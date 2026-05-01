Поездка на остров Самет — идеальный способ совместить релакс на тропическом берегу с ярким вечерним зрелищем.
Мы отправимся на скоростном катере к пляжу Ao Phai, где вас ждёт мягкий белый песок, прозрачное море и атмосфера абсолютного отдыха.
Мы встретим золотой час за барбекю-ужином, а кульминацией дня станет профессиональное фаер-шоу прямо у воды.
Описание экскурсии
Релакс на пляже Ао Пай
Вы насладитесь свободным временем на одном из лучших пляжей острова. К вашим услугам — маски для снорклинга, спортивный инвентарь для игр в воде и бесплатный Wi-Fi. Бирюзовая вода и мягкий закатный свет создадут идеальный фон для ваших фотографий.
Гастрономия и зрелища
Программа включает полноценный обед, а вечером — романтический барбекю-ужин у моря. Когда стемнеет, начнётся главное событие — огненное шоу. Профессиональные артисты создадут невероятные искристые узоры на фоне ночного неба.
Тайминг программы
7:30–8:00 — сбор из отелей Паттайи и отправление на скоростном катере
10:00 — прибытие на пляж Ao Phai, свободное время и отдых
12:00 — обед
19:00 — барбекю-ужин на берегу моря
20:00 — вечернее фаер-шоу
21:00 — отправление с острова
22:00–22:30 — возвращение в отели Паттайи
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автобусе и скоростном катере (спидбот), входной билет в нацпарк, обед и ужин, шезлонги, зонтики и снаряжение для снорклинга
- С вами будет русскоязычный гид из нашей команды
во вторник и пятницу в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$100
|Дети 90-120 см
|$95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 108 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.
