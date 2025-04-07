Первая остановка возле моста чтобы сфотографироваться и поплавать (30 мин. );
Сплав по реке до второй остановки (45 мин. );
Вторая остановка чтобы сфотографироваться и поплавать (15 мин);
Сплав по реке до финиша;
Душ и переодевание;
Обед;
Выезд в сторону Белека;
Возвращение в отели.
Организационные детали:
Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы.
Важная информация:
Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
Что входит
Трансфер от и до отеля
Aвтобус с кондиционером
Каска, спасательный жилет
Обед
Страховка
Инструктор
Групповые надувные лодки для рафтинга (8-10 человек).
Что не входит
Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
Любые напитки во время экскурсии
Резиновые обуви для рафтинга (8$)(по желанию)
Рафтинг на байдарках (10$ за байдарку) (по желанию)
Гидрокостюм (5$) (по желанию)
DVD (видео и фото съемки во время тура) (15$) (по желанию)
Печатные фотографии (одна фотография 5$) (по желанию).
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.