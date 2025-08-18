Индивидуальная
до 3 чел.
Античный Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь красотой водопада Манавгат и изучите уникальную архитектуру мечети Кулийе
Начало: Из Анталье, Белека или из Сиде
Завтра в 09:00
28 авг в 09:00
€289 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Античное наследие Сиде и водопад Манавгат
Откройте для себя древние руины Сиде, полюбуйтесь водопадом Манавгат и исследуйте величественную мечеть Кулийе на этой индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Античный Сиде, водопад Манавгат и атмосферная мечеть
Ощутить дыхание древности и поразиться красоте природы
Завтра в 10:00
28 авг в 10:00
€199 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна18 августа 2025Огромное спасибо гиду Микаилу за интересную экскурсию по Сиде: все было хорошо организовано, комфортно и познавательно. У нас возникли непредвиденные обстоятельства, но с Микаилом все успешно разрешилось 🙏☀️🌊🏛️🚘
- ИИван16 августа 2025Отличная экскурсия! Гид Муслим очень понравился! Отлично говорит по-русски, много знает, интересно рассказывает. Маршрут составлен комфортно.
- ИИрина17 июля 2025Ездили семьёй из трех человек. Нашим гидом был Тургай. Встретил нас возле отеля на комфортном Мерседесе, сразу начал рассказ, погрузил,
- ЕЕлена6 января 2025Прекрасная прогулка. Состав участников 2 взрослых и ребенок 6 лет. Не знаю как оценивать знания организатора- нам было достаточно информации.
- ИИрина4 января 2025Очень понравилась поездка с гидом Хайдаром в Сиде! Это самый прекрасный гид из всех, с кем нам доводилось встречаться на
- ААнна31 мая 2024Были на индивидуальной экскурсии по Сиде с гидом Тургаем, это наш первый подобный опыт, и мы остались очень довольны. Узнали
- ЕЕлена2 января 2024Отличная экскурсия! Рекомендуем! Спасибо за оперативность, тк заказали экскурсию утром, а днем уже наслаждались прекрасными видами и интересными рассказами гида. Также Спасибо за комфортабельный автомобиль (нас 6 человек)! Однозначно рекомендуем команду!
- ЮЮлия22 августа 2023Фатма прекрасная рассказчица, с ней было очень комфортно, спасибо
- IIlya21 июня 2023Просто интересно! Оторваться от пляжа и узнать что то новое. Рекомендую!
- ААнна9 октября 2021Хайдар - замечательный рассказчик, тактичный и приятный человек, который очень любит и уважает свою страну и народ и готов передать
- DDmitrii9 октября 2021Были в Сиде, на водопаде реки Манавгат и мечети Кулийе с Хайдаром. Более доброжелательного, знающего и просто приятного гида редко можно встретить. Любые вопросы, любые пожелания по маршруту. Было бы шесть звезд поставили бы шесть! Спасибо за фейерверк эмоций!
- ЕЕлена23 марта 2021Были в античном городе в Сиде с другим гидом с Фатимой! Энергичная, позитивная женщина! Рассказала много увлекательной информации! Рекомендую!
- ААльбина2 ноября 2020Отличная экскурсия! Замечательный гид Хайдар. Очень доступно и интересно рассказал нам историю античного и ни только античного Сиде)
Маршрут продуманный, ничего лишнего. Интересно и взрослым и детям (с нами были дети 9 лет и 3 года)
- ННаталья21 октября 2020Коллега Хайдара прекрасно провел экскурсию!
- ЕЕвгений10 октября 2020Хайдар был занят в этот день и по его рекомендации экскурсию проводил Мустафа. человек очень знающий, увлечённый и интеллигентный. нам очень понравилось!
Сколько стоит экскурсия по Сиде в августе 2025
Сейчас в Сиде в категории "Мечети и Соборы" можно забронировать 3 экскурсии от 199 до 289. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
