Хотите ощутить свободу и драйв? В горах Кёпрюлю вы подниметесь к отвесным скалам каньона Тазы на джипах и отправитесь в рафтинг по прохладной бирюзовой реке. Пришло время пополнять копилку впечатлений из Турции новым ярким опытом!

Описание экскурсии

Подъём в каньон Тазы

На открытых джипах вы поедете к смотровой площадке. Перед вами откроются отвесные скалы высотой до 400 метров и панорамы, благодаря которым Тазы называют турецким Гранд-каньоном. Будет свободное время, чтобы прогуляться и сделать фотографии.

Рафтинг по реке Кёпрюлю

Вас ждут живописные ущелья, бирюзовая вода и лёгкие пороги. Инструкторы сопровождают группу на всём маршруте, поэтому вы сможете сосредоточиться на эмоциях и окружающих пейзажах.

Тайминг маршрута

08:00–09:30 — трансфер из отелей

10:30 — прибытие на рафтинг-базу в Бешконаке. Джипинг в каньоне и сплав

14:00–15:00 — обед на базе

15:30 — возвращение в отели

Организационные детали