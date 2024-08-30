На Рождество – экскурсии на Самуи

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» на Самуи, цены от $49. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Рай в Сиамском заливе
На машине
47 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рай в Сиамском заливе: индивидуальная экскурсия на Самуи
Откройте для себя удивительный мир Самуи: буддийские храмы, магический сад, живописные джунгли и водопады. Незабываемое приключение ждёт вас
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
10 отзывов
4.5 часа
Водная прогулка
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Погрузитесь в подводный мир у берегов Ко Тан и пообщайтесь с дружелюбными свинками на Ко Мадсум. Идеальный отдых на Самуи для всей семьи
Начало: В районе Lipa Noi
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$49 за человека
Джип-сафари: весь Самуи за один день
На машине
Джиппинг
14 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Джип-сафари на Самуи - увлекательное приключение по ключевым местам острова. Храмы, водопады и панорамные виды ждут вас
Начало: У рецепшена вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
$55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    30 августа 2024
    Рай в Сиамском заливе
    Денис отличный гид) экскурсия нам очень понравилась 🥰 посетили все основные достопримечательности Самуи и остались под супер впечатлением! Организация, маршрут
    читать дальше

    все на высшем уровне! Фотки получились огонь 🔥 Узнали очень много интересной и познавательной информации про остров, местных жителей и религию. Денис замечательный рассказчик, все прошло настолько легко и весело, что время пролетело незаметно, довольны остались абсолютно все! Ездили с ребёнком 8 лет) выражаем огромную благодарность Денису за его труд и внимание) действительно Рай в Сиамском заливе!)

  • Г
    Галина
    21 августа 2024
    Рай в Сиамском заливе
    Экскурсия понравилась! Рекомендуем!
  • О
    Ольга
    20 августа 2024
    Джип-сафари: весь Самуи за один день
    Очень круто и весело провели время на экскурсии джип сафари. Проехали по главным достопремечательствам. Но самое крутое-это поездка на гору, водители профи
  • О
    Ольга
    18 августа 2024
    Рай в Сиамском заливе
    Отличная экскурсия) Денис 15 лет живет в Таиланде, рассказал много интересного. Посетили все знаковые места о. Самуи, пообедали в ресторане с прекрасными видами. А также попробовали дуриан,дуриановые чипсы, карамель из кокоса) Младшая дочка очень довольна общением со слонами)
  • В
    Владимир
    9 августа 2024
    Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Все как и написано в описании к экскурсии. Забрали из отеля, на лодке с тайцем доплыли до снорклинга, потом на остров Комадсун. По времени водитель нас не подгонял. Нам все понравилось.
    Все как и написано в описании к экскурсии. Забрали из отеля, на лодке с тайцем доплылиВсе как и написано в описании к экскурсии. Забрали из отеля, на лодке с тайцем доплылиВсе как и написано в описании к экскурсии. Забрали из отеля, на лодке с тайцем доплыли
  • В
    Влади
    10 июля 2024
    Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Все отлично!
  • Е
    Евгений
    2 июля 2024
    Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
    очень понравилось. Все хорошо организовано. Трансфер забрал меня из отеля и обратно за дополнительную плату. Брал обычную тайскую лодку. Экипаж
    читать дальше

    дружелюбный., есть спасательные жилеты и вода. По дороге сплошной релакс. созерцание морских просторов, соленый ветер, на горизонте горные силуэты далеких островов и приятное солнце. . потом был снорклинг, после отправились на остров с хрюшками, получился очень милый контент. Рекомендую!

    очень понравилось. Все хорошо организовано. Трансфер забрал меня из отеля и обратно за дополнительную плату. Бралочень понравилось. Все хорошо организовано. Трансфер забрал меня из отеля и обратно за дополнительную плату. Бралочень понравилось. Все хорошо организовано. Трансфер забрал меня из отеля и обратно за дополнительную плату. Бралочень понравилось. Все хорошо организовано. Трансфер забрал меня из отеля и обратно за дополнительную плату. Брал
  • Е
    Елена
    24 июня 2023
    Джип-сафари: весь Самуи за один день
    Очень понравилось!
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2023
    Джип-сафари: весь Самуи за один день
    Хорошая организация

Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Самуи
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рай в Сиамском заливе
  2. Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
  3. Джип-сафари: весь Самуи за один день
Какие места ещё посмотреть на Самуи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Большой Будда
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Самуи в сентябре 2024
Сейчас на Самуи в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 300. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Забронируйте экскурсию на Самуи на 2024 год на рождество, 71 ⭐ отзыв, цены от $49. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам