Люди восхищаются верховой ездой, особенно в Каппадокии, посреди долин с необычным ландшафтом, с прекрасными видами и на коне легко почувствовать, что вы находитесь в сказке. Что вас ожидает:В зависимости от продолжительности тура вы увидите Долину Мечей, Девичий Монастырь, Панораму Розовой Долины, Панораму Красной Долины, Долину Любви, Деревню Чавушин, Розовую и Красную долины.

Организационные детали:

Если вы хотите присоединиться к нам, но никогда не садились на лошадь раньше, то это нормально. У нас разные лошади для людей разного уровня: от начинающих до профессионалов.

В стоимость входит трансфер из отеля и в отель 🏨, прокат шлема для верховой езды.

Разрешено для детей 0+

До встречи на нашем ранчо!