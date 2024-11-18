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На два дня мы с вами покинем Таиланд и отправимся в Камбоджу, чтобы пройти по следам Лары Крофт.



Вы посетите археологический храмовый комплекс Ангкор, кофейную фабрику и национальный парк Пном Кулен.



Увидите места, где снимался фильм о Ларе Крофт с Анджелиной Джоли, поразитесь красоте священных мест — храмов и водопадов. Тур проводится от двух человек.