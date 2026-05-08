Мои заказы

Из Антальи к истории: Мира, Кекова, Демре с обедом и прогулкой на катере

От античных руин к христианской святыне и лазурным бухтам
Вы погрузитесь в быт «народа моря»: осмотрите гробницы, похожие на храмы, узнаете секреты древних инженеров и почему ликийцы устраивали захоронения в скалах. Посетите церковь Святого Николая и обсудите, как в солнечных краях зародились традиции Рождества. Увидите «турецкую Атлантиду» и поплаваете в уединённой бухте с бирюзовой водой.
Из Антальи к истории: Мира, Кекова, Демре с обедом и прогулкой на катере
Из Антальи к истории: Мира, Кекова, Демре с обедом и прогулкой на катере
Из Антальи к истории: Мира, Кекова, Демре с обедом и прогулкой на катере

Описание экскурсии

8:00 — сбор группы и выезд. По пути полюбуемся Таврскими горами и лазурью Средиземного моря
10:30 — античный город Мира. Увидим ликийские гробницы, высеченные в скалах и напоминающие фасады античных храмов. Поднимемся в греко-римский амфитеатр с великолепной акустикой и каменными масками, украшающими сцену тысячи лет
12:00 — церковь Святого Николая. Посетим византийскую базилику 4 века, где служил и был захоронен Николай Чудотворец (мощи перенесены). Осмотрим саркофаг святого и сохранившиеся фрески, которые рассказывают о его жизни
13:30 — традиционный обед в ресторане
14:30 — морская прогулка к затонувшему городу Кекова. Пройдём на катере вдоль берегов острова, где под водами скрыты руины античного города Симена. Вы рассмотрите фрагменты стен, лестниц и античных амфор, ушедших под воду после землетрясения 2 века. Увидим деревушку, над которой возвышается самая маленькая османская крепость в стране – Симена (Калекёй). Остановимся для купания в уединённой бухте
16:30 — обратный путь

Вы узнаете:

  • тайну «турецкой Атлантиды»
  • каким Святой Николай был при жизни и как его образ трансформировался в самого известного рождественского персонажа
  • что ценили ликийцы и почему строили гробницы в скалах
  • как жили люди в античных мегаполисах и почему Мира считалась одним из самых богатых и влиятельных городов Ликийского союза
  • истории о морских торговых путях древности, пиратах и византийских императорах

Организационные детали

  • Поедем на микроавтобусах (Mercedes Sprinter / Volkswagen Crafter) или больших туристических автобусах с кондиционером. По запросу предоставим детское кресло
  • Трансфер, прогулка на катере, обед, страховка включены
  • Дополнительные расходы: билеты в церковь Святого Николая (около €20) и город Мира (около €13), напитки во время обеда и на катере
  • Экскурсия не требует специальной подготовки, но включает пешие прогулки по неровным поверхностям (камни в амфитеатре)
  • Маршрут может быть немного изменён в зависимости от погоды по решению береговой охраны
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в среду, пятницу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель в Анталье и окрестностях
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья
Софья — Организатор в Анталье
Мы — надёжный эксперт по Турции, лицензированное турагентство и DMC-оператор. Владеем несколькими языками и знаем страну изнутри. Являемся членом TURSAB, гарантируем безопасность, прозрачное ценообразование и индивидуальный подход к каждому запросу. Мы
читать дальшеуменьшить

создаём путешествия, объединяя высокий сервис с подлинным турецким гостеприимством. Наши ключевые направления: * Стамбул — экскурсии по следам империй и прогулки по Босфору * Каппадокия — полёты на воздушных шарах и проживание в пещерных отелях * Анталья и Ривьера — круизы к лазурным берегам Сулуада и VIP-трансферы * Ликийская тропа — многодневные треккинги Откройте Турцию с профессионалами!

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии на «Из Антальи к истории: Мира, Кекова, Демре с обедом и прогулкой на катере»

Древние города Демре и Мира + остров Кекова (из Антальи)
На автобусе
12 часов
1 отзыв
Групповая
Древние города Демре и Мира + остров Кекова (из Антальи)
Увидеть древние памятники - и понять исторический и культурный контекст региона
Начало: У входа в отель
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€45 за человека
Демре, Мира, храм Николая Чудотворца и остров Кекова - из Антальи
На автобусе
На яхте
9 часов
3 отзыва
Групповая
Демре, Мира, храм Николая Чудотворца и остров Кекова - из Антальи
Побывать в сакральных местах и подплыть на яхте с прозрачным дном к затонувшему острову
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 07:00
10 мая в 07:00
12 мая в 07:00
€40 за человека
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
На автобусе
На яхте
13 часов
37 отзывов
Групповая
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Посетить церковь св. Николая, увидеть руины и поплавать на яхте у затонувшего города
Начало: От вашего отеля / места встречи
10 мая в 06:00
13 мая в 06:00
€64 за человека
Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
20 отзывов
Групповая
Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
Погрузитесь в историю и архитектуру древних городов Мира и Демре, а также насладитесь прогулкой на яхте к затонувшему городу Кекова
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду и воскресенье в 06:30
10 мая в 06:30
13 мая в 06:30
€50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье
€65 за человека