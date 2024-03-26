Путешествие в природные красоты: индивидуальный тур в Памуккале и на озера Салда
Предлагаем вам погрузиться в уникальный мир природных красот, исключительных ландшафтов и исторических достопримечательностей. Вас ждет незабываемое путешествие, наполненное восхищением и великолепием этих мест.
В программе тура — уникальный «хлопковый замок» Памуккале, древний город Гиргейли и целительные воды турецких Мальдив — озера Салда.
В программе тура — уникальный «хлопковый замок» Памуккале, древний город Гиргейли и целительные воды турецких Мальдив — озера Салда.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Памуккале
- Античный город Гиргейли
- Озеро Салда
Описание
Хлопковый замок и античный город Ваше приключение начнется в Памуккале — городе, знаменитом своими термальными источниками и белоснежными террасами из термальных вод и минералов, созданными природой. Памуккале, что в переводе означает «хлопковый замок», приковывает взгляд своей удивительной красотой и сказочным обликом. Вы сможете прогуляться по террасам, полюбоваться неповторимыми естественными бассейнами, наполненными теплой термальной водой, и даже окунуться в них для освежения и релаксации. Также вам предоставится возможность посетить античный город Гиргейли и разгадать его тайны, прогуляться по его улочкам и ощутить дух прошлого. Райское озеро Второй этап вашего путешествия — Озеро Салда, расположенное в непосредственной близости от Памуккале. Это уникальное природное образование солевых озер, привлекающих туристов со всего мира. Огромные белые соляные террасы создают впечатление нереального ландшафта, словно вы оказались на другой планете. Вы сможете прогуляться по солевым площадям, насладиться исцеляющими свойствами минеральной воды и даже поплавать в озере, полностью отдохнув и ощутив незабываемые ощущения. Ваш тур будет специально организован для вас, чтобы удовлетворить все ваши потребности и предпочтения. Важная информация:• Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- "Трансфер от/до отеля (Mercedes-Benz Vito)"
- Завтрак
- Обед
- "Входной билет в Памуккале"
- "Живая экскурсия с комментариями на русском языках"
- Что не входит
- "Входной билет в Салда"
- Напитки
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 19 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- После Вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии.
- Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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