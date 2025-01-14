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нами приехал микроавтобус, потом 30 мин ехали до пирса, мы сначала думали что будем отправляться с пирса паттайи, но в новогодние праздники очень много катеров ездит на Ко лан, поэтому отправлялись с другого пирса. На катере шли 40 минут, для меня это очень долго, плюс было море очень не спокойное и это был полный треш) поэтому кого укачивает всегда смотрите на состояние моря и садитесь ближе к мотору, потому что если из за вас остановят катер в море на волнах, то будет плохо всем))) Одна женщина наверное не услышала эту информацию от гида и почувствовала себя смелой) но из за нее мы остановились чтобы она пересела к нам ближе к мотору, так мотыляло катер что все афигели) ну зато есть что вспомнить) Хочу еще заметить что бамбука вы там не увидите, очень много мусора, тайцы к сожалению не следят за этим. Но ребята быстро соорудили лагерь, зонтики, наловили рыбу, на баре были разные напитки, очень вкусный обед, просто ТОП супчик, котлетки, прям супер русская кухня, вообще настроение после катера поднялось, покатались на ватрушке, белый песочек, чистая вода. Сама экскурсия хорошая, без лакшери, дикарЁм) Оценку снизила только за долгий путь, возможно конечно повлияла погода.