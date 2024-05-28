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5) и мы отправились на экскурсию. Старый город Калеичи, водопады - все очень понравилось. Фират - спокойный, интересный рассказчик! На обратном пути по нашей просьбе Фират завез нас в аптеку и очень помог))) Рассчитаться мы могли только лирами, которых у нас не было), Фират пришел на помощь в данной ситуации!) Спасибо за яркие впечатления от поездки!