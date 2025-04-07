Насиб С. – Гид из Белека

Вас ждёт сплав на байдарках по горной реке с порогами.



Вокруг — пейзажи неописуемой красоты, горы ⛰️ и средиземноморская природа.



Сплав в Кепрюлю Каньоне — несложный, подойдет даже для детей.



Сопровождать вас будет опытный инструктор.



Аренда оборудования уже включена в стоимость.