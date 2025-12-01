Индивидуальная
до 6 чел.
Фотомаршрут из Фетхие
Откройте для себя удивительные панорамы Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна. Насладитесь живописными видами и создайте яркие воспоминания
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
€375 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
Голубые крабы, чистое море, термальные источники и винные погреба
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€550 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фетхие - в Каш: перезагрузка на тропе Шамана
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Фетхие в Каш, исследуя секреты Ликийской цивилизации и наслаждаясь красотами Турции
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€370 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлсу1 декабря 2025Настоящий «фото»-маршрут, красивый легкий. Отличный вариант на первую половину дня.
Мы были зимой, в несезон, но повезло с погодой, поэтому получилось полюбоваться красивыми видами Фетхие и Олюдениза 😍
- ССергей26 ноября 2025Очень понравилось. Красивейшие места и очень интересная информация от гида.
- ВВалерия8 ноября 2025Огромное спасибо Мемеду за прекрасную экскурсию. Так подробно и интересно рассказал про историю Турции, необычные факты. И взрослым и детям
- ЯЯн15 октября 2025Поездка получилась просто замечательной! Мы приехали самостоятельно к месту встречи в Фетхие — всё было чётко организовано, гид встретил вовремя
- ККсения14 октября 2025Добрый день! Прекрасная экскурсия, Мехмет отличный гид! Очень внимательный, всегда на связи, отличный сервис! Экскурсия была интересная, по очень красивым местам! Огромное спасибо за организацию нашей экскурсии, все супер! Благодарю! И всем рекомендую!)
- ААндрей10 октября 2025Очень понравилось. Прекрасная экскурсия. На термальных источниках были в нужное время, первыми, так что вся толпа была уже после нас. Мемет молодчина, рекомендуем!
- ВВладислав9 октября 2025Мехмет отличный организатор и рассказчик! Все было очень интересно и профессионально. Отличный Вэн Мерседес. По пути к термальным источникам успели
- ММария8 октября 2025Посетили эту экскурсию 1 октября. Мемет очень интересный собеседник, знающий гид и хорошо владеющий русским языком. Экскурсия была только для
- ЛЛюбовь7 октября 2025Этот день превзошел все ожидания! Настоящее приключение "5 в 1". Начали с релакса в термальных источниках и забавных грязевых ванн,
- ЮЮлия24 сентября 2025Если вы в комфорте хотите увидеть основные достопримечательности и красоты Фетхие, то вам следует посетить именно эту экскурсию! Прекрасные виды, отличный рассказчик, легкая, увлекательная и неутомительная поездка вам обеспечены! Отличного путешествия!
- ООлеся21 сентября 2025Нас забрал Мехмет от нашего отеля на комфортабельной машине.
Очень много красоты мы увидели на этой экскурсии!!!
Была остановка в Долине бабочек.
- PPavel19 сентября 2025Интересно рассказывают про историю Турции, экскурсия проходит довольно легко. Показали хорошие смотровые площадки! Экскурсовод сделал несколько красивых фотографий нашей семьи!
Приятный водитель и комфортный трансфер.
- ВВладимир11 сентября 2025Очень довольны экскурсионной программой Мемеда. Очень позитивный человек. Хорошее знание экскурсионной программы. Рассказал много интересного как по экскурсии, так и по Турции в целом. Ответил на все интересующие нас вопросы. Патриот своей страны, что очень приятно, без перегибов.
- ЕЕкатерина22 августа 2025Отдыхали с семьей в Фетхие, искали непродолжительную обзорную экскурсию по окрестностям, чтобы это не наскучило ребенку-дошкольнику, обязательно на комфортном автомобиле,
- ЮЮлия20 августа 2025Идеальная поездка для небольших групп. Весь день в вашем распоряжении красота природы Турции под ненавязчивые рассказы Мехмета. Основной плюс таких
- ННадежда14 августа 2025Очень понравилась экскурсия. Мехмет забрал вовремя нас из отеля(7 человек), мы на комфортабельной машине отправились к нашей первой дислокации: термальные
- ННаталья11 августа 2025Сегодня мы посетили увлекательную экскурсию, которую организовал Мемед. Это было незабываемое путешествие, полное новых впечатлений и ярких эмоций!
Экскурсия была очень
- ООлеся28 июля 2025Хочется выразить огромную благодарность гиду Мехмету за прекрасно организованную экскурсию. Самый большой плюс экскурсии в том, что мы поехали семьей
- ААлександр19 июля 2025Мехмет - отличный гид, хороший русский язык, поговорили, покатались на лодке, половили крабов, посмотрели черепах, покупались, покушали. Однозначно рекомендую брать
- ВВероника15 июля 2025Прекрасно организованная экскурсия- поездка на комфортабельном «Мерседес Вито» с остановками в видовых локациях.
Мемет- чудесный рассказчик, даже дети были увлечены. Мы
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Ликийская тропа»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фетхие
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в декабре 2025
Сейчас в Фетхие в категории "Ликийская тропа" можно забронировать 3 экскурсии от 370 до 550. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
Забронируйте экскурсию в Фетхие на 2025 год по теме «Ликийская тропа», 25 ⭐ отзывов, цены от €370. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль