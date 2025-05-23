Мои заказы

Экскурсии по рекам в Белеке 2026

Найдено 4 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Белеке, цены от €25. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
Сплавы и рафтинг
На квадроциклах
Багги
10 часов
6 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
4 мар в 09:00
6 мар в 09:00
€32 за человека
Каньон Тазы и рафтинг - с трансфером из Белека
На автобусе
Сплавы и рафтинг
8 часов
Водная прогулка
Каньон Тазы и рафтинг - с трансфером из Белека
Проехать на кабрио-автобусе, сплавиться по реке и пообедать на берегу
Начало: У вашего отеля
4 мар в 08:30
6 мар в 08:30
€25 за человека
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье - из Белека
На автобусе
Сплавы и рафтинг
Джиппинг
Багги
9 часов
Водная прогулка
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье - из Белека
Сплавиться по горной реке на рафтах, прокатиться на зиплайне, погонять на джипах и багги (в группе)
Начало: У вашего отеля
«11:00-12:30 — Сплав по горной реке: вы проплывёте на лодке около 10 км в окружении кипарисовых, сосновых и эвкалиптовых лесов»
15 апр в 08:00
19 апр в 08:00
€50 за человека
На внедорожниках по каньону Тазы и рафтинг по горной реке - из Белека
На автобусе
Сплавы и рафтинг
Джиппинг
12 часов
Групповая
На внедорожниках по каньону Тазы и рафтинг по горной реке - из Белека
Лёгкое приключение в безопасном формате
Начало: У вашего отеля
«10:00–11:00 — джип-поездка по горным тропам Тавра до смотровой площадки каньона и исторического моста Олук и сплав по горной реке Бешконак с умеренными порогами (7 км)»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:45
4 мар в 09:45
6 мар в 09:45
€37 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кумова
    23 мая 2025
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
    Плавали в Рафтинг с ребенком. Все безопасно. Пороги не высокой сложности, а маршрут проходит по живописным окрестностям. Протяженность маршрута 14 км. По пути нас ждали пороги, остановка на зиплайн и на обед. Остались в восторге! Все очень понравилось!
  • О
    Оксана
    6 мая 2025
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
    Никогда не думала, что мне понравится джип-багги. Это было очень круто, я сама управляла джипом, и именно это так повлияло
    читать дальше

    на мой восторг! Рафтинг тоже был очень замечательный и насыщенный. Зип-Лайн слабенький, бывало и покруче. Огромное спасибо за великолепную логистику и организацию, все было на высшем уровне (кроме еды)

  • П
    Полина
    3 сентября 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
    День мы провели отлично. Организация неплохая, несмотря на огромное количество народа. Рафтинг был классный. Катание на квадрациклах не впечатлило. Его лучше исключить их программы.
  • А
    Алена
    26 августа 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
    Всем добрый день! Отзыв будет положительный, не смотря на задержку автобуса, на то что багги постоянно ломались, и это задерживало
    читать дальше

    колонну… но рафтинг сделал этот отзыв положительным! Фатах наш главный на «лодочке» - супер, ему респект, он вытянул все эмоции. Рекомендую данную экскурсию и данных организаторов. Просто нужно ехать с положительным настроем, ну или просто баночку пивка бахните на остановочке и все удалось … а если серьезно … самое ценное это эмоции! Дерзайте.

  • Б
    Борис
    14 июля 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
    Было весело и мокро)))))
  • М
    Михаил
    14 июня 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
    Нам все понравилось
    Квадрики скучно можно без них
