Вечерний отдых в Аланье: пиратская яхта и джип-сафари
Полюбоваться огнями Аланьи с воды и с высоты горных панорамных площадок
Проведите незабываемый вечер между морем и горами.
Сначала вас ждёт круиз вдоль знаменитых пещер и крепости Аланьи, а затем — поездка на джипах к лучшим смотровым площадкам города, ужин у реки и развлекательная программа.
Описание экскурсии
Вы отправитесь в двухчасовой круиз на пиратском корабле. Во время морской прогулки увидите легендарную Верфь, Пиратскую пещеру, Пещеру влюблённых и Фосфорную пещеру, сможете искупаться в лазурных водах Средиземного моря и насладиться развлекательной программой с музыкой, танцами, пенным и огненным шоу.
После возвращения на берег приключение продолжится на джипах. Вас ждут панорамные виды на ночную Аланью с высоты, фотостопы, шоу с факелами и фейерверками, а затем поездка через апельсиновые сады и живописные сельские дороги. В уютном ресторане на берегу реки вас ожидает ужин, отдых, купание, анимация и яркое шоу восточных танцев.
Завершится этот насыщенный вечер путешествием по лесным дорогам среди сосновых деревьев, оставляя незабываемые впечатления, красивые фотографии и атмосферу турецкого праздника.
Примерный тайминг
18:30 – выезд
19:00–21:00 — морская прогулка на пиратском корабле с купанием и развлекательной программой
21:20–21:50 — посещение панорамной площадки с видом на Аланью
21:50–22:10 — джип-сафари по живописным маршрутам
22:10–23:00 — ужин, отдых и шоу-программа
23:00–23:30 — возвращение в отели
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер из отелей, ужин, прогулка на корабле, страховка
За дополнительную плату — напитки, фото- и видеосъёмка
С вами будет гид из нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 18:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
€45
Дети от 4 до 10 лет
€20
Дети до 3 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 18:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 268 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для читать дальшеуменьшить
тех, кто любит яркие эмоции.
Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот.
Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!
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