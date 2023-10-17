За один день в нацпарке «Каньон Кепрюлю» вы можете прожить целую жизнь! Рафтинг по бурной реке Кепрючай, поездка на кабриобусе по горному серпантину и сафари по лесу на багги — скажете, мало? Тогда добавьте сюда отдых в аквапарке на берегу реки, рыбалку и зиплайн. Наша задача — предоставить вам максимум впечатлений, ваша — успеть всем насладиться!

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Описание

Что вас ожидает

Каньон Кепрюлю

Вы посетите глубокое ущелье, образованное своенравной рекой Кепрючай, вдоль которой растут эвкалипты и кипарисы. Глубина каньона достигает 100 м, а его берега соединяют каменные римские мосты Олук и Бюгрюм.

Рафтинг

Вам предстоит сплав по горной реке на рафте или каяке с преодолением водных преград. Пороги на реке совсем безобидные, сложностью 1 и кое-где 2 категории из 6 возможных — с ними справится даже человек без опыта. Но всплеск адреналина и восторг от покорения бурлящей Кепрючай гарантирован всем! Длина маршрута — 12 км.

Каньон Тазы

На кабриобусе вы прокатитесь по одному из самых живописных природных мест в Турции — каньону Тазы. Он образован течением реки Кепрючай и достигает высоты 400 м. Поскольку скалы каньона круты и неприступны, он сохранил свою первозданную красоту. Здесь гнездятся редкие птицы, и если вам повезёт, вы увидите уникального белоголового сипа.

Сафари на багги

Трасса для багги-сафари проходит по лесу. За 30 минут поездки на 2-местных или 4-местных багги вы почувствуете себя героем приключенческого фильма. А после сафари сможете расслабиться и отдохнуть на базе нацпарка на берегу реки: посетить надувной аквапарк, зиплайн или рыбалку.

Программа:

09:30 — прибытие на базу национального парка «Каньон Кепрюлю». Инструктаж, получение экипировки (каска, жилет)

10:30 — рафтинг на 10-местных рафтах или 2-местных каяках по реке Кепрючай. Длина паркура — 12 км. Сложность порогов: 1-2. Продолжительность: 1,5-2 часа.

13:00 — обед. Меню: куриный шашлык, гарнир (булгур, макароны с соусом), салат, сезонные фрукты.

14:00 — поездка по каньону Тазы на кабриобусе — 25 км в одну сторону. Продолжительность: 2 часа.

16:00 — сафари на багги 30-40 мин

17:00 — водный парк, рыбалка и мини-зиплайн (6 м х 100 м). Всё находится на территории базы.

18:30 — завершение программы

Организационные детали

В стоимость включены: трансфер из отеля в Кемере и обратно, услуги инструктора, страховка, снаряжение для рафтинга (каска и спасательный жилет, общие надувные лодки или каяки), обед, поездка на кабриобусе, сафари на багги, снаряжение для рыбалки, мини-зиплайн (6 м х 100 м)

Дополнительные расходы