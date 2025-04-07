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Рафтинг с выездом из Белека

Насиб С.
Насиб С. – Гид из Белека
Вас ждёт сплав на байдарках по горной реке с порогами.

Вокруг — пейзажи неописуемой красоты, горы ⛰️ и средиземноморская природа.

Сплав в Кепрюлю Каньоне — несложный, подойдет даже для детей.

Сопровождать вас будет опытный инструктор.

Аренда оборудования уже включена в стоимость.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $25 за человека

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Рафтинг с выездом из Белека
Рафтинг с выездом из Белека

Что вы увидите

  • Кёпрюлю Каньон

Экскурсионная программа:

  • Сбор туристов из отелей по регионам;
  • Прибытие в Копрюлю Каньон;
  • Выдача необходимого снаряжения для рафтинга;
  • Инструктаж по рафтингу;
  • Прибытие на стартовую точку;
  • Сплав по реке до первой остановки;
  • Первая остановка возле моста чтобы сфотографироваться и поплавать (30 мин. );
  • Сплав по реке до второй остановки (45 мин. );
  • Вторая остановка чтобы сфотографироваться и поплавать (15 мин);
  • Сплав по реке до финиша;
  • Душ и переодевание;
  • Обед;
  • Выезд в сторону Белека;
  • Возвращение в отели.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы.

Важная информация:

  • Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
Что входит
  • Трансфер от и до отеля
  • Aвтобус с кондиционером
  • Каска, спасательный жилет
  • Обед
  • Страховка
  • Инструктор
  • Групповые надувные лодки для рафтинга (8-10 человек).
Что не входит
  • Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
  • Любые напитки во время экскурсии
  • Резиновые обуви для рафтинга (8$)(по желанию)
  • Рафтинг на байдарках (10$ за байдарку) (по желанию)
  • Гидрокостюм (5$) (по желанию)
  • DVD (видео и фото съемки во время тура) (15$) (по желанию)
  • Печатные фотографии (одна фотография 5$) (по желанию).
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Рафтинг с выездом из Белека
Рафтинг с выездом из Белека
Рафтинг с выездом из Белека
Рафтинг с выездом из Белека

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Насиб С.
Насиб С.
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