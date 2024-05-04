Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
Индивидуальный тур в Анталье

Посетить нетипичные и дикие локации, отдохнуть на море в Сиде и побродить по пещерному городу

Исследуем Каппадокию от и до! В туре собраны популярные и нетипичные локации региона — 9 долин с причудливыми изваяниями, крепость Учхисар, пещерный город, водопады Капузбаши, национальный парк «Аладаглар» и другие.

Отправимся в треккинг по заповедным территориям горной местности, заглянем туда, где обычно не бывает туристов.

Рассмотрим уникальные фрески, возможно встретим черепах, восхитимся панорамами со смотровых и увидим 2 живописнейших каньона. Желающие смогут полетать на воздушном шаре!
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
Ближайшие даты:
4
мая
28
сен
19
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 225
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Если у вас есть проблемы с коленями, рекомендуем взять треккинговые палки.

Просим внимательно подойти к выбору одежды и обуви. Лучше взять треккинговые ботинки, а не спортивные кроссовки. Не забудьте дождевик, непромокаемую куртку, тёплые вещи, средства от солнца, фонарик, купальные принадлежности и индивидуальную аптечку. Полный список пришлёт организатор.

Въезд в Турцию по загранпаспорту. Виза не нужна. Рекомендуем оформить страховку.

Полёт на воздушном шаре необходимо бронировать заранее. Если вы хотите полетать, сообщите, пожалуйста, организатору.

Программа тура по дням

1 день

Каньоны и Сиде

Встречаемся в 12:30 в Анталье. И сразу же отправимся к живописнейшим каньонам — Тази и Кёпрюлю. Первый неофициально считается самым красивым каньоном в Турции, а второй находится в национальном парке, который является домом для 30-ти эндемичных растений. В водоёмах на территории можно встретить форель, кефаль и черепах. Проедем по построенному римлянами мосту Олук и полюбуемся панорамой со смотровой площадки.

Вечером заселимся в отель в Сиде и отдохнём на море. В нашем распоряжении длинная набережная и песчаные пляжи уютного курорта.

Пройдём пешком 5 км.

Каньоны и СидеКаньоны и СидеКаньоны и СидеКаньоны и Сиде
2 день

Путь до Гёреме

Сегодня отправимся в путь до знаменитой Каппадокии. На машине от Антальи поездка составит около 6-ти часов. По дороге сделаем остановку в караван-сарае и у крепости Учхисар. Заселимся в отель в Каппадокии.

Пройдём пешком 2 км.

Путь до ГёремеПуть до ГёремеПуть до ГёремеПуть до Гёреме
3 день

Неземные долины Каппадокии

Для желающих будет возможность встретить рассвет на воздушном шаре (за доплату). Старт мероприятия в 05:00. Остальным тоже рекомендуем встать пораньше, выйти на улицу и увидеть вздымающиеся в воздух шары в лучах солнца.

После завтрака отправимся гулять по живописным долинам Каппадокии: Любви, Земи, Бабарджик и Голубятен. Посмотрим на церковь Эль Назар, посетим скальную крепость Учхисар и полюбуемся видами со смотровых.

Пройдём пешком 12 км.

Неземные долины КаппадокииНеземные долины КаппадокииНеземные долины КаппадокииНеземные долины КаппадокииНеземные долины КаппадокииНеземные долины Каппадокии
4 день

Пещерный город, монастырь на скале и треккинг по долине

Сегодня спустимся в один из самых больших и древних подземных городов мира — Деринкую. Многоярусное поселение уходит под землю на 65 метров. Здесь существует своя система разветвления ходов, которая способствует независимой жизни от «верхнего мира». Увидим школы, залы для собраний, жилые помещения, склады, церкви и многое другое.

Далее поднимемся на скалу к монастырю Селиме, где рассмотрим древнюю роспись в церкви, учебное здание и хозяйственные постройки.

Прогуляемся по всей долине Ихлара. По пути нам встретятся скальные церкви. После треккинга остановимся на обед в деревне в каньоне. Затем вернёмся в отель. Свободное время.

Пройдём пешком 15 км.

Пещерный город, монастырь на скале и треккинг по долинеПещерный город, монастырь на скале и треккинг по долинеПещерный город, монастырь на скале и треккинг по долинеПещерный город, монастырь на скале и треккинг по долинеПещерный город, монастырь на скале и треккинг по долинеПещерный город, монастырь на скале и треккинг по долине
5 день

Три долины национального парка и скальная крепость

Продолжим восхищаться необычным ландшафтом Каппадокии, сегодня увидим долины — Сабель, Красную и Розовую. Все они находятся на территории национального парка «Гёреме». Рассмотрим древние церкви, фрески, крепость, старинное турецкое кладбище, столбы с каменными шапками и полюбуемся панорамами со смотровых площадок. Если повезёт, встретим сухопутных черепах.

Пройдём пешком 13 км.

Три долины национального парка и скальная крепостьТри долины национального парка и скальная крепостьТри долины национального парка и скальная крепостьТри долины национального парка и скальная крепость
6 день

Уникальные фрески в Соганлы и водопады в «Аладагларе»

Сегодня увидим фрески 9-13-х веков, которые считаются одними из наиболее сохранившихся в регионе. Для этого отправимся в долину Соганлы и рассмотрим церкви.

Следующая остановка — национальный парк «Аладаглар». Здесь возвышается гора Демирказик (3756 метров над уровнем моря), есть много живописных ущелий, долин, отвесных скал, пещер. Увидим водопады Капузбаши, высота одного достигает 70-ти метров! Подышим горным воздухом, наполненным мельчайшими взвесями воды, и насладимся отдыхом на природе.

Пройдём пешком 5 км.

Уникальные фрески в Соганлы и водопады в «Аладагларе»Уникальные фрески в Соганлы и водопады в «Аладагларе»Уникальные фрески в Соганлы и водопады в «Аладагларе»Уникальные фрески в Соганлы и водопады в «Аладагларе»
7 день

Треккинг по заповедной территории

Чтобы полюбоваться самыми невероятными видами и посетить дикие места, отправимся в треккинг по национальному парку. Углубимся в заповедные уголки территории, где перед нами откроются фантастические горные пейзажи! Проведём день на природе, а ближе к вечеру остановимся в гостинице недалеко от аэропорта Кайсери.

Пройдём пешком 14 км.

Треккинг по заповедной территорииТреккинг по заповедной территорииТреккинг по заповедной территорииТреккинг по заповедной территории
8 день

Отъезд

После завтрака с желающими отправимся на машине в Анталью (в пути около 7-8 часов). Если вам нужно в аэропорт Кайсери — проводим.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, аэропорт, 12:30
Завершение: Анталья или аэропорт Кайсери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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