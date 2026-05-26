Вы прогуляетесь по узким улочкам исторического района, заглянете в лавки и ремесленные магазины, посидите в уютных кафе за чашкой турецкого чая или кофе и почувствуете ритм вечерней Антальи. Завершением поездки станет встреча с водопадом Дюден, который обрывается прямо в море.
Описание трансфер
15:30 — выезд из курортных районов и дорога в исторический центр Антальи
17:00 — свободное время в районе Калеичи
В Старом городе вы увидите:
- ворота Адриана — триумфальную арку римской эпохи, которая сохранилась с античных времён
- часовую башню — ориентир старой Антальи
- минарет Йивли — один из самых узнаваемых силуэтов города
18:30 — выезд к водопаду Дюден
19:15 — прогулка у водопада, который с шумом обрывается прямо в Средиземное море. Это одно из самых впечатляющих мест Анталии, особенно на закате
20:00 — обратный трансфер в отели
Важно:
Порядок маршрута и время на локациях могут меняться в зависимости от погодных условий, дорожной обстановки и официальных мероприятий.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе и прогулка на лодке
- Экскурсия не рекомендуется гостям с ограниченной подвижностью, так как значительная часть программы проходит пешком
- Время трансфера и его длительность зависят от расположения каждого отеля и не входят в общую продолжительность экскурсии
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в курортной зоне Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1016 туристов
Мы организуем экскурсии в Анталье, Аланье и Стамбуле для русскоговорящих путешественников. Наша цель — обеспечить наилучшее качество и высокий уровень сервиса по доступным ценам.
