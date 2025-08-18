читать дальше

экскурсиях, а мы постоянно заказываем индивидуальные поездки в разных странах и по России через Tripster! Хайдар заехал за нами на своей машине в отель в Белеке, ехали минут 40 до Сиде, там он провел интереснейшую экскурсию по античному Сиде, мы увидели знаменитый амфитеатр и колонны храма Аполлона, потом старинный порт, сделали чудесные снимки, затем пообедали в кафе на берегу моря. Зашли в археологический музей Сиде. Хайдар не только великолепный гид с 17-летним стажем, с лицензией, позволяющей ему работать по всей Турции, обладающий энциклопедическими знаниями и блестящей, грамотной русской речью, - он ещё и поразительно интеллигентный и внимательный человек. Очень заботится о своих туристах. Также он отвез нас в мечеть Кулийе, украшенную необыкновенными орнаментами, и затем ещё на водопад Манавгат - там тоже очень красиво, открываются живописные виды! Очень довольны самой поездкой и, главное, гидом Хайдаром, который создал приятную, дружественно-теплую атмосферу во время всей экскурсии и обогатил нас интересными фактами о Турции, всем рекомендуем!