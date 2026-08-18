Кёпрюлю — для любителей драйва. На багги и джипах вы покорите пыльные тропы и бездорожье, на рафтах — речные броды и пороги. Мало адреналина — зиплайн над каньоном тоже будет. Готовы к взрыву эмоций? Тогда погнали!
Описание экскурсии
Дорога из Антальи и обратно (2–3 ч)
По пути вы полюбуетесь горами, сосновыми лесами, рекой Кёпрючай. Остановимся у античного моста Олук, обсудим историю каньона: как он образовался и почему считается одним из лучших мест в стране для рафтинга.
Каньон Кёпрюлю (~5 ч)
- Багги-сафари по лесным тропам и бездорожью
- Зиплайн над рекой
- Рафтинг по бурным порогам и тихим заводям с остановками для купания
- Сафари на открытых джипах с фотостопами на панорамных площадках
- Обед и свободное время
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер, все развлечения, анимация, обед без напитков, страховка
- Перед активностями вы пройдёте инструктаж, получите экипировку, при необходимости — также спасжилеты
- С вами будут гид и инструктор из нашей команды
ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€41
|Дети до 7 лет
|€27
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бора — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 14 туристов
Мы помогаем превратить путешествия в яркие впечатления без лишних забот. Подбираем путешествия с учётом ваших пожеланий, бюджета и стиля отдыха — от пляжного отпуска до экскурсий и экзотических направлений. Сопровождаем вас на каждом этапе: от выбора направления и оформления документов до возвращения домой. Индивидуальный подход, надёжность, честные рекомендации и внимание к деталям — основа нашей работы!
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