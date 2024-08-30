7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рай в Сиамском заливе: индивидуальная экскурсия на Самуи
Откройте для себя удивительный мир Самуи: буддийские храмы, магический сад, живописные джунгли и водопады. Незабываемое приключение ждёт вас
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
4.5 часа
Водная прогулка
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Погрузитесь в подводный мир у берегов Ко Тан и пообщайтесь с дружелюбными свинками на Ко Мадсум. Идеальный отдых на Самуи для всей семьи
Начало: В районе Lipa Noi
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$49 за человека
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Джип-сафари на Самуи - увлекательное приключение по ключевым местам острова. Храмы, водопады и панорамные виды ждут вас
Начало: У рецепшена вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
$55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина30 августа 2024Денис отличный гид) экскурсия нам очень понравилась 🥰 посетили все основные достопримечательности Самуи и остались под супер впечатлением! Организация, маршрут
- ГГалина21 августа 2024Экскурсия понравилась! Рекомендуем!
- ООльга20 августа 2024Очень круто и весело провели время на экскурсии джип сафари. Проехали по главным достопремечательствам. Но самое крутое-это поездка на гору, водители профи
- ООльга18 августа 2024Отличная экскурсия) Денис 15 лет живет в Таиланде, рассказал много интересного. Посетили все знаковые места о. Самуи, пообедали в ресторане с прекрасными видами. А также попробовали дуриан,дуриановые чипсы, карамель из кокоса) Младшая дочка очень довольна общением со слонами)
- ВВладимир9 августа 2024Все как и написано в описании к экскурсии. Забрали из отеля, на лодке с тайцем доплыли до снорклинга, потом на остров Комадсун. По времени водитель нас не подгонял. Нам все понравилось.
- ВВлади10 июля 2024Все отлично!
- ЕЕвгений2 июля 2024очень понравилось. Все хорошо организовано. Трансфер забрал меня из отеля и обратно за дополнительную плату. Брал обычную тайскую лодку. Экипаж
- ЕЕлена24 июня 2023Очень понравилось!
- ТТатьяна24 июня 2023Хорошая организация
Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Самуи в сентябре 2024
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