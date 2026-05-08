Из Антальи к истории: Мира, Кекова, Демре с обедом и прогулкой на катере
От античных руин к христианской святыне и лазурным бухтам
Вы погрузитесь в быт «народа моря»: осмотрите гробницы, похожие на храмы, узнаете секреты древних инженеров и почему ликийцы устраивали захоронения в скалах. Посетите церковь Святого Николая и обсудите, как в солнечных краях зародились традиции Рождества. Увидите «турецкую Атлантиду» и поплаваете в уединённой бухте с бирюзовой водой.
Описание экскурсии
8:00 — сбор группы и выезд. По пути полюбуемся Таврскими горами и лазурью Средиземного моря 10:30 — античный город Мира. Увидим ликийские гробницы, высеченные в скалах и напоминающие фасады античных храмов. Поднимемся в греко-римский амфитеатр с великолепной акустикой и каменными масками, украшающими сцену тысячи лет 12:00 — церковь Святого Николая. Посетим византийскую базилику 4 века, где служил и был захоронен Николай Чудотворец (мощи перенесены). Осмотрим саркофаг святого и сохранившиеся фрески, которые рассказывают о его жизни 13:30 — традиционный обед в ресторане 14:30 — морская прогулка к затонувшему городу Кекова. Пройдём на катере вдоль берегов острова, где под водами скрыты руины античного города Симена. Вы рассмотрите фрагменты стен, лестниц и античных амфор, ушедших под воду после землетрясения 2 века. Увидим деревушку, над которой возвышается самая маленькая османская крепость в стране – Симена (Калекёй). Остановимся для купания в уединённой бухте 16:30 — обратный путь
Вы узнаете:
тайну «турецкой Атлантиды»
каким Святой Николай был при жизни и как его образ трансформировался в самого известного рождественского персонажа
что ценили ликийцы и почему строили гробницы в скалах
как жили люди в античных мегаполисах и почему Мира считалась одним из самых богатых и влиятельных городов Ликийского союза
истории о морских торговых путях древности, пиратах и византийских императорах
Организационные детали
Поедем на микроавтобусах (Mercedes Sprinter / Volkswagen Crafter) или больших туристических автобусах с кондиционером. По запросу предоставим детское кресло
Трансфер, прогулка на катере, обед, страховка включены
Дополнительные расходы: билеты в церковь Святого Николая (около €20) и город Мира (около €13), напитки во время обеда и на катере
Экскурсия не требует специальной подготовки, но включает пешие прогулки по неровным поверхностям (камни в амфитеатре)
Маршрут может быть немного изменён в зависимости от погоды по решению береговой охраны
С вами будет один из гидов нашей команды
в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Анталье и окрестностях
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
