Люди восхищаются верховой ездой, особенно в Каппадокии, посреди долин с необычным ландшафтом, с прекрасными видами и на коне легко почувствовать, что вы находитесь в сказке. Что вас ожидает:В зависимости от продолжительности тура вы увидите Долину Мечей, Девичий Монастырь, Панораму Розовой Долины, Панораму Красной Долины, Долину Любви, Деревню Чавушин, Розовую и Красную долины.
Организационные детали:
Если вы хотите присоединиться к нам, но никогда не садились на лошадь раньше, то это нормально. У нас разные лошади для людей разного уровня: от начинающих до профессионалов.
В стоимость входит трансфер из отеля и в отель 🏨, прокат шлема для верховой езды.
Разрешено для детей 0+
До встречи на нашем ранчо!
Что входит
Трансфер из отеля и в отель
Прокат шлема для верховой езды
Прокат лошадей.
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Наш водитель заберет вас из вашего отеля
Место завершения
🏁 Наш водитель доставит вас до вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.