Насиб С. – Гид из Кемера

Любителей активного отдыха мы приглашаем в адреналиновое путешествие на джипах по окрестностям Кемера.



Вы сфотографируетесь 📸 с огромным платаном и руинами Византийской крепости, прогуляетесь 👣 в местной деревне, искупаетесь в горной реке и насладитесь вкусным обедом.