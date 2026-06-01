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Индивидуальная
Влюбиться в Паттайю за 1 день
Культовые локации, панорамные виды, традиции тайской культуры и роскошный ужин с шоу
Начало: У вашего отеля
7 июн в 10:00
9 июн в 10:00
$60 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Колоритная Паттайя
Будда, рынок и ночная жизнь
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
22 июн в 12:00
23 июн в 12:00
$58 за человека
Групповая
Река Квай: двухдневная экскурсия из Паттайи (всё включено)
Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
6 июн в 04:30
$130 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Плавучий рынок в Паттайе»
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