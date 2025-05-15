Большое путешествие по Анталье на авто

Большое путешествие по Анталье на авто
Большое путешествие по Анталье на авто
Ближайшие даты:
14
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Анталья — южная столица Турции

Анталья — это удивительное место, которое пленяет своим дружелюбным характером и богатой историей. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу многовековых традиций, насладиться памятниками прошлого и ощутить современный деловой дух города.

Исследование Старого города Калеичи

Старый город Калеичи — это настоящая жемчужина Антальи. Прогуливаясь по его извилистым улочкам, вы сможете увидеть:

  • Очаровательные черепичные крыши;
  • Величественные мечети;
  • Яркие дома с уникальной архитектурой.

Каждый уголок этого района дышит историей и атмосферой, которая оставляет незабываемые впечатления.

Посещение Археологического музея

Не упустите возможность посетить Археологический музей, где собраны бесценные артефакты, рассказывающие о богатом культурном наследии региона. Это место подарит вам уникальный опыт и позволит глубже понять историю Турции.

Водопад Нижний Дюден

Одним из самых впечатляющих природных объектов является 50-метровый водопад Нижний Дюден. Его величественное падение воды создает потрясающий вид и атмосферу умиротворения. Здесь вы сможете насладиться красотой природы и сделать множество ярких фотографий.

Анталья — это место, которое вдохновляет и оставляет яркие воспоминания. Исследуйте его красоты и погружайтесь в уникальную атмосферу этого удивительного города!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый центр, сочетающий элементы римской, византийской и османской архитектурных традиций. Вы оцените величественные городские стены, древние ворота Адриана, минареты Йивли и Кесик. Посетите Часовую башню и площадь Республики, заглянете в живописный порт и рассмотрите памятник Ататюрку - первому президенту Турецкой республики
  • Еще одна важнейшая достопримечательность Антальи - Археологический музей. Вы увидите в нем древние монеты, мозаики, саркофаги, императорские статуи и работы турецко-исламского периода. Погрузитесь в богатую историю страны и представите, как жили в ней люди в разные периоды. В завершение мы покажем вам каскадный водопад Нижний Дюден, впадающий прямо в Средиземное море
Что включено
  • Трансфер (в/из отеля и все перемещения по маршруту)
  • Экскурсия
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музей (посещение музея по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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