Вас ждет путешествие в одну из центральных провинций Королевства Таиланд — Чаченгсао.
У вас будет уникальная возможность познать сакральный Таиланд, погрузившись в фантастический мир бесконечного множества легенд, загадок и мифов. Без излишней суеты вы ознакомитесь с переплетением культур Таиланда, Индии и Китая.
У вас будет уникальная возможность познать сакральный Таиланд, погрузившись в фантастический мир бесконечного множества легенд, загадок и мифов. Без излишней суеты вы ознакомитесь с переплетением культур Таиланда, Индии и Китая.
Ближайшие даты:
28
дек
дек
29
дек
дек
30
дек
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янв
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янв
янв
5
янв
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 800 ฿
|Детский (от 2 до 11 лет)
|2 100 ฿
Что вас ожидает:
- Храм Ват Сопхон
- Храм Ват Саман Ратанарам
- Парк и остров из цветка лотоса
- Парк пальм и гигантских попугаев
- Скульптура Ганеши
- Золотой храм
- Храм летучих лисиц
Описание
Что вас ждет
Наша программа начнется с посещения храма Ват Сопхон, излюбленного места паломников, приходящих со всех частей Королевства. Здесь можно соприкоснуться сразу двумя ветвями буддизма, посетив храмы двух восточных культур — Таиланда и Китая. В старинном китайском храме покоятся забальзамированные тела, возраст которых составляет более четырёхсот лет. Каждый желающий сможет совершить здесь обряд, пришедший из глубокой древности. Если провести ритуал с чистым сердцем и добрыми намерениями — успех не будет покидать вас в ваших делах. Затем нас ждет храм Ват Саман Ратанарам. Это храм одного из самых известных и почитаемых богов индуистского пантеона — бога мудрости и благополучия. После обеда мы совершим прогулку на лодке по реке Банг Паконг вокруг острова цветка лотоса и прогуляемся по парку, полному невероятно красивых попугаев редких видов весом до 5 кг. Вы станете свидетелями увлекательного процесса выращивания маленьких попугайчиков в специально оборудованном инкубаторе. Далее в Индийском храме гости увидят статую бога Ганеши и получат возможность совершить обряд на привлечение удачи в бизнесе и получение материальных благ. При посещении Золотого храма вы станете свидетелями красивейшего момента, когда на закате последние солнечные лучи озарят позолоченный храм небесной красоты. Это отличное место для фотосессии! Сам храм и все вокруг покрыто золотом или выдержано в золотой цветовой гамме. В конце программы мы посетим храм, на территории которого нашла убежище крупная колония летучих лисиц, гроздьями свисающих с деревьев. Это зрелище просто завораживает — представьте себе деревья, облепленные тучей летучих лисиц, словно зонтиками. Упавших детёнышей подбирают и выкармливают монахи. Чтобы увидеть это, сюда приезжают тысячи туристов со всех уголков мира.
Важно знать:
Возьмите с собой копию паспорта, одежду для посещения храмов (у вас должны быть прикрыты плечи и колени.), фото/видео камеры и зарядные устройства, головные уборы, деньги на личные расходы.
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русского гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Вкусный обед на берегу реки в национальном ресторане
- Что не входит
- Стоимость ритуальных подношений
- Место начала и завершения?
- Ресепшен вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- С вами свяжется гид накануне выезда с 20:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии от точки сбора. Пожалуйста будьте на связи в этот день.
- Что взять с собой
- Копию паспорта
- Одежду для посещения храмов (у вас должны быть прикрыты плечи и колени.)
- Фото/видео камеры и зарядные устройства
- Головные уборы
- Деньги на личные расходы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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