Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари

Групповая поездка из Кемера в национальный парк со множеством активных развлечений

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За один день в нацпарке «Каньон Кепрюлю» вы можете прожить целую жизнь! Рафтинг по бурной реке Кепрючай, поездка на кабриобусе по горному серпантину и сафари по лесу на багги — скажете, мало? Тогда добавьте сюда отдых в аквапарке на берегу реки, рыбалку и зиплайн. Наша задача — предоставить вам максимум впечатлений, ваша — успеть всем насладиться!
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Каньон Кепрюлю

Вы посетите глубокое ущелье, образованное своенравной рекой Кепрючай, вдоль которой растут эвкалипты и кипарисы. Глубина каньона достигает 100 м, а его берега соединяют каменные римские мосты Олук и Бюгрюм.

Рафтинг

Вам предстоит сплав по горной реке на рафте или каяке с преодолением водных преград. Пороги на реке совсем безобидные, сложностью 1 и кое-где 2 категории из 6 возможных — с ними справится даже человек без опыта. Но всплеск адреналина и восторг от покорения бурлящей Кепрючай гарантирован всем! Длина маршрута — 12 км.

Каньон Тазы

На кабриобусе вы прокатитесь по одному из самых живописных природных мест в Турции — каньону Тазы. Он образован течением реки Кепрючай и достигает высоты 400 м. Поскольку скалы каньона круты и неприступны, он сохранил свою первозданную красоту. Здесь гнездятся редкие птицы, и если вам повезёт, вы увидите уникального белоголового сипа.

Сафари на багги

Трасса для багги-сафари проходит по лесу. За 30 минут поездки на 2-местных или 4-местных багги вы почувствуете себя героем приключенческого фильма. А после сафари сможете расслабиться и отдохнуть на базе нацпарка на берегу реки: посетить надувной аквапарк, зиплайн или рыбалку.

Программа:

09:30 — прибытие на базу национального парка «Каньон Кепрюлю». Инструктаж, получение экипировки (каска, жилет)
10:30 — рафтинг на 10-местных рафтах или 2-местных каяках по реке Кепрючай. Длина паркура — 12 км. Сложность порогов: 1-2. Продолжительность: 1,5-2 часа.
13:00 — обед. Меню: куриный шашлык, гарнир (булгур, макароны с соусом), салат, сезонные фрукты.
14:00 — поездка по каньону Тазы на кабриобусе — 25 км в одну сторону. Продолжительность: 2 часа.
16:00 — сафари на багги 30-40 мин
17:00 — водный парк, рыбалка и мини-зиплайн (6 м х 100 м). Всё находится на территории базы.
18:30 — завершение программы

Организационные детали

В стоимость включены: трансфер из отеля в Кемере и обратно, услуги инструктора, страховка, снаряжение для рафтинга (каска и спасательный жилет, общие надувные лодки или каяки), обед, поездка на кабриобусе, сафари на багги, снаряжение для рыбалки, мини-зиплайн (6 м х 100 м)

Дополнительные расходы

  • Аренда гидрокостюма — $5
  • Обувь для рафтинга — $10
  • Фото и видео — $40
  • Мега-зиплайн в каньоне Тазы (410 м х 1960 м) — $80
  • Напитки

во вторник и пятницу в 07:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 07:15
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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