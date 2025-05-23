читать дальше на мой восторг! Рафтинг тоже был очень замечательный и насыщенный. Зип-Лайн слабенький, бывало и покруче. Огромное спасибо за великолепную логистику и организацию, все было на высшем уровне (кроме еды)

Никогда не думала, что мне понравится джип-багги. Это было очень круто, я сама управляла джипом, и именно это так повлияло