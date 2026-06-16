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Вечерний отдых в Аланье: пиратская яхта и джип-сафари

Полюбоваться огнями Аланьи с воды и с высоты горных панорамных площадок
Проведите незабываемый вечер между морем и горами.

Сначала вас ждёт круиз вдоль знаменитых пещер и крепости Аланьи, а затем — поездка на джипах к лучшим смотровым площадкам города, ужин у реки и развлекательная программа.
Вечерний отдых в Аланье: пиратская яхта и джип-сафари
Вечерний отдых в Аланье: пиратская яхта и джип-сафари
Вечерний отдых в Аланье: пиратская яхта и джип-сафари

Описание экскурсии

Вы отправитесь в двухчасовой круиз на пиратском корабле. Во время морской прогулки увидите легендарную Верфь, Пиратскую пещеру, Пещеру влюблённых и Фосфорную пещеру, сможете искупаться в лазурных водах Средиземного моря и насладиться развлекательной программой с музыкой, танцами, пенным и огненным шоу.

После возвращения на берег приключение продолжится на джипах. Вас ждут панорамные виды на ночную Аланью с высоты, фотостопы, шоу с факелами и фейерверками, а затем поездка через апельсиновые сады и живописные сельские дороги. В уютном ресторане на берегу реки вас ожидает ужин, отдых, купание, анимация и яркое шоу восточных танцев.

Завершится этот насыщенный вечер путешествием по лесным дорогам среди сосновых деревьев, оставляя незабываемые впечатления, красивые фотографии и атмосферу турецкого праздника.

Примерный тайминг

18:30 – выезд

19:00–21:00 — морская прогулка на пиратском корабле с купанием и развлекательной программой

21:20–21:50 — посещение панорамной площадки с видом на Аланью

21:50–22:10 — джип-сафари по живописным маршрутам

22:10–23:00 — ужин, отдых и шоу-программа

23:00–23:30 — возвращение в отели

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер из отелей, ужин, прогулка на корабле, страховка
  • За дополнительную плату — напитки, фото- и видеосъёмка
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 18:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€45
Дети от 4 до 10 лет€20
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 18:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 268 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
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тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

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