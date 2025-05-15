Описание экскурсии
Анталья — южная столица Турции
Анталья — это удивительное место, которое пленяет своим дружелюбным характером и богатой историей. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу многовековых традиций, насладиться памятниками прошлого и ощутить современный деловой дух города.
Исследование Старого города Калеичи
Старый город Калеичи — это настоящая жемчужина Антальи. Прогуливаясь по его извилистым улочкам, вы сможете увидеть:
- Очаровательные черепичные крыши;
- Величественные мечети;
- Яркие дома с уникальной архитектурой.
Каждый уголок этого района дышит историей и атмосферой, которая оставляет незабываемые впечатления.
Посещение Археологического музея
Не упустите возможность посетить Археологический музей, где собраны бесценные артефакты, рассказывающие о богатом культурном наследии региона. Это место подарит вам уникальный опыт и позволит глубже понять историю Турции.
Водопад Нижний Дюден
Одним из самых впечатляющих природных объектов является 50-метровый водопад Нижний Дюден. Его величественное падение воды создает потрясающий вид и атмосферу умиротворения. Здесь вы сможете насладиться красотой природы и сделать множество ярких фотографий.
Анталья — это место, которое вдохновляет и оставляет яркие воспоминания. Исследуйте его красоты и погружайтесь в уникальную атмосферу этого удивительного города!
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Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый центр, сочетающий элементы римской, византийской и османской архитектурных традиций. Вы оцените величественные городские стены, древние ворота Адриана, минареты Йивли и Кесик. Посетите Часовую башню и площадь Республики, заглянете в живописный порт и рассмотрите памятник Ататюрку - первому президенту Турецкой республики
- Еще одна важнейшая достопримечательность Антальи - Археологический музей. Вы увидите в нем древние монеты, мозаики, саркофаги, императорские статуи и работы турецко-исламского периода. Погрузитесь в богатую историю страны и представите, как жили в ней люди в разные периоды. В завершение мы покажем вам каскадный водопад Нижний Дюден, впадающий прямо в Средиземное море
Что включено
- Трансфер (в/из отеля и все перемещения по маршруту)
- Экскурсия
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей (посещение музея по желанию)