Ховеркрафт в Алании

Трасса без границ - день экстрима в сердце Турции
Мы отправимся в район Окурджалар — на специальную водную трассу, где скорость и адреналин сливаются воедино. Вы почувствуете эффект «парения» и свободы. Вас ждут живописные маршруты, природа Средиземноморья и эмоции, которые останутся надолго!
Описание экскурсии

Трансфер из отеля на комфортабельном автомобиле.

Инструктаж и подготовка — вы узнаете, как управлять ховеркрафтом и почувствуете себя пилотом необычного транспорта.

Поездка на ховеркрафте — 30 минут драйва по специально подготовленной трассе: вода, грунт и эффект «парения» над поверхностью. Это не похоже ни на катер, ни на квадроцикл — ощущения совершенно иные!

Вы узнаете:

  • как устроен ховеркрафт и где он используется в мире
  • об истории региона Окурджалар и его природных особенностях
  • какие традиции и легенды связаны с этим районом
  • и многое другое

Организационные детали

  • Программа 12+. Участники младше 18 лет могут участвовать только в сопровождении родителей или законных представителей
  • Поедем на Volkswagen Crafter или Volkswagen Caravelle
  • Путешествие длится около 2,5–3 часов, включая трансфер. Поездка на ховеркрафте занимает примерно 30 минут (3 км)
  • Всё необходимое оборудование (шлем, спасательные жилеты) предоставляется на месте для обеспечения безопасности
  • С вами поедет гид-инструктор из нашей команды

Особенности программы

  • В случае неблагоприятной погоды поездка будет перенесена на другую дату или отменена (с возвратом стоимости)
  • Поездка не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, серьёзными физическими ограничениями, а также беременным женщинам

ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€60
Дети до 12 лет€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Аланье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Булент
Булент — Организатор в Аланье
С 2019 года я работаю в туристической сфере. В районе Алании управляю своим собственным бизнесом. Моя цель — предложить местным и иностранным путешественникам незабываемые впечатления и наилучшим образом представить природные
и культурные богатства региона. Моя специализация — организация туров, активных приключений и персонализированных услуг для семей, групп друзей и индивидуальных путешественников. Благодаря профессиональному подходу и вниманию к удовлетворению клиентов, моя команда стала надёжным брендом в сфере туризма.

