Групповая
до 20 чел.
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
4 мар в 09:00
6 мар в 09:00
€32 за человека
Водная прогулка
Каньон Тазы и рафтинг - с трансфером из Белека
Проехать на кабрио-автобусе, сплавиться по реке и пообедать на берегу
Начало: У вашего отеля
4 мар в 08:30
6 мар в 08:30
€25 за человека
Водная прогулка
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье - из Белека
Сплавиться по горной реке на рафтах, прокатиться на зиплайне, погонять на джипах и багги (в группе)
Начало: У вашего отеля
«11:00-12:30 — Сплав по горной реке: вы проплывёте на лодке около 10 км в окружении кипарисовых, сосновых и эвкалиптовых лесов»
15 апр в 08:00
19 апр в 08:00
€50 за человека
Групповая
На внедорожниках по каньону Тазы и рафтинг по горной реке - из Белека
Лёгкое приключение в безопасном формате
Начало: У вашего отеля
«10:00–11:00 — джип-поездка по горным тропам Тавра до смотровой площадки каньона и исторического моста Олук и сплав по горной реке Бешконак с умеренными порогами (7 км)»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:45
4 мар в 09:45
6 мар в 09:45
€37 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККумова23 мая 2025Плавали в Рафтинг с ребенком. Все безопасно. Пороги не высокой сложности, а маршрут проходит по живописным окрестностям. Протяженность маршрута 14 км. По пути нас ждали пороги, остановка на зиплайн и на обед. Остались в восторге! Все очень понравилось!
- ООксана6 мая 2025Никогда не думала, что мне понравится джип-багги. Это было очень круто, я сама управляла джипом, и именно это так повлияло
- ППолина3 сентября 2024День мы провели отлично. Организация неплохая, несмотря на огромное количество народа. Рафтинг был классный. Катание на квадрациклах не впечатлило. Его лучше исключить их программы.
- ААлена26 августа 2024Всем добрый день! Отзыв будет положительный, не смотря на задержку автобуса, на то что багги постоянно ломались, и это задерживало
- ББорис14 июля 2024Было весело и мокро)))))
- ММихаил14 июня 2024Нам все понравилось
Квадрики скучно можно без них
