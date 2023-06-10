Что вас ждет

Можно ли на Cредиземноморском побережье Антальи, плотно застроенном отелями, найти необитаемый остров? Оказывается, можно!

Сулуада — средиземноморский остров Турции, большую часть площади которого занимают скалы. Из-за невероятно прозрачной бирюзовой воды и белого песка остров называют турецкими Мальдивами. Здесь есть два пляжа 50 и 120 метров.

Одна из главных особенностей острова Сулуада — естественный риф. Дельфины и средиземноморские тюлени — самые частые посетители острова. Ещё одно богатство острова Сулуада — интересные пещеры, расположенные под водой и над водой. В центре острова находится Пещера Любви. Здесь можно искупаться в тени скал.

Важно знать:

Возьмите с собой: воду, купальник, крем от загара, головной убор, полотенце.

С животными нельзя.

Проводим 40 минут в каждой бухте. В перерыве — обед.

В стоимость экскурсии включено:

страховка,

трансфер из отеля,

круиз на остров,

обед: рыбное блюдо, салат, макароны,

чай после обеда.

Туристы оплачивают самостоятельно:

все напитки. Приносить напитки с собой запрещено.