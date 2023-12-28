Что вас ждет

Наша программа начнется с посещения храма Ват Сопхон, излюбленного места паломников, приходящих со всех частей Королевства. Здесь можно соприкоснуться сразу двумя ветвями буддизма, посетив храмы двух восточных культур — Таиланда и Китая. В старинном китайском храме покоятся забальзамированные тела, возраст которых составляет более четырёхсот лет. Каждый желающий сможет совершить здесь обряд, пришедший из глубокой древности. Если провести ритуал с чистым сердцем и добрыми намерениями — успех не будет покидать вас в ваших делах. Затем нас ждет храм Ват Саман Ратанарам. Это храм одного из самых известных и почитаемых богов индуистского пантеона — бога мудрости и благополучия. После обеда мы совершим прогулку на лодке по реке Банг Паконг вокруг острова цветка лотоса и прогуляемся по парку, полному невероятно красивых попугаев редких видов весом до 5 кг. Вы станете свидетелями увлекательного процесса выращивания маленьких попугайчиков в специально оборудованном инкубаторе. Далее в Индийском храме гости увидят статую бога Ганеши и получат возможность совершить обряд на привлечение удачи в бизнесе и получение материальных благ. При посещении Золотого храма вы станете свидетелями красивейшего момента, когда на закате последние солнечные лучи озарят позолоченный храм небесной красоты. Это отличное место для фотосессии! Сам храм и все вокруг покрыто золотом или выдержано в золотой цветовой гамме. В конце программы мы посетим храм, на территории которого нашла убежище крупная колония летучих лисиц, гроздьями свисающих с деревьев. Это зрелище просто завораживает — представьте себе деревья, облепленные тучей летучих лисиц, словно зонтиками. Упавших детёнышей подбирают и выкармливают монахи. Чтобы увидеть это, сюда приезжают тысячи туристов со всех уголков мира.

Важно знать:

Возьмите с собой копию паспорта, одежду для посещения храмов (у вас должны быть прикрыты плечи и колени.), фото/видео камеры и зарядные устройства, головные уборы, деньги на личные расходы.