Групповая поездка из Кемера в национальный парк со множеством активных развлечений
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Описание
Что вас ожидает
Каньон Кепрюлю
Вы посетите глубокое ущелье, образованное своенравной рекой Кепрючай, вдоль которой растут эвкалипты и кипарисы. Глубина каньона достигает 100 м, а его берега соединяют каменные римские мосты Олук и Бюгрюм.
Рафтинг
Вам предстоит сплав по горной реке на рафте или каяке с преодолением водных преград. Пороги на реке совсем безобидные, сложностью 1 и кое-где 2 категории из 6 возможных — с ними справится даже человек без опыта. Но всплеск адреналина и восторг от покорения бурлящей Кепрючай гарантирован всем! Длина маршрута — 12 км.
Каньон Тазы
На кабриобусе вы прокатитесь по одному из самых живописных природных мест в Турции — каньону Тазы. Он образован течением реки Кепрючай и достигает высоты 400 м. Поскольку скалы каньона круты и неприступны, он сохранил свою первозданную красоту. Здесь гнездятся редкие птицы, и если вам повезёт, вы увидите уникального белоголового сипа.
Сафари на багги
Трасса для багги-сафари проходит по лесу. За 30 минут поездки на 2-местных или 4-местных багги вы почувствуете себя героем приключенческого фильма. А после сафари сможете расслабиться и отдохнуть на базе нацпарка на берегу реки: посетить надувной аквапарк, зиплайн или рыбалку.
Программа:
09:30 — прибытие на базу национального парка «Каньон Кепрюлю». Инструктаж, получение экипировки (каска, жилет)
10:30 — рафтинг на 10-местных рафтах или 2-местных каяках по реке Кепрючай. Длина паркура — 12 км. Сложность порогов: 1-2. Продолжительность: 1,5-2 часа.
13:00 — обед. Меню: куриный шашлык, гарнир (булгур, макароны с соусом), салат, сезонные фрукты.
14:00 — поездка по каньону Тазы на кабриобусе — 25 км в одну сторону. Продолжительность: 2 часа.
16:00 — сафари на багги 30-40 мин
17:00 — водный парк, рыбалка и мини-зиплайн (6 м х 100 м). Всё находится на территории базы.
18:30 — завершение программы
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер из отеля в Кемере и обратно, услуги инструктора, страховка, снаряжение для рафтинга (каска и спасательный жилет, общие надувные лодки или каяки), обед, поездка на кабриобусе, сафари на багги, снаряжение для рыбалки, мини-зиплайн (6 м х 100 м)
Дополнительные расходы
- Аренда гидрокостюма — $5
- Обувь для рафтинга — $10
- Фото и видео — $40
- Мега-зиплайн в каньоне Тазы (410 м х 1960 м) — $80
- Напитки
во вторник и пятницу в 07:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и пятницу в 07:15Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.