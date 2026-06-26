Отправьтесь в путешествие по живописным горным дорогам Кемера на открытых внедорожниках! Вас ждут захватывающие панорамы Средиземного моря, сосновые леса, традиционные турецкие деревни, обед на природе и настоящая атмосфера приключений.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Сафари на комфортабельных джипах в сопровождении опытных водителей.
Поездка в горные районы и знакомство с традиционным укладом жизни.
Остановки на смотровых площадках для фотографий.
Знакомство с природой и культурой региона.
Отдых на свежем воздухе и обед в уютном ресторане.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из отелей Кемера, Гёйнюка, Бельдиби, Кириша, Чамьювы, Текирова и обед.
- Детские кресла — по запросу.
- Поездка проходит на открытых внедорожниках Land Rover, Mitsubishi или аналогичных автомобилях, рассчитанных на 8–10 пассажиров.
- После бронирования укажите, пожалуйста, название отеля и номер комнаты для организации трансфера.
- Маршрут и программа могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и требований безопасности.
- С вами будет водитель из нашей команды.
ежедневно в 10:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 31 туриста
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, скрытых доплат и туристических ловушек — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности
Входит в следующие категории Кемера
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