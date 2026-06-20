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Каппадокия в цитатах: от Геродота до Ильи Глазунова

Исследовать локации с гидом-философом и найти следы региона в трудах великих
Готовы взглянуть на Каппадокию не только глазами туриста, но и через призму мировой истории и философии? Мы обсудим, что связывает эти скалы с Чеховым и Достоевским, почему подземные жители напомнили Ксенофонту быков и в чём ошибается ChatGPT, описывая местную геологию. Это путешествие для тех, кто ищет смыслы за пределами красивых панорам и ценит глубокие диалоги.
5
3 отзыва
Каппадокия в цитатах: от Геродота до Ильи Глазунова
Каппадокия в цитатах: от Геродота до Ильи Глазунова
Каппадокия в цитатах: от Геродота до Ильи Глазунова

Описание экскурсии

Крепости и подземные лабиринты

Hачнём с панорамы Гёреме и Учхисара, где обсудим связь крепостей с Марией Каллас и художником Ильёй Глазуновым. Затем выберем один из подземных городов: шумный Каймаклы или уединённый Мазы. Вы узнаете, как строился быт в недрах земли тысячи лет назад и что об этом писали античные мыслители.

«Луковая долина» и секреты голубятен

В долине Соанлы мы исследуем скальные церкви 10–13 веков, отыщем фрески с Георгием Победоносцем и разгадаем тайну местных голубятен — вы удивитесь, узнав, кто мог в них находиться вместо птиц. После нас ждёт обед в семейном ресторане посреди яблоневого сада, где можно попробовать домашние блюда и вино.

Монастыри и «камины фей»

Мы посетим монастырь Кешлик, ключи от которого хранятся у простого жителя деревни. Оценим знаменитые скалы-грибы возле Ургюпа и завершим день на обзорной площадке Красной долины. Здесь, под закатным небом, мы подведём итог нашему философскому поиску, соединив цитаты Страбона, Василия Великого и даже Николаса Кейджа.

Тайминг программы

10:00 — выезд из отеля
10:10 — панорама Гёреме и крепости Учхисар
11:00 — подземный город (Каймаклы или Мазы)
12:30 — долина Соанлы и скальные церкви
13:30 — обед в яблоневом саду
15:00 — монастырь Кешлик
16:00 — панорама Красной долины и завершение программы

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе, страховка входит в стоимость
  • Дополнительные расходы: входные билеты в подземный город (€3–13), монастырь Кешлик (€2), обед (€15)
  • Экскурсию для вас проведёт Марина — выпускница философского факультета и лицензированный гид

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Гёреме, Чавушин, Ургюпе, Аваносе или Мустафапаше
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмет и Марина
Ахмет и Марина — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 5409 туристов
Мы — лицензированные гиды с искренней увлечённостью своей работой, любовью к региону и уважением к его истории. Если вы активны и любознательны, будем рады показать вам Каппадокию.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
Превосходная увлекательная экскурсия по Каппадокии на день с Мариной и водителем Мехметом! Невероятные ландшафты на всем пути путешествия, исторические памятники христианской культуры, скальные голубятни, доброжелательность местных жителей - все это
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обеспечит хорошее впечатление в сопровождении профессионального гида.
На обед была остановка в хорошем ресторанчике со вкусной домашней едой. Дети были в восторге от подземного города в несколько уровней в Каймаклы, а дочка очень обрадовалась подаренному на одной из остановок местным жителем небольшому камушку обсидиана, о котором она ранее была наслышана. Плюс от Марины получили необходимые советы по пребыванию в Гёреме. Наилучшие рекомендации.

Превосходная увлекательная экскурсия по Каппадокии на день с Мариной и водителем Мехметом! Невероятные ландшафты на всем
Превосходная увлекательная экскурсия по Каппадокии на день с Мариной и водителем Мехметом! Невероятные ландшафты на всем
Превосходная увлекательная экскурсия по Каппадокии на день с Мариной и водителем Мехметом! Невероятные ландшафты на всем
Превосходная увлекательная экскурсия по Каппадокии на день с Мариной и водителем Мехметом! Невероятные ландшафты на всем
Превосходная увлекательная экскурсия по Каппадокии на день с Мариной и водителем Мехметом! Невероятные ландшафты на всем
Превосходная увлекательная экскурсия по Каппадокии на день с Мариной и водителем Мехметом! Невероятные ландшафты на всем
Превосходная увлекательная экскурсия по Каппадокии на день с Мариной и водителем Мехметом! Невероятные ландшафты на всем
Превосходная увлекательная экскурсия по Каппадокии на день с Мариной и водителем Мехметом! Невероятные ландшафты на всем
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М
Каппадокия — это магия, а Марина и Ахмед — лучшие проводники в неё!

Хочу сказать огромное спасибо за незабываемое путешествие в Каппадокию! Это место, действительно, потрясающее: нереальные пейзажи, полёты на воздушных
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шарах на рассвете, древние подземные города и пещерные церкви — всё это производит вау-эффект.

Но главное богатство этой поездки — наши гиды Марина и Ахмед. Это профессионалы высочайшего уровня! Марина так тонко и увлечённо рассказывала об истории и культуре, что мы буквально переносились во времени. А Ахмед со своей стороны показал такие локации и рассказал такие местные детали и легенды, которых ты не найдёшь ни в одном путеводителе.

Вместе они создали идеальный микс: душевность, юмор, невероятная эрудиция и настоящая забота. Благодаря Марине и Ахмеду мы не просто посмотрели достопримечательности, а прочувствовали саму душу Каппадокии.

Спасибо вам за эти сказочные дни! Однозначно рекомендую всем, кто хочет увидеть лучшее. 10/10

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Е
Благодарим Марину за прекрасно проведенное время!
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