Экскурсия «Древний Стамбул»

Стамбул — город с многовековой историей, побывавший под влиянием разных культур и сочетающий в себе колорит Востока с элегантностью Запада.

Экскурсия «Древний Стамбул» проведет Вас по самым легендарным местам – Вы совершите прогулку по роскошному дворцу Долмабахче, увидите мечеть Сулеймание и Цистерну Базилика, посетите музей мозаик Хора.
Экскурсия «Древний Стамбул»
Экскурсия «Древний Стамбул»
Экскурсия «Древний Стамбул»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Дворец Долмабахче

Дворец Долмабахче, расположенный на живописном берегу Босфора, представляет собой уникальный архитектурный комплекс, который можно назвать настоящим городом с собственной инфраструктурой. Его площадь составляет 110 тысяч квадратных метров, на которых размещены:

  • 285 комнат;
  • просторные залы для приемов;
  • уютные внутренние дворики;
  • хамамы;
  • мечети.

Построенный в 1842 году, этот дворец стал резиденцией шести султанов, а также великого политического деятеля — Мустафы Кемаля Ататюрка. Сегодня на территории комплекса находится музей, где можно увидеть экспозиции картин, драгоценностей и антиквариата.

Мечеть Сулеймание

Мечеть Сулеймание, возведенная по указу султана Сулеймана Великолепного, впечатляет своей красотой и архитектурой. Во время экскурсии «Древний Стамбул» у вас будет возможность:

  • прогуляться по роскошным залам;
  • посетить библиотеку и обсерваторию;
  • увидеть захоронения великих османских монархов.

Кроме того, тур по Стамбулу включает в себя прогулку к цистерне Базилика и Долмабахче (Гарем и Селамлык), а также посещение Маленькой мечети Святой Софии. Эти места стоит увидеть, чтобы глубже понять историю древнего города и ощутить его уникальный дух.

Ежедневно, кроме понедельника

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (11+)€100
Детский билет (3-10)€90
Детский билет (0-2.99)€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть Сулеймание
  • ДВ. Долмабахче (Гарем и Селамлык)
  • Подземная цистерна 1001 колонны
  • Малой Мечети Святой Софии
Что включено
  • ✓ Трансфер из/в отель
  • ✓ Входные билеты
  • ✓ Страховка
  • ✓ Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
  • ✓ Личные расходы
  • ✓ Напитки
Место начала и завершения?
Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • После Вашего бронирование
  • Мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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