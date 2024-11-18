По следам Лары Крофт: Ангкор Ват и Пном Кулен в Камбодже (2 дня/1 ночь)

По следам Лары Крофт
На два дня мы с вами покинем Таиланд и отправимся в Камбоджу, чтобы пройти по следам Лары Крофт.

Вы посетите археологический храмовый комплекс Ангкор, кофейную фабрику и национальный парк Пном Кулен.

Увидите места, где снимался фильм о Ларе Крофт с Анджелиной Джоли, поразитесь красоте священных мест — храмов и водопадов. Тур проводится от двух человек.
По следам Лары Крофт: Ангкор Ват и Пном Кулен в Камбодже (2 дня/1 ночь)
По следам Лары Крофт: Ангкор Ват и Пном Кулен в Камбодже (2 дня/1 ночь)
По следам Лары Крофт: Ангкор Ват и Пном Кулен в Камбодже (2 дня/1 ночь)
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Описание тура

В первый день нашего тура мы отправимся на экскурсию в Национальный археологический храмовый комплекс Ангкор. Программа включает в себя посещение:

  • главного храмового комплекса Ангкор Ват, • Ангкор Тхом, • Та Пром, • Ta Keo. Во второй день мы отправимся в национальный парк Пном Кулен. Посетим вершину священной горы и храм Преа Анг Том, прогуляемся вдоль священной реки «1000 лингамов» — вы сможете зарядиться от нее положительной энергией, погуляв по мелководью. Посетим водопад, состоящий из 3 уровней. В этом месте снимался знаменитый фильм с участием Анжелины Джоли о Ларе Крофт. Важная информация:• Не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта.
  • Выезд на экскурсию необходимо совершить за 10 дней до окончания Тайского штампа!
  • Если в паспорте есть штампы бордерана, выезд возможен только после предварительного согласования с границей (фото паспорта необходимо предоставить заранее).
  • Взять с собой: - оригинал загранпаспорта; - одно цветное фото 3*4 или 100 ฿ (граждане РФ, Украины и Казахстана). Для граждан других стран СНГ — 2 цветных фото или 200 ฿; - миграционную карту Таиланда, если получили в аэропорту (за отсутствие или утерю, штраф 100 ฿ на Тайском пограничном контроле); - обратный авиабилет из Таиланда, если вы выезжаете позже 10 дней срока.
  • В Angkor Wat рекомендуется ходить в удобной обуви, которая крепится хорошо на ноге. Есть места с высокими ступенями.
  • Приличная одежда для посещения храмов.
  • Предметы личной гигиены.
  • Кофточка для кондиционированного автобуса. Приятный бонус:Организатор дарит поездку на пляж Голубая лагуна туристам, оплатившим минимум 4 любых тура от Дельфин-тур.

ежедневно

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (от 12 лет включительно)15 500 ฿
Дети (2-12 лет включительно)14 500 ฿
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храмовый комплекс Ангкор
  • Национальный парк Пном Кулен
Что включено
  • Питание по программе (завтрак, 2 обеда, ужин с шоу)
  • Проживание в отеле 4 (с бассейном и Wi-Fi)
  • Групповой трансфер на автобусе
  • Информационно-экскурсионное сопровождение по программе
  • Входные билеты в храмовый комплекс Ангкор и Национальный парк Пном Кулен
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Оформление туристической визы в Королевство Камбоджа
  • Транспорт на территории Таиланда с поддержкой GPS
  • Транспорт на территории Камбоджи с поддержкой GPS и видео наблюдением
Что не входит в цену
  • Напитки, личные расходы.
  • Re-entry виза в Таиланд - 1300 ฿. Требуется в том случае, если вы заехали в Таиланд по визе, полученной у себя в стране в посольстве Таиланда или в аэропорту по прибытии в Тайланд
  • Паспорт, срок которого более 6 месяцев до даты окончания
  • Доплата за одноместное размещение в отеле 4 - 800 ฿ (оплата в отеле)
  • Полет на воздушном шаре над Ангкором, встреча заката - 40$ (оплата в Камбодже)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Взять с собой:
  • Оригинал загранпаспорта
  • Одно цветное фото 3*4 или 100 ฿ (граждане РФ, Украины и Казахстана)
  • Для граждан других стран СНГ 2 цветных фото или 200 ฿
  • Миграционную карту Таиланда, если получили в аэропорту. (за отсутствие или утерю, штраф 100 ฿ на Тайском пограничном контроле)
  • Обратный авиабилет из Таиланда, если вы выезжаете позже 10 дн срока (смотрите информацию ниже)
  • ВНИМАНИЕ: в Angkor Wat рекомендуется ходить в удобной обуви, которая крепится хорошо на ноге. Есть места, где высокие ступени
  • Приличная одежда для посещения храмов
  • Предметы личной гигиены
  • Кофточка для кондиционированного автобуса
  • Дополнительно
  • Напитки, личные расходы
  • Озеро (Ton Le Sap), стоимость - 20 $ (Оплата на территории Камбоджи)
  • Re-entry виза в Таиланд - 1300 ฿ (требуется в том случае, если вы заехали в Тайланд по визе полученной у себя в стране в Посольстве Тайланда или в аэропорту по прибытии в Тайланд)
  • Паспорт срок которого более 6 месяцев до даты окончания
  • Доплата за одноместное размещение в отеле 4* - 800 ฿, оплата в отеле
  • ВНИМАНИЕ:
  • Не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта
  • Выезд на экскурсию необходимо совершить за 10 дней до окончания Тайского штампа
  • Если в паспорте есть штампы бордерана, выезд возможен только после предварительного согласования с границей (фото паспорта необходимо предоставить заранее)
  • Организатор оставляет за собой право менять программу местами
  • Возможны не значительные отклонения по временному интервалу
  • Организатор не несет ответственности за частичное невыполнение программы по погодным условиям, а также возможных задержек на границе или в дороге в период праздничных дней в Таиланде или Камбодже
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Паттайи

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