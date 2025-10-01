Индивидуальная
до 6 чел.
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях Самуи
Погрузитесь в природу Самуи с экскурсией Sunset Heroes. Выберите хайкинг или джип-приключение и насладитесь дикими водопадами и атмосферными закатами
Начало: В вашем отеле на Самуи
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Рай в Сиамском заливе
Девственные леса, тайные тропы и яркие храмы ждут вас на Самуи. Погрузитесь в атмосферу острова и насладитесь уникальными видами и культурой
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
$330 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Панорамный Самуи: топовые места за день
Откройте для себя Самуи с новой стороны: от водопадов до храмов. Погрузитесь в атмосферу острова, избегая толп туристов, и насладитесь уникальными видами
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
$500 за всё до 6 чел.
