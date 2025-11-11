Экскурсия в затерянный мир Таиланда начинается всего в 1,5 часа от Паттайи.
Участники отправляются в национальные парки Кхао Вонг и Кхао Чи Мао, где их ждёт лёгкий треккинг по джунглям, посещение
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Лёгкий треккинг по джунглям
- 🕍 Посещение пещерного монастыря
- 🌊 Прогулка по карстовым пещерам
- 🍽️ Обед в джунглях
- 🏞️ Купание у водопада
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и сухая. В марте и апреле может быть жарко, но природа всё ещё впечатляет. В сезон дождей с мая по октябрь маршруты могут быть более сложными из-за влажности, но водопады особенно полноводны и красивы.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Пещерный монастырь
- Карстовые пещеры
- Водопад
Описание экскурсии
- Поход по горным тропам и первобытным джунглям с лианами и живописными ручьями
- Прогулка по системе карстовых пещер с подземными реками
- Посещение пещерного монастыря, где до сих пор живут монахи-отшельники
- Купание в природном бассейне с изумрудной водой у подножия водопада
- Знакомство с природой и животным миром Таиланда
Мы расскажем, как устроены национальные парки, почему пещеры здесь священны и почему монахи выбирают уединение в скальных залах.
Тайминг:
7:30 — выезд из Паттайи. Дорога (125 км) с остановкой в кафе на завтрак. У входа в кафе в бассейне плавает гигантская рыба — арапайма
9:00 — пещерный монастырь
10:00 — прогулка по лабиринту карстовых пещер
12:00–12:30 — переезд в Кхао Чи Мао
12:30–13:00 — обед в джунглях
13:00 — купание и отдых у восьмиуровневого водопада
16:00 — отправление в Паттайю
17:30–18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Едем на авто Toyota Veloz, Suzuki Ertiga, Suzuki XL-7, Mitsubishi Pajero Sport, Honda BR-V или микроавтобусах Toyota Commuter, Toyota Venture
- Обед включён в стоимость. Завтрак вы оплачиваете самостоятельно (50–100 батов за чел.)
- С собой берите купальные костюмы и надевайте удобную обувь, которая хорошо держится на ноге
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Паттайе
Проживаю и работаю в Таиланде с 2006 года. Моя туристическая компания в Паттайе предлагает насыщенные поездки по самым красивым уголкам страны с опытными гидами. Присоединяйтесь!Задать вопрос
Входит в следующие категории Паттайи
