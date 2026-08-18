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Каньон Кёпрюлю 4 в 1: сафари на багги и открытом джипе, зиплайн и рафтинг

Экстрим-поездка из Антальи для ценителей адреналина (всё включено)
Кёпрюлю — для любителей драйва. На багги и джипах вы покорите пыльные тропы и бездорожье, на рафтах — речные броды и пороги. Мало адреналина — зиплайн над каньоном тоже будет. Готовы к взрыву эмоций? Тогда погнали!
Каньон Кёпрюлю 4 в 1: сафари на багги и открытом джипе, зиплайн и рафтинг
Каньон Кёпрюлю 4 в 1: сафари на багги и открытом джипе, зиплайн и рафтинг
Каньон Кёпрюлю 4 в 1: сафари на багги и открытом джипе, зиплайн и рафтинг

Описание экскурсии

Дорога из Антальи и обратно (2–3 ч)
По пути вы полюбуетесь горами, сосновыми лесами, рекой Кёпрючай. Остановимся у античного моста Олук, обсудим историю каньона: как он образовался и почему считается одним из лучших мест в стране для рафтинга.

Каньон Кёпрюлю (~5 ч)

  • Багги-сафари по лесным тропам и бездорожью
  • Зиплайн над рекой
  • Рафтинг по бурным порогам и тихим заводям с остановками для купания
  • Сафари на открытых джипах с фотостопами на панорамных площадках
  • Обед и свободное время

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер, все развлечения, анимация, обед без напитков, страховка
  • Перед активностями вы пройдёте инструктаж, получите экипировку, при необходимости — также спасжилеты
  • С вами будут гид и инструктор из нашей команды

ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный€41
Дети до 7 лет€27
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бора
Бора — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 14 туристов
Мы помогаем превратить путешествия в яркие впечатления без лишних забот. Подбираем путешествия с учётом ваших пожеланий, бюджета и стиля отдыха — от пляжного отпуска до экскурсий и экзотических направлений. Сопровождаем вас на каждом этапе: от выбора направления и оформления документов до возвращения домой. Индивидуальный подход, надёжность, честные рекомендации и внимание к деталям — основа нашей работы!

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