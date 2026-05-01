Поездка на остров Самет — идеальный способ совместить релакс на тропическом берегу с ярким вечерним зрелищем. Мы отправимся на скоростном катере к пляжу Ao Phai, где вас ждёт мягкий белый песок, прозрачное море и атмосфера абсолютного отдыха. Мы встретим золотой час за барбекю-ужином, а кульминацией дня станет профессиональное фаер-шоу прямо у воды.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Релакс на пляже Ао Пай

Вы насладитесь свободным временем на одном из лучших пляжей острова. К вашим услугам — маски для снорклинга, спортивный инвентарь для игр в воде и бесплатный Wi-Fi. Бирюзовая вода и мягкий закатный свет создадут идеальный фон для ваших фотографий.

Гастрономия и зрелища

Программа включает полноценный обед, а вечером — романтический барбекю-ужин у моря. Когда стемнеет, начнётся главное событие — огненное шоу. Профессиональные артисты создадут невероятные искристые узоры на фоне ночного неба.

Тайминг программы

7:30–8:00 — сбор из отелей Паттайи и отправление на скоростном катере

10:00 — прибытие на пляж Ao Phai, свободное время и отдых

12:00 — обед

19:00 — барбекю-ужин на берегу моря

20:00 — вечернее фаер-шоу

21:00 — отправление с острова

22:00–22:30 — возвращение в отели Паттайи

Организационные детали