Экскурсия в Шиле и Агва из Стамбула с англоязычным гидом

Экскурсия с англоязычным гидом, интересная и захватывающая

Групповая
Экскурсия с англоязычным гидом, интересная и захватывающая.

Сам по себе мегаполис на двух континентах настолько колоритен, что нужно несколько дней лишь на поверхностное знакомство с ним.

Но тем, кто устали от суеты и спешки в Стамбуле, предлагаем отправиться на экскурсию в Шиле и Агву чтобы познакомиться с другими удивительными местами и насладиться красотой природы.
Экскурсия в Шиле и Агва из Стамбула с англоязычным гидом
Экскурсия в Шиле и Агва из Стамбула с англоязычным гидом
Экскурсия в Шиле и Агва из Стамбула с англоязычным гидом
Экскурсия в Шиле и Агва из Стамбула с англоязычным гидом
Экскурсия в Шиле и Агва из Стамбула с англоязычным гидом
Экскурсия в Шиле и Агва из Стамбула с англоязычным гидом

Что вас ожидает 🤩

  • Силе
  • Агва

Что вас ожидает:

    Начало увлекательного путешествия
    На комфортабельном трансфере добираться до Шиле и Агвы мы будем через Босфорский мост. По дороге вам откроется потрясающий вид на Босфор, Мраморное море окрестности Стамбула.

    Посещение Скрытого озеро

    Само название говорит за себя. Озеро скрыто от посторонних глаз, поэтому здесь царит тишина и покой. Утопая в зелени, озеро манит своей красотой. Все это заслуга природы. У вас на озере будет свободное время, чтобы вы сполна смогли насладиться его превосходностью. Синий цвет воды в озере и зелень вокруг — отличная локация для памятных фотоснимков.

    Курортный поселок Агва

    Про Агву слышали не многие туристы, но у жителей Стамбула, небольшой курорт пользуется большой популярностью. В этом вы сможете убедиться лично, когда увидите большое количество загородных домов. Агва примечательна еще и тем, что омывается и Мраморным, и Черным морем.
    Кроме того, малоизвестный курорт богат и исторической частью. История города восходит к 7 г. до н. э. Разные цивилизации оставили свой след здесь: хетты, фригийцы, римляне и османы. На территории Агвы и ее окрестностях сохранились остатки церквей и надгробий римской эпохи в деревне Калем, пещера Гюрлек в деревне Аджиллы, обнаруженная в конце III-начале IV веков, руины замка на холме Хисар и горную мельницу в районе Сунгурлу.

    Прогулка по реке Ешильчай

    Одним из самых захватывающих моментов вашей экскурсии в Шиле, Агва из Стамбула станет прогулка на лодке по реке Ешилчай вдоль города. Проплывая по реке, вы сможете насладиться не только прекрасными видами турецкой природы, но и понаблюдать за местными жителями. Кто-то ловит рыбу, пьет чай или кормит уток на берегу реки. У каждого свое неторопливое занятие в Агве. Богаты береги реки и разной живностью. Цапли, бакланы и дрозды, разные виды рыб — смотрите в оба, чтобы не пропустить!

    Пляжи Агвы

    Находясь на берегу сразу двух морей, Агва может похвастаться своими пляжами. На одном из них у вас будет свободное время. Поэтому, если погода позволяет, вы даже сможете искупаться и поймать солнечные лучи.

    Шилийский маяк

    Шильский маяк — один из важнейших символов курорта Шиле. Это самый большой маяк в Турции и в то же время второй по величине действующий маяк в мире. История маяка Шиле восходит к 1859 году. Он был построен в те годы султаном Абдулмеджитом I. Поэтому одним из последних пунктов нашего маршрута из Стамбула станет посещение этого маяка, с которого открывается превосходный вид на Черное море.
    Экскурсия в Шиле и Агва из Стамбула откроет для вас другие удивительные места рядом с мегаполисом. Вы сможете побыть поближе к природе, насладиться тишиной и отдохнуть от стамбульской спешки.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Внимание! Гид англоязычный

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансферы в/из отеля
    • Услуги гида
    • Чаевые
    • Обед
    Что не входит
    • НДС
    • Завтрак/ужин (по желанию)
    • Входные билеты
    • Напитки
    Место начала и завершения?
    Ресепшн вашего отеля
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно в 09:30
    Экскурсия длится около 10.5 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 09:30

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