Исследуем Каппадокию от и до! В туре собраны популярные и нетипичные локации региона — 9 долин с причудливыми изваяниями, крепость Учхисар, пещерный город, водопады Капузбаши, национальный парк «Аладаглар» и другие. Отправимся в треккинг по заповедным территориям горной местности, заглянем туда, где обычно не бывает туристов. Рассмотрим уникальные фрески, возможно встретим черепах, восхитимся панорамами со смотровых и увидим 2 живописнейших каньона. Желающие смогут полетать на воздушном шаре!

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Ваш гид в Анталье

Олег Ваш гид в Анталье

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Если у вас есть проблемы с коленями, рекомендуем взять треккинговые палки.

Просим внимательно подойти к выбору одежды и обуви. Лучше взять треккинговые ботинки, а не спортивные кроссовки. Не забудьте дождевик, непромокаемую куртку, тёплые вещи, средства от солнца, фонарик, купальные принадлежности и индивидуальную аптечку. Полный список пришлёт организатор.

Въезд в Турцию по загранпаспорту. Виза не нужна. Рекомендуем оформить страховку.

Полёт на воздушном шаре необходимо бронировать заранее. Если вы хотите полетать, сообщите, пожалуйста, организатору.