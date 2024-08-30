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все на высшем уровне! Фотки получились огонь 🔥 Узнали очень много интересной и познавательной информации про остров, местных жителей и религию. Денис замечательный рассказчик, все прошло настолько легко и весело, что время пролетело незаметно, довольны остались абсолютно все! Ездили с ребёнком 8 лет) выражаем огромную благодарность Денису за его труд и внимание) действительно Рай в Сиамском заливе!)