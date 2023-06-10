Путешествие в Сулуаду из Аланьи

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Можно ли на Cредиземноморском побережье Антальи, плотно застроенном отелями, найти необитаемый остров? Оказывается, можно! Сулуада — средиземноморский остров Турции, большую часть площади которого занимают скалы. Из-за невероятно прозрачной бирюзовой воды и белого песка остров называют турецкими Мальдивами.
Путешествие в Сулуаду из Аланьи
Путешествие в Сулуаду из Аланьи
Путешествие в Сулуаду из Аланьи
Путешествие в Сулуаду из Аланьи
Путешествие в Сулуаду из Аланьи
Путешествие в Сулуаду из Аланьи
Ближайшие даты:
10
июн
17
июн
24
июн
1
июл
8
июл
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июл
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Что вас ожидает:

  • Пляж Любви
  • Бухта Фенер
  • Бухта Пещер
  • Целебная бухта Татлысу
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Можно ли на Cредиземноморском побережье Антальи, плотно застроенном отелями, найти необитаемый остров? Оказывается, можно!
Сулуада — средиземноморский остров Турции, большую часть площади которого занимают скалы. Из-за невероятно прозрачной бирюзовой воды и белого песка остров называют турецкими Мальдивами. Здесь есть два пляжа 50 и 120 метров.
Одна из главных особенностей острова Сулуада — естественный риф. Дельфины и средиземноморские тюлени — самые частые посетители острова. Ещё одно богатство острова Сулуада — интересные пещеры, расположенные под водой и над водой. В центре острова находится Пещера Любви. Здесь можно искупаться в тени скал.

Важно знать:

  • Возьмите с собой: воду, купальник, крем от загара, головной убор, полотенце.
  • С животными нельзя.
  • Проводим 40 минут в каждой бухте. В перерыве — обед.

В стоимость экскурсии включено:

  • страховка,
  • трансфер из отеля,
  • круиз на остров,
  • обед: рыбное блюдо, салат, макароны,
  • чай после обеда.

Туристы оплачивают самостоятельно:

все напитки. Приносить напитки с собой запрещено.

Суббота в 05:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Трансфер из отеля
  • Круиз на остров
  • Обед: рыбное блюдо, салат, макароны
  • Чай после обеда
Что не входит
  • Все напитки. Приносить напитки с собой запрещено
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 05:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Важная информация
  • Точное время выезда из отеля сообщим накануне тура вечером до 20:00
  • В указанное время ожидайте у шлагбаума отеля (сторожка охранника)
  • Возьмите с собой: воду, купальник, крем от загара, головной убор, полотенце.
  • С животными нельзя
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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