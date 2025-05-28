Захватывающий Рафтинг в Анталье

Скорость и быстрота реакции! Волны, пороги, стремительное течение и скрежет весел! И в то же время, опытный инструктор, всегда готовый оказать любую помощь, - это рафтинг. Вас ждет спуск по горной реке на каноэ или специальных плотах, прекрасные пейзажи вокруг и вкусный обед в прибрежном ресторане.
Захватывающий Рафтинг в Анталье
Захватывающий Рафтинг в Анталье
Захватывающий Рафтинг в Анталье
Ближайшие даты:
28
мая29
мая30
мая31
мая1
июн2
июн3
июн
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

Скорость и реакция

Рафтинг — это не просто спорт, это настоящая стихия! Вы столкнетесь с волнами, порогами и стремительным течением, а звук скрежета весел будет сопровождать вас на протяжении всего спуска. Это захватывающее приключение, которое требует быстрой реакции и умения принимать решения в сложных ситуациях.

Опытные инструкторы

Не стоит переживать, если вы новичок. На каждом этапе вас будет сопровождать опытный инструктор, готовый оказать любую помощь. Он поделится своими знаниями и поможет вам освоить все тонкости рафтинга, чтобы вы могли наслаждаться этим увлекательным занятием.

Приключение для любителей экстрима

Если вы любите экстрим и вас заводит движение, то рафтинг — это именно то, что вам нужно. Это возможность испытать свои силы, преодолеть преграды и получить незабываемые эмоции. Каждый спуск по горной реке — это уникальное приключение, полное адреналина и ярких впечатлений.

Почему стоит попробовать рафтинг?

  • Уникальные природные пейзажи
  • Возможность испытать свои силы
  • Эмоции и адреналин
  • Работа в команде и дружеская атмосфера

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного мира рафтинга! Откройте для себя новые горизонты и создайте незабываемые воспоминания!

Каждый день в 8:00

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Обед
  • Русскоговорящий гид
  • Страховка
  • Основное оборудование для рафтинга
Что не входит в цену
  • Дополнительные напитки
  • Дополнительное оборудование
  • Личные расходы
  • Фото и видео
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • В тур не допускаются:
  • Дети до 3 лет
  • Беременные женщины
  • Туристы на инвалидных колясках
  • Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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