Ликийская тропа – экскурсии в Фетхие

Найдено 3 экскурсии в категории «Ликийская тропа» в Фетхие, цены от €370. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
На машине
4.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Фотомаршрут из Фетхие
Откройте для себя удивительные панорамы Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна. Насладитесь живописными видами и создайте яркие воспоминания
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
€375 за всё до 6 чел.
Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
На лодке
8 часов
12 отзывов
Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
Голубые крабы, чистое море, термальные источники и винные погреба
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€550 за всё до 8 чел.
Из Фетхие - в Каш: перезагрузка на тропе Шамана
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фетхие - в Каш: перезагрузка на тропе Шамана
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Фетхие в Каш, исследуя секреты Ликийской цивилизации и наслаждаясь красотами Турции
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€370 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алсу
    1 декабря 2025
    Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
    Настоящий «фото»-маршрут, красивый легкий. Отличный вариант на первую половину дня.
    Мы были зимой, в несезон, но повезло с погодой, поэтому получилось полюбоваться красивыми видами Фетхие и Олюдениза 😍
  • С
    Сергей
    26 ноября 2025
    Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
    Очень понравилось. Красивейшие места и очень интересная информация от гида.
  • В
    Валерия
    8 ноября 2025
    Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
    Огромное спасибо Мемеду за прекрасную экскурсию. Так подробно и интересно рассказал про историю Турции, необычные факты. И взрослым и детям
    было очень интересно и познавательно, после экскурсии рассказал и показал где вкусно поесть. Много советов по данному региону. Рекомендую его на все 100% хороший русский язык.

  • Я
    Ян
    15 октября 2025
    Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
    Поездка получилась просто замечательной! Мы приехали самостоятельно к месту встречи в Фетхие — всё было чётко организовано, гид встретил вовремя
    и сразу погрузил в атмосферу приключения.

    Лодочная прогулка по реке — настоящая красота: спокойная вода, горы, зелень и античные гробницы, о которых нам рассказали с интересом и душой. Особенно понравилась остановка у Ликийских гробниц и знакомство с голубыми крабами — даже удалось поучаствовать в ловле!

    Барбекю на лодке было очень вкусным, а пляж Изтузу — просто рай: чистое море, мягкий песок и редкие черепахи Каретта Каретта, которых мы действительно увидели. В завершение — весёлые грязевые ванны и расслабляющие термальные источники.

    Огромное спасибо за отличную организацию, внимательность и позитив! Экскурсия получилась насыщенной, но при этом лёгкой и очень душевной. Настоящее удовольствие — рекомендую всем ❤️

    Поездка получилась просто замечательной! Мы приехали самостоятельно к месту встречи в Фетхие — всё было чётко
  • К
    Ксения
    14 октября 2025
    Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
    Добрый день! Прекрасная экскурсия, Мехмет отличный гид! Очень внимательный, всегда на связи, отличный сервис! Экскурсия была интересная, по очень красивым местам! Огромное спасибо за организацию нашей экскурсии, все супер! Благодарю! И всем рекомендую!)
  • А
    Андрей
    10 октября 2025
    Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
    Очень понравилось. Прекрасная экскурсия. На термальных источниках были в нужное время, первыми, так что вся толпа была уже после нас. Мемет молодчина, рекомендуем!
  • В
    Владислав
    9 октября 2025
    Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
    Мехмет отличный организатор и рассказчик! Все было очень интересно и профессионально. Отличный Вэн Мерседес. По пути к термальным источникам успели
    послушать интересный рассказ про Ликийские гробницы, черепах и голубых крабах и сорвать свежих гранатов. На источники приехали достаточно рано, поэтому кроме нас там было всего 5 человек. Там так же насладились вкуснейшим свежим гранатовым соком! Потом на огромной лодке отправились смотреть гробницы и ловить крабов. Рыбалка удалась, поймали достаточно много. Пока мы купались на черепашьем пляже нам их успели приготовить и наслаждаясь прекрасной трапезой мы любовались огромными черепахами, которые плавали вокруг лодки! Всем очень рекомендую Мехмета как профессионала своего дела и просто очень хорошего и интересного человека!!!

  • М
    Мария
    8 октября 2025
    Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
    Посетили эту экскурсию 1 октября. Мемет очень интересный собеседник, знающий гид и хорошо владеющий русским языком. Экскурсия была только для
    нашей семьи трое взрослых и двое детей (3 года и 7 месяцев). Очень удобно, что можно с малышами, на лодку поместилась коляска. Старшая Дочка была в восторге, увидев черепах и голубых крабов. Выловленные крабы были приготовлены капитаном, пока мы отдыхали на пляже. На грязевых источниках Мемет нас фоткал (+80 евро к экскурсии). Очень порадовало, что время посещений достопримечательностей было без толпы туристов.

  • Л
    Любовь
    7 октября 2025
    Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
    Этот день превзошел все ожидания! Настоящее приключение "5 в 1". Начали с релакса в термальных источниках и забавных грязевых ванн,
    которые омолаживают кожу.
    Погрузились в историю у загадочных Ликийских гробниц. Виды с горы открываются потрясающие.
    Потом почувствовали себя авантюристами на ловле крабов — невероятно азартно и весело!
    Искупались в море и под конец увидели огромную черепаху!
    Огромная благодарность гиду за столь насыщенную и хорошо организованную экскурсию! Однозначно рекомендую всем, кто хочет не просто пляжный отдых, а настоящие впечатления!

  • Ю
    Юлия
    24 сентября 2025
    Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
    Если вы в комфорте хотите увидеть основные достопримечательности и красоты Фетхие, то вам следует посетить именно эту экскурсию! Прекрасные виды, отличный рассказчик, легкая, увлекательная и неутомительная поездка вам обеспечены! Отличного путешествия!
  • О
    Олеся
    21 сентября 2025
    Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
    Нас забрал Мехмет от нашего отеля на комфортабельной машине.
    Очень много красоты мы увидели на этой экскурсии!!!
    Была остановка в Долине бабочек.
    Дух захватывало от этих невероятных видов и красивых мест. Мы даже не ожидали! Мехмет не только интересно и много рассказывал, но еще и как профессионал нас фотографировал. За такие фотосессии профессиональные фотографы берут большие деньги, здесь у нас было всё включено за копейки.
    Потом мы поехали в Олюдениз. Там красивейшая панорама! И у нас оттуда теперь есть шикарные фотографии.
    Затем мы приехали в Каякёй. По дороге Мехмет много нам рассказывал про историю Турции. Были и печальные, и грустные истории. К сожалению, основанные на реальных событиях.
    Мы погуляли по локации, где можно было сделать самые классные фотографии. Раньше это был греческий город.
    После мы сделали еще остановку. Мы поднялись к гробнице Аминтаса. Там же мы увидели более 25 разных ликийских гробниц. Снова узнали от Мехмета много новой и интересной информации.
    По возвращению мы видели наверно самую шикарную локацию - панораму Фетхие. Мы влюбились в этот город. Зачаровано смотрели на красоту вокруг. И, конечно, мы получили красочные фотографии с этого места. В конце экскурсии Мехмет предложил нам еще погулять по центру города, где старый город. Мы немного погуляли и разошлись у нашего отеля.
    Экскурсия была лёгкая, всего 3 часа. Мы успели посетить достаточно мест за это время и получили много интересной информации. И главное, у нас на память осталось много прекрасных фотографий.
    Огромное спасибо Мехмету за эту чудесную экскурсию.

  • P
    Pavel
    19 сентября 2025
    Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
    Интересно рассказывают про историю Турции, экскурсия проходит довольно легко. Показали хорошие смотровые площадки! Экскурсовод сделал несколько красивых фотографий нашей семьи!
    Приятный водитель и комфортный трансфер.
  • В
    Владимир
    11 сентября 2025
    Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
    Очень довольны экскурсионной программой Мемеда. Очень позитивный человек. Хорошее знание экскурсионной программы. Рассказал много интересного как по экскурсии, так и по Турции в целом. Ответил на все интересующие нас вопросы. Патриот своей страны, что очень приятно, без перегибов.
  • Е
    Екатерина
    22 августа 2025
    Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
    Отдыхали с семьей в Фетхие, искали непродолжительную обзорную экскурсию по окрестностям, чтобы это не наскучило ребенку-дошкольнику, обязательно на комфортном автомобиле,
    т. к. очень не любим автобусные экскурсии с толпами туристов. Из плюсов: комфортный автомобиль Mercedes, водитель и гид - два отдельных человека, за вечер посетили все самые красивые места региона, при этом успели и накупаться с утра,пообедать в отеле и вернуться в отель к ужину. В общем, получили то, что ожидали. За доп. плату гид может поснимать вас на профессиональный фотоаппарат, если вам это нужно.

  • Ю
    Юлия
    20 августа 2025
    Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
    Идеальная поездка для небольших групп. Весь день в вашем распоряжении красота природы Турции под ненавязчивые рассказы Мехмета. Основной плюс таких
    путешествий, что экскурсовод может скорректировать маршрут так, чтобы вам было наиболее комфортно на всем его протяжении.
    Обед на лодке:
    приготовлен чей-то мамой с заботой и любовью+ барбекю от капитана= вкусняшка)

    Из активностей: половили крабов, накормили черепах, вымазались в лечебной глине и наплавались в средиземном море)

  • Н
    Надежда
    14 августа 2025
    Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
    Очень понравилась экскурсия. Мехмет забрал вовремя нас из отеля(7 человек), мы на комфортабельной машине отправились к нашей первой дислокации: термальные
    источники. Очень понравилось, что время экскурсии было расчитано так, что мы там были первые. Когда уходили уже было очень много народу. Мы были с двумя 10-летними детьми. Дети в полном восторге: крабов поймали, черепах покормили, лодку поводили) в общем было здорово. Спасибо

  • Н
    Наталья
    11 августа 2025
    Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
    Сегодня мы посетили увлекательную экскурсию, которую организовал Мемед. Это было незабываемое путешествие, полное новых впечатлений и ярких эмоций!
    Экскурсия была очень
    хорошо спланирована. Гид встретил нас в отделе. Маршрут экскурсии продуман таким образом, что мы успели посетить все места согласно программы без скопления людей.
    Гид поделился множеством интересных фактов и историй. Мы узнали много нового о черепахах, местных достопримечательностях, традициях и культуре страны, важно, что и наши дети слушали информацию с удовольствием. Пляж, крабы, черепахи, термальный источник, вкусный обед - все идеально.
    Прогулка по реке оставила неизгладимые впечатления, а фотографии, сделанные в этот день, станут прекрасным напоминанием о поездке.
    Рекомендую всем, кто хочет провести время познавательно!

  • О
    Олеся
    28 июля 2025
    Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
    Хочется выразить огромную благодарность гиду Мехмету за прекрасно организованную экскурсию. Самый большой плюс экскурсии в том, что мы поехали семьей
    и не за все деньги мира)) ВИП автомобиль забрал нас от дверей отеля и мы совершили комфортабельную поездку в сопровождении рассказов Мехмета. Он прекрасный рассказчик, владеет огромным количеством интересной информации. Осень приятно было то, что для детей у него есть отдельный стиль рассказа, веселый, поэтому дети тоже внимательно слушали информацию и не скучали в дороге. Из рассказов Мехмета о природе, истории и обычаях страны мы гораздо лучше узнали Турцию. Так сказать, изнутри. Приехав в Дальян, мы перешли на лодку, на которой тоже находилась только наша семья, без посторонних. Мехмет так грамотно организовал экскурсию, что мы ни на одной остановке не сталкивались с толпами туристов. для нас это тоже большой плюс, отдыхать спокойно, своей компанией, без толпы людей. На пляже Изтузу мы были практически на пустом и не в самую жару. На лодке мы пообедали и поблагодарили капитана и экипаж за вкусный обед. Мы заранее заказали голубых крабов и с удовольствием их поели. Потом мы поплыли смотреть черепах Каретта Каретта, этой встречи дети ожидали с нетерпением. мы увидели четыре черепахи, дети были в восторге! Всю экскурсию нас сопровождал фотограф с профессиональным фотоаппаратом и в конце экскурсии мы накупили себе на память чудесных фотографий. Кстати, фотографии стоили гораздо дешевле, чем такие же в отеле. После этого мы поехали в Термальный Спа комплекс. Спасибо Мехмету, он опять смог организовать наш таймирг так, что мы и там были практически одни, без толп туристов. После нас подъехали группы, десятки туристов, но мы уже выходили и нам не пришлось толкаться в толпе. наша последняя остановка была в винном погребе, самая приятная остановка для нас, для взрослых. нам предложили продегустировать очень необычные вина. И, хоть цена была немного высокая, но качество вина и предоставленный сервис были превосходными. В общем, день прошел великолепно благодаря профессионализму нашего гида Мехмета. Он один из немногих гидов, который не только любит свою работу, но и очень внимателен к желаниям и потребностям гостей. Если вам повезет поехать на отдых в Фетхие или Мармарис, и вы захотите отдохнуть с удовольствием,рекомендуем вам связаться с Мехметом и поехать с ним в путешествие. уверяю вас, вы не пожалеете!

  • А
    Александр
    19 июля 2025
    Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
    Мехмет - отличный гид, хороший русский язык, поговорили, покатались на лодке, половили крабов, посмотрели черепах, покупались, покушали. Однозначно рекомендую брать
    экскурсию.
    Немного подпортил впечатление заезд в винный погреб, как-то я не ожидал что после такой интересной экскурсии меня повезут в магазин для туристов - несусветная чушь (проводил "дегустацию" некто Михаил) про фруктовое вино, дают пробовать одно, а упаковывают совсем другое, задранные в 5 раз цены - сильно подпортил общее впечатление. Вообщем я сильно советую отказываться от этой опции если вам её предложат. В остальном поездка очень понравилась, все было прекрасно!

  • В
    Вероника
    15 июля 2025
    Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
    Прекрасно организованная экскурсия- поездка на комфортабельном «Мерседес Вито» с остановками в видовых локациях.
    Мемет- чудесный рассказчик, даже дети были увлечены. Мы
    посетили смотровые площадки с видом на Фетхие и Бухту Бабочек, побродили по заброшенному городу Каякёй и увидели гробницу Аминтаса.
    Очень рекомендую данную экскурсию!
    Нам понравилось!

