посещения храмов (у вас должны быть прикрыты плечи и колени.)
  • Фото/видео камеры и зарядные устройства
  • Головные уборы
  • Деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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