  1. Турция
  2. Экскурсии

Конная прогулка по Каппадокии

Olesia S.
Olesia S. – Гид из Каппадокии
Окажитесь в сказке! Прокатитесь на лошади по склонам волшебной Каппадокии, насладитесь лунными пейзажами, захватывающими дух видами.

Вы увидите Долину Мечей, Девичий Монастырь, Панораму Розовой Долины, Панораму Красной Долины, Долину Любви, Деревню Чавушин, Розовую и Красную долины.

Услуги опытного инструктора включены в стоимость, так что экскурсия ⛳ подойдет даже для новичков.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €40 за человека

    Заказать экскурсию
Конная прогулка по Каппадокии
Конная прогулка по Каппадокии

Что вы увидите

  • Долина Мечей
  • Девичий Монастырь
  • Панорама Розовой Долины
  • Панорама Красной Долины
  • Долина Любви
  • Деревня Чавушин
  • Розовая долина
  • Красная долина
Люди восхищаются верховой ездой, особенно в Каппадокии, посреди долин с необычным ландшафтом, с прекрасными видами и на коне легко почувствовать, что вы находитесь в сказке. Что вас ожидает:В зависимости от продолжительности тура вы увидите Долину Мечей, Девичий Монастырь, Панораму Розовой Долины, Панораму Красной Долины, Долину Любви, Деревню Чавушин, Розовую и Красную долины.

Организационные детали:

  • Если вы хотите присоединиться к нам, но никогда не садились на лошадь раньше, то это нормально. У нас разные лошади для людей разного уровня: от начинающих до профессионалов.
  • В стоимость входит трансфер из отеля и в отель 🏨, прокат шлема для верховой езды.
  • Разрешено для детей 0+
До встречи на нашем ранчо!
Что входит
  • Трансфер из отеля и в отель
  • Прокат шлема для верховой езды
  • Прокат лошадей.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Наш водитель заберет вас из вашего отеля
Место завершения
🏁 Наш водитель доставит вас до вашего отеля
Конная прогулка по Каппадокии
Конная прогулка по Каппадокии
Конная прогулка по Каппадокии
Конная прогулка по Каппадокии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Olesia S.
Olesia S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Olesia S. проводит ещё 1 экскурсию

Фототур по Каппадокии
200
5 часов
Фототур по Каппадокии

Еще несколько необычных экскурсий в Каппадокии

Большое путешествие по Каппадокии
50
3.5 часа
Большое путешествие по Каппадокии
92 отзыва
Исследовать фантастические пейзажи «страны прекрасных лошадей»
Зелёный тур по Каппадокии
50
8 часов
Зелёный тур по Каппадокии
34 отзыва
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Полет мечты над Каппадокией!
109
1.5 часа
Полет мечты над Каппадокией!
26 отзывов
Полюбоваться сказочными пейзажами и встретить рассвет в корзине парящего воздушного шара
Каппадокия на воздушном шаре
130
1.2 часа
Каппадокия на воздушном шаре
11 отзывов
Зелёный тур: подземный город, пещерный монастырь и мастерская оникса
280
6 часов
Зелёный тур: подземный город, пещерный монастырь и мастерская оникса
11 отзывов
Каппадокия за 2 дня: наскальные крепости, подземный город и другие чудеса
540
6 часов
Каппадокия за 2 дня: наскальные крепости, подземный город и другие чудеса
11 отзывов