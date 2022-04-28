Что вас ожидает:

Начало увлекательного путешествия

На комфортабельном трансфере добираться до Шиле и Агвы мы будем через Босфорский мост. По дороге вам откроется потрясающий вид на Босфор, Мраморное море окрестности Стамбула.

Посещение Скрытого озеро

Само название говорит за себя. Озеро скрыто от посторонних глаз, поэтому здесь царит тишина и покой. Утопая в зелени, озеро манит своей красотой. Все это заслуга природы. У вас на озере будет свободное время, чтобы вы сполна смогли насладиться его превосходностью. Синий цвет воды в озере и зелень вокруг — отличная локация для памятных фотоснимков.

Курортный поселок Агва

Про Агву слышали не многие туристы, но у жителей Стамбула, небольшой курорт пользуется большой популярностью. В этом вы сможете убедиться лично, когда увидите большое количество загородных домов. Агва примечательна еще и тем, что омывается и Мраморным, и Черным морем.

Кроме того, малоизвестный курорт богат и исторической частью. История города восходит к 7 г. до н. э. Разные цивилизации оставили свой след здесь: хетты, фригийцы, римляне и османы. На территории Агвы и ее окрестностях сохранились остатки церквей и надгробий римской эпохи в деревне Калем, пещера Гюрлек в деревне Аджиллы, обнаруженная в конце III-начале IV веков, руины замка на холме Хисар и горную мельницу в районе Сунгурлу.

Прогулка по реке Ешильчай

Одним из самых захватывающих моментов вашей экскурсии в Шиле, Агва из Стамбула станет прогулка на лодке по реке Ешилчай вдоль города. Проплывая по реке, вы сможете насладиться не только прекрасными видами турецкой природы, но и понаблюдать за местными жителями. Кто-то ловит рыбу, пьет чай или кормит уток на берегу реки. У каждого свое неторопливое занятие в Агве. Богаты береги реки и разной живностью. Цапли, бакланы и дрозды, разные виды рыб — смотрите в оба, чтобы не пропустить!

Пляжи Агвы

Находясь на берегу сразу двух морей, Агва может похвастаться своими пляжами. На одном из них у вас будет свободное время. Поэтому, если погода позволяет, вы даже сможете искупаться и поймать солнечные лучи.

Шилийский маяк

Шильский маяк — один из важнейших символов курорта Шиле. Это самый большой маяк в Турции и в то же время второй по величине действующий маяк в мире. История маяка Шиле восходит к 1859 году. Он был построен в те годы султаном Абдулмеджитом I. Поэтому одним из последних пунктов нашего маршрута из Стамбула станет посещение этого маяка, с которого открывается превосходный вид на Черное море.

Экскурсия в Шиле и Агва из Стамбула откроет для вас другие удивительные места рядом с мегаполисом. Вы сможете побыть поближе к природе, насладиться тишиной и отдохнуть от стамбульской спешки.

Важная информация: