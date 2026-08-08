Это будет яркий день в море в атмосфере лёгкой вечеринки. На палубе для вас: музыка от диджея, приветственные напитки, обед. Хотите расслабиться — можно загорать, купаться, любоваться видами. Нравятся активности — на борту есть всё для снорклинга и рыбалки, каяки, сапы, байдарки, водная горка. Обойдём острова рядом с Паттайей, остановимся у каждого, а на обратном пути проводим закат.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

9:30 — трансфер от отеля

10:30 — на пирсе вы познакомитесь с экипажем, пройдёте инструктаж

11:00 — отправимся к острову Ко Пай (Бамбуковому)

12:30 — остановимся у острова для купания, снорклинга, отдыха на пляже. Для ценителей активных развлечений есть каяки, сапы, байдарки, водная горка и надувные игрушки

14:00 — обед в формате «шведского стола» с закусками, фруктами, напитками

15:00 — подойдём к острову Ко Рин. Можно поплавать или отдохнуть на палубе, порыбачить

16:00 — переход к острову Ко Пет (обезьян)

17:00 — у острова можно покормить макак прямо с борта. Будет время для купания, за доплату доступно катание на гидроцикле или банане

18:35 — на обратном пути в порт проводим закат

19:00 — возвращение к пирсу, трансфер к отелю

Организационные детали