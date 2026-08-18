Что вас ожидает

Заберём вас от отеля и доставим обратно после прогулки.

Вы отдохнёте в каньоне: пройдёте по горным тропам, увидите реку и водопады, искупаетесь или подберёте активности по вкусу.

Узнаете о природе Таврских гор, а также происхождении, ландшафте, растительности Гёйнюка. Услышите о бережном отношении к природе и местных легендах.

Организационные детали