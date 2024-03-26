Описание

Хлопковый замок и античный город Ваше приключение начнется в Памуккале — городе, знаменитом своими термальными источниками и белоснежными террасами из термальных вод и минералов, созданными природой. Памуккале, что в переводе означает «хлопковый замок», приковывает взгляд своей удивительной красотой и сказочным обликом. Вы сможете прогуляться по террасам, полюбоваться неповторимыми естественными бассейнами, наполненными теплой термальной водой, и даже окунуться в них для освежения и релаксации. Также вам предоставится возможность посетить античный город Гиргейли и разгадать его тайны, прогуляться по его улочкам и ощутить дух прошлого. Райское озеро Второй этап вашего путешествия — Озеро Салда, расположенное в непосредственной близости от Памуккале. Это уникальное природное образование солевых озер, привлекающих туристов со всего мира. Огромные белые соляные террасы создают впечатление нереального ландшафта, словно вы оказались на другой планете. Вы сможете прогуляться по солевым площадям, насладиться исцеляющими свойствами минеральной воды и даже поплавать в озере, полностью отдохнув и ощутив незабываемые ощущения. Ваш тур будет специально организован для вас, чтобы удовлетворить все ваши потребности и предпочтения. Важная информация:• Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано.