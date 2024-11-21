Стамбул — город с многовековой историей, побывавший под влиянием разных культур и сочетающий в себе колорит Востока с элегантностью Запада. Экскурсия «Древний Стамбул» проведет Вас по самым легендарным местам – Вы совершите прогулку по роскошному дворцу Долмабахче, увидите мечеть Сулеймание и Цистерну Базилика, посетите музей мозаик Хора.

Описание экскурсии

Дворец Долмабахче

Дворец Долмабахче, расположенный на живописном берегу Босфора, представляет собой уникальный архитектурный комплекс, который можно назвать настоящим городом с собственной инфраструктурой. Его площадь составляет 110 тысяч квадратных метров, на которых размещены:

285 комнат;

просторные залы для приемов;

уютные внутренние дворики;

хамамы;

мечети.

Построенный в 1842 году, этот дворец стал резиденцией шести султанов, а также великого политического деятеля — Мустафы Кемаля Ататюрка. Сегодня на территории комплекса находится музей, где можно увидеть экспозиции картин, драгоценностей и антиквариата.

Мечеть Сулеймание

Мечеть Сулеймание, возведенная по указу султана Сулеймана Великолепного, впечатляет своей красотой и архитектурой. Во время экскурсии «Древний Стамбул» у вас будет возможность:

прогуляться по роскошным залам;

посетить библиотеку и обсерваторию;

увидеть захоронения великих османских монархов.

Кроме того, тур по Стамбулу включает в себя прогулку к цистерне Базилика и Долмабахче (Гарем и Селамлык), а также посещение Маленькой мечети Святой Софии. Эти места стоит увидеть, чтобы глубже понять историю древнего города и ощутить его уникальный дух.