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Джиппинг в Кемере

4.7
6 отзывов
Насиб С.
Насиб С. – Гид из Кемера
Любителей активного отдыха мы приглашаем в адреналиновое путешествие на джипах по окрестностям Кемера.

Вы сфотографируетесь 📸 с огромным платаном и руинами Византийской крепости, прогуляетесь 👣 в местной деревне, искупаетесь в горной реке и насладитесь вкусным обедом.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 🍀На природе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $30 за человека

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Джиппинг в Кемере
Джиппинг в Кемере

Что вы увидите

  • Джип сафари
Экскурсионная программа:• Сбор туристов из всех отелей по регионам;
  • Сбор туристов из отелей по регионам;
  • Путешествие начинается в Кемере, вас сразу забирают на джипе;
  • Остановка в ущелье Kesme Bogaz чтобы сделать фотографии;
  • Посещение огромного дерева платан и остатки Византийской крепости;
  • Прогулка в деревне местных жителей;
  • Посещение пещеры (входной билет 🎫 оплачивается отдельно USD2);
  • Поездка на вершину 2200 метров на джипах;
  • Обед в горах ⛰️ в турецкой деревне;
  • Купание в горной реке;
  • Возвращение в отели на джипах.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки, спортивную обувь и деньги на личные расходы;
  • Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми(на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
Что входит
  • Трансфер на джипах от и до отеля
  • Обед (куриный шашлык или запеченная форель и рис, салат)
  • Страховка
  • Услуга гида.
Что не входит
  • Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
  • Входной билет в пещеру (2$)
  • Любые напитки во время экскурсии.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Джиппинг в Кемере
Джиппинг в Кемере
Джиппинг в Кемере
Джиппинг в Кемере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Насиб С.
Насиб С.
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6 отзывов оставили туристы

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