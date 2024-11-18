На два дня мы с вами покинем Таиланд и отправимся в Камбоджу, чтобы пройти по следам Лары Крофт.
Вы посетите археологический храмовый комплекс Ангкор, кофейную фабрику и национальный парк Пном Кулен.
Увидите места, где снимался фильм о Ларе Крофт с Анджелиной Джоли, поразитесь красоте священных мест — храмов и водопадов. Тур проводится от двух человек.
Вы посетите археологический храмовый комплекс Ангкор, кофейную фабрику и национальный парк Пном Кулен.
Увидите места, где снимался фильм о Ларе Крофт с Анджелиной Джоли, поразитесь красоте священных мест — храмов и водопадов. Тур проводится от двух человек.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Описание тура
В первый день нашего тура мы отправимся на экскурсию в Национальный археологический храмовый комплекс Ангкор. Программа включает в себя посещение:
- главного храмового комплекса Ангкор Ват, • Ангкор Тхом, • Та Пром, • Ta Keo. Во второй день мы отправимся в национальный парк Пном Кулен. Посетим вершину священной горы и храм Преа Анг Том, прогуляемся вдоль священной реки «1000 лингамов» — вы сможете зарядиться от нее положительной энергией, погуляв по мелководью. Посетим водопад, состоящий из 3 уровней. В этом месте снимался знаменитый фильм с участием Анжелины Джоли о Ларе Крофт. Важная информация:• Не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта.
- Выезд на экскурсию необходимо совершить за 10 дней до окончания Тайского штампа!
- Если в паспорте есть штампы бордерана, выезд возможен только после предварительного согласования с границей (фото паспорта необходимо предоставить заранее).
- Взять с собой: - оригинал загранпаспорта; - одно цветное фото 3*4 или 100 ฿ (граждане РФ, Украины и Казахстана). Для граждан других стран СНГ — 2 цветных фото или 200 ฿; - миграционную карту Таиланда, если получили в аэропорту (за отсутствие или утерю, штраф 100 ฿ на Тайском пограничном контроле); - обратный авиабилет из Таиланда, если вы выезжаете позже 10 дней срока.
- В Angkor Wat рекомендуется ходить в удобной обуви, которая крепится хорошо на ноге. Есть места с высокими ступенями.
- Приличная одежда для посещения храмов.
- Предметы личной гигиены.
- Кофточка для кондиционированного автобуса. Приятный бонус:Организатор дарит поездку на пляж Голубая лагуна туристам, оплатившим минимум 4 любых тура от Дельфин-тур.
ежедневно
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (от 12 лет включительно)
|15 500 ฿
|Дети (2-12 лет включительно)
|14 500 ฿
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храмовый комплекс Ангкор
- Национальный парк Пном Кулен
Что включено
- Питание по программе (завтрак, 2 обеда, ужин с шоу)
- Проживание в отеле 4 (с бассейном и Wi-Fi)
- Групповой трансфер на автобусе
- Информационно-экскурсионное сопровождение по программе
- Входные билеты в храмовый комплекс Ангкор и Национальный парк Пном Кулен
- Услуги русскоговорящего гида
- Оформление туристической визы в Королевство Камбоджа
- Транспорт на территории Таиланда с поддержкой GPS
- Транспорт на территории Камбоджи с поддержкой GPS и видео наблюдением
Что не входит в цену
- Напитки, личные расходы.
- Re-entry виза в Таиланд - 1300 ฿. Требуется в том случае, если вы заехали в Таиланд по визе, полученной у себя в стране в посольстве Таиланда или в аэропорту по прибытии в Тайланд
- Паспорт, срок которого более 6 месяцев до даты окончания
- Доплата за одноместное размещение в отеле 4 - 800 ฿ (оплата в отеле)
- Полет на воздушном шаре над Ангкором, встреча заката - 40$ (оплата в Камбодже)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Взять с собой:
- Оригинал загранпаспорта
- Одно цветное фото 3*4 или 100 ฿ (граждане РФ, Украины и Казахстана)
- Для граждан других стран СНГ 2 цветных фото или 200 ฿
- Миграционную карту Таиланда, если получили в аэропорту. (за отсутствие или утерю, штраф 100 ฿ на Тайском пограничном контроле)
- Обратный авиабилет из Таиланда, если вы выезжаете позже 10 дн срока (смотрите информацию ниже)
- ВНИМАНИЕ: в Angkor Wat рекомендуется ходить в удобной обуви, которая крепится хорошо на ноге. Есть места, где высокие ступени
- Приличная одежда для посещения храмов
- Предметы личной гигиены
- Кофточка для кондиционированного автобуса
- Дополнительно
- Напитки, личные расходы
- Озеро (Ton Le Sap), стоимость - 20 $ (Оплата на территории Камбоджи)
- Re-entry виза в Таиланд - 1300 ฿ (требуется в том случае, если вы заехали в Тайланд по визе полученной у себя в стране в Посольстве Тайланда или в аэропорту по прибытии в Тайланд)
- Паспорт срок которого более 6 месяцев до даты окончания
- Доплата за одноместное размещение в отеле 4* - 800 ฿, оплата в отеле
- ВНИМАНИЕ:
- Не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта
- Выезд на экскурсию необходимо совершить за 10 дней до окончания Тайского штампа
- Если в паспорте есть штампы бордерана, выезд возможен только после предварительного согласования с границей (фото паспорта необходимо предоставить заранее)
- Организатор оставляет за собой право менять программу местами
- Возможны не значительные отклонения по временному интервалу
- Организатор не несет ответственности за частичное невыполнение программы по погодным условиям, а также возможных задержек на границе или в дороге в период праздничных дней в Таиланде или Камбодже
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Паттайи
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