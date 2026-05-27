Хотите ощутить свободу и драйв? В горах Кёпрюлю вы подниметесь к отвесным скалам каньона Тазы на джипах и отправитесь в рафтинг по прохладной бирюзовой реке. Пришло время пополнять копилку впечатлений из Турции новым ярким опытом!
Описание экскурсии
Подъём в каньон Тазы
На открытых джипах вы поедете к смотровой площадке. Перед вами откроются отвесные скалы высотой до 400 метров и панорамы, благодаря которым Тазы называют турецким Гранд-каньоном. Будет свободное время, чтобы прогуляться и сделать фотографии.
Рафтинг по реке Кёпрюлю
Вас ждут живописные ущелья, бирюзовая вода и лёгкие пороги. Инструкторы сопровождают группу на всём маршруте, поэтому вы сможете сосредоточиться на эмоциях и окружающих пейзажах.
Тайминг маршрута
08:00–09:30 — трансфер из отелей
10:30 — прибытие на рафтинг-базу в Бешконаке. Джипинг в каньоне и сплав
14:00–15:00 — обед на базе
15:30 — возвращение в отели
Организационные детали
- Перед началом рафтинга проводится подробный инструктаж. Всем участникам выдаются сертифицированные спасжилеты и каски
- Сплав проходит в сопровождении профессиональных инструкторов. Маршрут подходит для новичков и не требует специальной подготовки
- Сплав проходит на многоместных надувных рафтах, рассчитанных на 8–10 человек
- В стоимость входят трансфер, услуги инструкторов, джипинг, рафтинг, снаряжение, вход на территорию Тазы (Орлиного) каньона, а также обед (в меню: курица, паста, салат)
во вторник, четверг и субботу в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€41
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 544 туристов
Я проживаю в Турции уже много лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!
