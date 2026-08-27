Чтобы перенестись из Древнего Рима в Византию, из Византии в Османскую империю, а из неё в Турецкую республику, нужно побывать в Калеичи. Этот исторический квартал Антальи хранит черты каждой эпохи.
Я познакомлю вас с архитектурой разных периодов, расскажу, как развивался город, и покажу самые уютные улочки и смотровые площадки.
Я познакомлю вас с архитектурой разных периодов, расскажу, как развивался город, и покажу самые уютные улочки и смотровые площадки.
Описание экскурсии
- Ворота римского императора Адриана 2 века н. э. Они удивительно хорошо сохранились.
- Башня Хыдырлык. Служит отличной смотровой площадкой с видами на море и горы.
- Старинный морской порт. Увидеть его целиком можно с двух смотровых — на площади Республики и над пляжем Мермерли на террасе ресторана.
- Мечеть и минарет Йивли 13 века. Повод поговорить о сельджуках.
- Османские мечети 16–17 веков и медресе с удивительной резьбой по камню.
- Водопад Нижний Дюден. Река, берущая начало в горах Тавра, обрывается прямо в бирюзовое Средиземное море с высоты около 45 метров.
Вы узнаете:
- кто и зачем создал все знаковые достопримечательности Антальи.
- как османы перестраивали церкви в мечети.
- где в городе прячутся следы римской и османской цивилизаций.
- какие традиции и свадебные обряды сохранились в Турции до сих пор.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне с кондиционером.
- Дорога в одну сторону займёт около 30 мин.
- Питание и напитки оплачиваются дополнительно по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 692 туристов
Я профессиональный гид-историк в Анталье, официально работаю в Турции и безнадёжно влюблена в этот город! Буду рада поделиться своими знаниями и любовью с теми, кто хочет понять непростую, многослойную историю
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