Вы погрузитесь в быт «народа моря»: осмотрите гробницы, похожие на храмы, узнаете секреты древних инженеров и почему ликийцы устраивали захоронения в скалах. Посетите церковь Святого Николая и обсудите, как в солнечных краях зародились традиции Рождества. Увидите «турецкую Атлантиду» и поплаваете в уединённой бухте с бирюзовой водой.

8:00 — сбор группы и выезд. По пути полюбуемся Таврскими горами и лазурью Средиземного моря

10:30 — античный город Мира. Увидим ликийские гробницы, высеченные в скалах и напоминающие фасады античных храмов. Поднимемся в греко-римский амфитеатр с великолепной акустикой и каменными масками, украшающими сцену тысячи лет

12:00 — церковь Святого Николая. Посетим византийскую базилику 4 века, где служил и был захоронен Николай Чудотворец (мощи перенесены). Осмотрим саркофаг святого и сохранившиеся фрески, которые рассказывают о его жизни

13:30 — традиционный обед в ресторане

14:30 — морская прогулка к затонувшему городу Кекова. Пройдём на катере вдоль берегов острова, где под водами скрыты руины античного города Симена. Вы рассмотрите фрагменты стен, лестниц и античных амфор, ушедших под воду после землетрясения 2 века. Увидим деревушку, над которой возвышается самая маленькая османская крепость в стране – Симена (Калекёй). Остановимся для купания в уединённой бухте

16:30 — обратный путь

Вы узнаете:

тайну «турецкой Атлантиды»

каким Святой Николай был при жизни и как его образ трансформировался в самого известного рождественского персонажа

что ценили ликийцы и почему строили гробницы в скалах

как жили люди в античных мегаполисах и почему Мира считалась одним из самых богатых и влиятельных городов Ликийского союза

истории о морских торговых путях древности, пиратах и византийских императорах

Организационные детали