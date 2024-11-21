Экскурсия «Древний Стамбул» проведет Вас по самым легендарным местам – Вы совершите прогулку по роскошному дворцу Долмабахче, увидите мечеть Сулеймание и Цистерну Базилика, посетите музей мозаик Хора.
Описание экскурсии
Дворец Долмабахче
Дворец Долмабахче, расположенный на живописном берегу Босфора, представляет собой уникальный архитектурный комплекс, который можно назвать настоящим городом с собственной инфраструктурой. Его площадь составляет 110 тысяч квадратных метров, на которых размещены:
- 285 комнат;
- просторные залы для приемов;
- уютные внутренние дворики;
- хамамы;
- мечети.
Построенный в 1842 году, этот дворец стал резиденцией шести султанов, а также великого политического деятеля — Мустафы Кемаля Ататюрка. Сегодня на территории комплекса находится музей, где можно увидеть экспозиции картин, драгоценностей и антиквариата.
Мечеть Сулеймание
Мечеть Сулеймание, возведенная по указу султана Сулеймана Великолепного, впечатляет своей красотой и архитектурой. Во время экскурсии «Древний Стамбул» у вас будет возможность:
- прогуляться по роскошным залам;
- посетить библиотеку и обсерваторию;
- увидеть захоронения великих османских монархов.
Кроме того, тур по Стамбулу включает в себя прогулку к цистерне Базилика и Долмабахче (Гарем и Селамлык), а также посещение Маленькой мечети Святой Софии. Эти места стоит увидеть, чтобы глубже понять историю древнего города и ощутить его уникальный дух.
Ежедневно, кроме понедельника
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (11+)
|€100
|Детский билет (3-10)
|€90
|Детский билет (0-2.99)
|€0
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Сулеймание
- ДВ. Долмабахче (Гарем и Селамлык)
- Подземная цистерна 1001 колонны
- Малой Мечети Святой Софии
Что включено
- ✓ Трансфер из/в отель
- ✓ Входные билеты
- ✓ Страховка
- ✓ Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
- ✓ Личные расходы
- ✓ Напитки
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