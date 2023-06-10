Можно ли на Cредиземноморском побережье Антальи, плотно застроенном отелями, найти необитаемый остров? Оказывается, можно! Сулуада — средиземноморский остров Турции, большую часть площади которого занимают скалы. Из-за невероятно прозрачной бирюзовой воды и белого песка остров называют турецкими Мальдивами.
Ближайшие даты:
10
июн
июн
17
июн
июн
24
июн
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июл
июл
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июл
июл
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июл
июл
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Пляж Любви
- Бухта Фенер
- Бухта Пещер
- Целебная бухта Татлысу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Можно ли на Cредиземноморском побережье Антальи, плотно застроенном отелями, найти необитаемый остров? Оказывается, можно!
Сулуада — средиземноморский остров Турции, большую часть площади которого занимают скалы. Из-за невероятно прозрачной бирюзовой воды и белого песка остров называют турецкими Мальдивами. Здесь есть два пляжа 50 и 120 метров.
Одна из главных особенностей острова Сулуада — естественный риф. Дельфины и средиземноморские тюлени — самые частые посетители острова. Ещё одно богатство острова Сулуада — интересные пещеры, расположенные под водой и над водой. В центре острова находится Пещера Любви. Здесь можно искупаться в тени скал.
Важно знать:
- Возьмите с собой: воду, купальник, крем от загара, головной убор, полотенце.
- С животными нельзя.
- Проводим 40 минут в каждой бухте. В перерыве — обед.
В стоимость экскурсии включено:
- страховка,
- трансфер из отеля,
- круиз на остров,
- обед: рыбное блюдо, салат, макароны,
- чай после обеда.
Туристы оплачивают самостоятельно:
все напитки. Приносить напитки с собой запрещено.
Суббота в 05:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка
- Трансфер из отеля
- Круиз на остров
- Обед: рыбное блюдо, салат, макароны
- Чай после обеда
- Что не входит
- Все напитки. Приносить напитки с собой запрещено
- Место начала и завершения?
- ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Суббота в 05:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
- Важная информация
- Точное время выезда из отеля сообщим накануне тура вечером до 20:00
- В указанное время ожидайте у шлагбаума отеля (сторожка охранника)
- Возьмите с собой: воду, купальник, крем от загара, головной убор, полотенце.
- С животными нельзя
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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