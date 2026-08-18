В каньоне Гёйнюк природа творит чудеса: отвесные скалы петляют и тянутся к облакам, а река рисует бирюзовые узоры среди камней. Вы пройдёте сквозь тенистые заросли, открывая укромные заводи и водопады.
В сезон сможете освежиться в естественных бассейнах или отдохнуть активно: пролететь на зиплайне, покататься на джипе и лодке или покорить бурные воды на бодирафтинге.
В сезон сможете освежиться в естественных бассейнах или отдохнуть активно: пролететь на зиплайне, покататься на джипе и лодке или покорить бурные воды на бодирафтинге.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Заберём вас от отеля и доставим обратно после прогулки.
Вы отдохнёте в каньоне: пройдёте по горным тропам, увидите реку и водопады, искупаетесь или подберёте активности по вкусу.
Узнаете о природе Таврских гор, а также происхождении, ландшафте, растительности Гёйнюка. Услышите о бережном отношении к природе и местных легендах.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и входной билет.
- Вы можете взять с собой перекус и воду или за доплату пообедать в кафе.
- По желанию: бодирафтинг — €30, зиплайн — €25, джип-сафари + прогулка на лодке — €25.
- С вами будет гид из нашей команды.
ежедневно в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€22
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бора — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 14 туристов
Мы помогаем превратить путешествия в яркие впечатления без лишних забот. Подбираем путешествия с учётом ваших пожеланий, бюджета и стиля отдыха — от пляжного отпуска до экскурсий и экзотических направлений. Сопровождаем вас на каждом этапе: от выбора направления и оформления документов до возвращения домой. Индивидуальный подход, надёжность, честные рекомендации и внимание к деталям — основа нашей работы!
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