Проведите незабываемый вечер между морем и горами. Сначала вас ждёт круиз вдоль знаменитых пещер и крепости Аланьи, а затем — поездка на джипах к лучшим смотровым площадкам города, ужин у реки и развлекательная программа.

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Описание экскурсии

Вы отправитесь в двухчасовой круиз на пиратском корабле. Во время морской прогулки увидите легендарную Верфь, Пиратскую пещеру, Пещеру влюблённых и Фосфорную пещеру, сможете искупаться в лазурных водах Средиземного моря и насладиться развлекательной программой с музыкой, танцами, пенным и огненным шоу.

После возвращения на берег приключение продолжится на джипах. Вас ждут панорамные виды на ночную Аланью с высоты, фотостопы, шоу с факелами и фейерверками, а затем поездка через апельсиновые сады и живописные сельские дороги. В уютном ресторане на берегу реки вас ожидает ужин, отдых, купание, анимация и яркое шоу восточных танцев.

Завершится этот насыщенный вечер путешествием по лесным дорогам среди сосновых деревьев, оставляя незабываемые впечатления, красивые фотографии и атмосферу турецкого праздника.

Примерный тайминг

18:30 – выезд

19:00–21:00 — морская прогулка на пиратском корабле с купанием и развлекательной программой

21:20–21:50 — посещение панорамной площадки с видом на Аланью

21:50–22:10 — джип-сафари по живописным маршрутам

22:10–23:00 — ужин, отдых и шоу-программа

23:00–23:30 — возвращение в отели

Организационные детали