Описание водной прогулки
Скорость и реакция
Рафтинг — это не просто спорт, это настоящая стихия! Вы столкнетесь с волнами, порогами и стремительным течением, а звук скрежета весел будет сопровождать вас на протяжении всего спуска. Это захватывающее приключение, которое требует быстрой реакции и умения принимать решения в сложных ситуациях.
Опытные инструкторы
Не стоит переживать, если вы новичок. На каждом этапе вас будет сопровождать опытный инструктор, готовый оказать любую помощь. Он поделится своими знаниями и поможет вам освоить все тонкости рафтинга, чтобы вы могли наслаждаться этим увлекательным занятием.
Приключение для любителей экстрима
Если вы любите экстрим и вас заводит движение, то рафтинг — это именно то, что вам нужно. Это возможность испытать свои силы, преодолеть преграды и получить незабываемые эмоции. Каждый спуск по горной реке — это уникальное приключение, полное адреналина и ярких впечатлений.
Почему стоит попробовать рафтинг?
- Уникальные природные пейзажи
- Возможность испытать свои силы
- Эмоции и адреналин
- Работа в команде и дружеская атмосфера
Не упустите шанс стать частью этого увлекательного мира рафтинга! Откройте для себя новые горизонты и создайте незабываемые воспоминания!
Каждый день в 8:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Обед
- Русскоговорящий гид
- Страховка
- Основное оборудование для рафтинга
Что не входит в цену
- Дополнительные напитки
- Дополнительное оборудование
- Личные расходы
- Фото и видео
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- В тур не допускаются:
- Дети до 3 лет
- Беременные женщины
- Туристы на инвалидных колясках
- Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности