Посетить нетипичные и дикие локации, отдохнуть на море в Сиде и побродить по пещерному городу
Отправимся в треккинг по заповедным территориям горной местности, заглянем туда, где обычно не бывает туристов.
Рассмотрим уникальные фрески, возможно встретим черепах, восхитимся панорамами со смотровых и увидим 2 живописнейших каньона. Желающие смогут полетать на воздушном шаре!
мая
сен
окт
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 225
Описание
Организационные детали
Если у вас есть проблемы с коленями, рекомендуем взять треккинговые палки.
Просим внимательно подойти к выбору одежды и обуви. Лучше взять треккинговые ботинки, а не спортивные кроссовки. Не забудьте дождевик, непромокаемую куртку, тёплые вещи, средства от солнца, фонарик, купальные принадлежности и индивидуальную аптечку. Полный список пришлёт организатор.
Въезд в Турцию по загранпаспорту. Виза не нужна. Рекомендуем оформить страховку.
Полёт на воздушном шаре необходимо бронировать заранее. Если вы хотите полетать, сообщите, пожалуйста, организатору.
Программа тура по дням
Каньоны и Сиде
Встречаемся в 12:30 в Анталье. И сразу же отправимся к живописнейшим каньонам — Тази и Кёпрюлю. Первый неофициально считается самым красивым каньоном в Турции, а второй находится в национальном парке, который является домом для 30-ти эндемичных растений. В водоёмах на территории можно встретить форель, кефаль и черепах. Проедем по построенному римлянами мосту Олук и полюбуемся панорамой со смотровой площадки.
Вечером заселимся в отель в Сиде и отдохнём на море. В нашем распоряжении длинная набережная и песчаные пляжи уютного курорта.
Пройдём пешком 5 км.
Путь до Гёреме
Сегодня отправимся в путь до знаменитой Каппадокии. На машине от Антальи поездка составит около 6-ти часов. По дороге сделаем остановку в караван-сарае и у крепости Учхисар. Заселимся в отель в Каппадокии.
Пройдём пешком 2 км.
Неземные долины Каппадокии
Для желающих будет возможность встретить рассвет на воздушном шаре (за доплату). Старт мероприятия в 05:00. Остальным тоже рекомендуем встать пораньше, выйти на улицу и увидеть вздымающиеся в воздух шары в лучах солнца.
После завтрака отправимся гулять по живописным долинам Каппадокии: Любви, Земи, Бабарджик и Голубятен. Посмотрим на церковь Эль Назар, посетим скальную крепость Учхисар и полюбуемся видами со смотровых.
Пройдём пешком 12 км.
Пещерный город, монастырь на скале и треккинг по долине
Сегодня спустимся в один из самых больших и древних подземных городов мира — Деринкую. Многоярусное поселение уходит под землю на 65 метров. Здесь существует своя система разветвления ходов, которая способствует независимой жизни от «верхнего мира». Увидим школы, залы для собраний, жилые помещения, склады, церкви и многое другое.
Далее поднимемся на скалу к монастырю Селиме, где рассмотрим древнюю роспись в церкви, учебное здание и хозяйственные постройки.
Прогуляемся по всей долине Ихлара. По пути нам встретятся скальные церкви. После треккинга остановимся на обед в деревне в каньоне. Затем вернёмся в отель. Свободное время.
Пройдём пешком 15 км.
Три долины национального парка и скальная крепость
Продолжим восхищаться необычным ландшафтом Каппадокии, сегодня увидим долины — Сабель, Красную и Розовую. Все они находятся на территории национального парка «Гёреме». Рассмотрим древние церкви, фрески, крепость, старинное турецкое кладбище, столбы с каменными шапками и полюбуемся панорамами со смотровых площадок. Если повезёт, встретим сухопутных черепах.
Пройдём пешком 13 км.
Уникальные фрески в Соганлы и водопады в «Аладагларе»
Сегодня увидим фрески 9-13-х веков, которые считаются одними из наиболее сохранившихся в регионе. Для этого отправимся в долину Соганлы и рассмотрим церкви.
Следующая остановка — национальный парк «Аладаглар». Здесь возвышается гора Демирказик (3756 метров над уровнем моря), есть много живописных ущелий, долин, отвесных скал, пещер. Увидим водопады Капузбаши, высота одного достигает 70-ти метров! Подышим горным воздухом, наполненным мельчайшими взвесями воды, и насладимся отдыхом на природе.
Пройдём пешком 5 км.
Треккинг по заповедной территории
Чтобы полюбоваться самыми невероятными видами и посетить дикие места, отправимся в треккинг по национальному парку. Углубимся в заповедные уголки территории, где перед нами откроются фантастические горные пейзажи! Проведём день на природе, а ближе к вечеру остановимся в гостинице недалеко от аэропорта Кайсери.
Пройдём пешком 14 км.
Отъезд
После завтрака с желающими отправимся на машине в Анталью (в пути около 7-8 часов). Если вам нужно в аэропорт Кайсери — проводим.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Анталья, аэропорт, 12:30Завершение: Анталья или аэропорт Кайсери
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.