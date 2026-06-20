Готовы взглянуть на Каппадокию не только глазами туриста, но и через призму мировой истории и философии? Мы обсудим, что связывает эти скалы с Чеховым и Достоевским, почему подземные жители напомнили Ксенофонту быков и в чём ошибается ChatGPT, описывая местную геологию. Это путешествие для тех, кто ищет смыслы за пределами красивых панорам и ценит глубокие диалоги.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Крепости и подземные лабиринты

Hачнём с панорамы Гёреме и Учхисара, где обсудим связь крепостей с Марией Каллас и художником Ильёй Глазуновым. Затем выберем один из подземных городов: шумный Каймаклы или уединённый Мазы. Вы узнаете, как строился быт в недрах земли тысячи лет назад и что об этом писали античные мыслители.

«Луковая долина» и секреты голубятен

В долине Соанлы мы исследуем скальные церкви 10–13 веков, отыщем фрески с Георгием Победоносцем и разгадаем тайну местных голубятен — вы удивитесь, узнав, кто мог в них находиться вместо птиц. После нас ждёт обед в семейном ресторане посреди яблоневого сада, где можно попробовать домашние блюда и вино.

Монастыри и «камины фей»

Мы посетим монастырь Кешлик, ключи от которого хранятся у простого жителя деревни. Оценим знаменитые скалы-грибы возле Ургюпа и завершим день на обзорной площадке Красной долины. Здесь, под закатным небом, мы подведём итог нашему философскому поиску, соединив цитаты Страбона, Василия Великого и даже Николаса Кейджа.

Тайминг программы

10:00 — выезд из отеля

10:10 — панорама Гёреме и крепости Учхисар

11:00 — подземный город (Каймаклы или Мазы)

12:30 — долина Соанлы и скальные церкви

13:30 — обед в яблоневом саду

15:00 — монастырь Кешлик

16:00 — панорама Красной долины и завершение программы

Организационные детали