Это будет яркий день в море в атмосфере лёгкой вечеринки. На палубе для вас: музыка от диджея, приветственные напитки, обед. Хотите расслабиться — можно загорать, купаться, любоваться видами.
Нравятся активности — на борту есть всё для снорклинга и рыбалки, каяки, сапы, байдарки, водная горка. Обойдём острова рядом с Паттайей, остановимся у каждого, а на обратном пути проводим закат.
Нравятся активности — на борту есть всё для снорклинга и рыбалки, каяки, сапы, байдарки, водная горка. Обойдём острова рядом с Паттайей, остановимся у каждого, а на обратном пути проводим закат.
Описание экскурсии
9:30 — трансфер от отеля
10:30 — на пирсе вы познакомитесь с экипажем, пройдёте инструктаж
11:00 — отправимся к острову Ко Пай (Бамбуковому)
12:30 — остановимся у острова для купания, снорклинга, отдыха на пляже. Для ценителей активных развлечений есть каяки, сапы, байдарки, водная горка и надувные игрушки
14:00 — обед в формате «шведского стола» с закусками, фруктами, напитками
15:00 — подойдём к острову Ко Рин. Можно поплавать или отдохнуть на палубе, порыбачить
16:00 — переход к острову Ко Пет (обезьян)
17:00 — у острова можно покормить макак прямо с борта. Будет время для купания, за доплату доступно катание на гидроцикле или банане
18:35 — на обратном пути в порт проводим закат
19:00 — возвращение к пирсу, трансфер к отелю
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер от отеля и обратно, обед, водные развлечения (снаряжение для снорклинга и рыбалки, каяки, сапы, байдарки, надувные игрушки), страховка
- Круиз проходит на яхте с открытой палубой, зонами отдыха, музыкой, водной горкой и бассейном
- Перед выходом вы пройдёте инструктаж по безопасности. На борту есть спасжилеты
- Для детей младше 3 лет участие бесплатное
- Дополнительно по желанию оплачиваются: гидроцикл, лодка-банан, индивидуальный заказ еды и напитков
- Маршрут и порядок остановок могут меняться в зависимости от погоды и состояния моря
- С вами будет экипаж из нашей команды
ежедневно в 09:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Детский 4-11 лет
|$99
|Взрослый
|$119
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 165 туристов
Мы — ваш ключ к бескрайним возможностям необычного отдыха в Таиланде. Мы приготовили для вас самые интересные и уникальные развлечения, которые есть только здесь. Подарите себе адреналиновые приключения и незабываемые впечатления, исследуя экзотическую красоту Таиланда и открывая для себя эту страну с новой стороны! Мы занимаемся организацией подобных развлечений с 2017 года и точно знаем, как вас впечатлить.
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