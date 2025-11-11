Экскурсия в затерянный мир Таиланда начинается всего в 1,5 часа от Паттайи.Участники отправляются в национальные парки Кхао Вонг и Кхао Чи Мао, где их ждёт лёгкий треккинг по джунглям, посещение

пещерного монастыря и прогулка по карстовым пещерам с подземными реками. В завершение - обед в джунглях и купание у водопада. Этот маршрут позволяет насладиться уникальной природой и узнать больше о жизни монахов-отшельников

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и сухая. В марте и апреле может быть жарко, но природа всё ещё впечатляет. В сезон дождей с мая по октябрь маршруты могут быть более сложными из-за влажности, но водопады особенно полноводны и красивы.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.