Экскурсионная программа:• Сбор туристов из всех отелей по регионам;
Сбор туристов из отелей по регионам;
Путешествие начинается в Кемере, вас сразу забирают на джипе;
Остановка в ущелье Kesme Bogaz чтобы сделать фотографии;
Посещение огромного дерева платан и остатки Византийской крепости;
Прогулка в деревне местных жителей;
Посещение пещеры (входной билет 🎫 оплачивается отдельно USD2);
Поездка на вершину 2200 метров на джипах;
Обед в горах ⛰️ в турецкой деревне;
Купание в горной реке;
Возвращение в отели на джипах.
Организационные детали:
Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки, спортивную обувь и деньги на личные расходы;
Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми(на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
Что входит
Трансфер на джипах от и до отеля
Обед (куриный шашлык или запеченная форель и рис, салат)
Страховка
Услуга гида.
Что не входит
Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
Входной билет в пещеру (2$)
Любые напитки во время экскурсии.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.