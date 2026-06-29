Мои заказы

Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону Баллыкаялар

Побывать в диких местах и полюбоваться природой без толп туристов
Открываем для вас нетуристический маршрут из столицы — треккинг по каньону Баллыкаялар. За 3 часа мы пройдем его туда и обратно: самые стойкие дойдут до конца и полюбуются водопадом. Но
читать дальшеуменьшить

главное — не победа, а участие.

Ведь на нашем пути будут живописные водопадики, пещеры, скалы и природные бассейны, в которых можно искупаться.

После каньона — активности на выбор: зоопарк, город Тузла с развлечениями или обед в отличном ресторане.

4.6
5 отзывов
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону Баллыкаялар
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону Баллыкаялар
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону Баллыкаялар

Описание экскурсии

Треккинг по каньону

◽️ Мы заберем вас из отеля и за 1,5 часа доедем до начала нашего небольшого похода по Баллыкаялару. Приготовьтесь к приключению: в каньоне всегда мало людей и совсем нет туристической инфраструктуры. Только вы и природа. Причем чем дальше мы будем забираться, тем сложнее будет наш путь. Но не переживайте: треккинг безопасен и подходит для всех!

◽️ Итак, мы на месте. Вокруг — горы, на дне каньона — река, по пути — небольшие водопады, пещеры, естественные бассейны и прекрасные виды. Летом вы сможете искупаться, в остальное время — просто полюбоваться. Если повезет, увидим зверюшек, а еще попробуем дикие ягоды. Во время треккинга гид будет сопровождать вас, помогать и направлять, чтобы вы смогли дойти до конца каньона и увидеть главный водопад. Но даже если преодолеть каньон не получится — не страшно, ведь любой его участок красив и интересен.

◽️ Если в вашей группе кто-то захочет дойти до конца, а кто-то решит замедлиться среди природы, мы разделимся: гид проводит часть группы до водопада, часть останется ждать в каньоне, фотографируясь и наслаждаясь покоем.

◽️ Если вы хотите добавить в треккинг острых ощущений, то за дополнительную плату можно нанять профессионального скалолаза с оборудованием и подняться на одну из скал каньона. Для этой активности необходима хорошая физическая подготовка.

Прогулка по каньону продлится 3 часа, после чего вы сможете выбрать продолжение экскурсии из нескольких опций.

Продолжаем путешествие

Теперь нужно выбрать, куда вы хотите направиться после каньона:

1️⃣ Стамбульский зоопарк. Находится на обратном пути в пригороде Стамбула. В нём содержится более 450 видов животных на большой территории.

2️⃣ Тузла. Это маленький городок на побережье Мраморного моря, где невозможно заскучать: вы найдете много развлечений для детей и взрослых. При этом, в отличие от Стамбула, здесь нет толп туристов, очередей и завышенных цен. Что можно поделать в Тузле?

  • Viasea — познавательный аквариум, в котором представлены экосистемы каждого моря и океана, озер и даже рек. Перед вами откроются маленькие миры из разных частей нашей планеты. Помимо подводных жителей, вы увидите крокодилов, черепах, ящериц, змей и варанов.
  • Aslan Park — минизоопарк, где содержатся только представители семейства кошачьих.
  • Tema Park — аттракционы для детей и взрослых без столичных очередей и завышенных цен.
  • Аквапарк — классика для теплого сезона.

3️⃣ Ресторан в деревне. Если вы достаточно «развлеклись» на самом каньоне и проголодались, то идеальным завершением станет обед или ужин в ресторане с настоящими фламинго и лебедями на воде. Вы отведаете блюда традиционной турецкой кухни и полюбуетесь видами.

Организационные детали

  • Вас заберут на комфортабельном автомобиле из отеля и по окончании отвезут обратно
  • Треккинг по каньону с дорогой туда-обратно длится 6 часов. С учетом дополнительных активностей закладывайте на это путешествие весь день.
  • Рекомендованный возраст детей 6+
  • Надевайте нескользящую обувь (желательно водонепроницаемую) и удобную одежду по сезону
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Зоопарк и парк аттракционов — по 15€ с человека
  • Аквариум, аквапарк, зоопарк с дикими кошками — по 10€ с человека
  • Если вы хотите, чтобы гид вас сопровождал на этих активностях, то необходимо оплатить еще один билет
  • Еда и напитки в ресторане

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 33914 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
читать дальшеуменьшить

увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера. Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
2
1
Ю
отличный вариант отдыха от суеты Стамбула. экскурсовод Шохина очень душевная, отзывчивая и наполнена знаниями турецкой истории.
лучше гор могут быть только горы!
а ресторан с фламинго обязательно рекомендован к посещению!
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
Это интересное мини-приключение, легкий hiking (не tracking!!). Влажные гладкие камни, горная река с быстрым течением. Летом - просто супер. Очень живописное место, горы, камни, зелень Сам Sabri - отличный, компанейский парень, интересный и веселый. Рекомендую всем, кто устал от суеты Стамбула и хочет сменить впечатления
Это интересное мини-приключение, легкий hiking (не tracking!!). Влажные гладкие камни, горная река с быстрым течением. Летом
Это интересное мини-приключение, легкий hiking (не tracking!!). Влажные гладкие камни, горная река с быстрым течением. Летом
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия очень неожиданно началась с рассказа об истории Стамбула. Честно говоря, не ожидали, что треккинговая экскурсия включает в себя и историческо-познавательную часть и это был очень приятный сюрприз. Гид Назгуль
читать дальшеуменьшить

рассказала нам очень много всего интересного. Прогулка по каньону оказалась настоящим треккингом, а не лёгкой прогулкой, но мы были к этому готовы:) Дошли до самого конца и даже немного дальше, в водопаде искупались. Спасибо Сабри за организацию экскурсии и Назгуль за очень интересный рассказ, сопровождавший наш поход.

Вам был полезен этот отзыв?
J
Прекрасный гид, очень интересно рассказывает, экскурсия была очень интересная и позитивная!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Анонсированная прогулка не состоялась, поскольку накануне ночью в этом каньоне сорвался со скалы человек и он был закрыт из соображений безопасности, по крайней мере мне так сообщили, мы поехали в другое место.
Сабри
Сабри
Ответ организатора:
Да к сожалению каньон закрыли из за несчастный случай. Как видите на сайте мы приостановили эту экскурсию. Ждём когда каньон откроют.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону Баллыкаялар»

По главным местам Стамбула - после обеда и без толпы
Пешая
3 часа
325 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
По главным местам Стамбула - после обеда и без толпы
Увидеть Айя-Софию, Голубую мечеть, площадь Ипподром и Цистерну Базилика в самое комфортное время
Начало: У Немецкого фонтана на площади Ипподрома
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
10 авг в 15:30
€40 за человека
Из Стамбула на Принцевы острова: мир природы и тишины
Пешая
5 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Стамбула на Принцевы острова: мир природы и тишины
Путешествие на Принцевы острова - это уникальная возможность насладиться природой и историей. Откройте для себя Бююкада и его османское наследие
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €244 за всё до 3 чел.
Азиатская часть Стамбула: Мода и природа
Пешая
3 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Азиатская часть Стамбула: Мода и природа
Отдохнуть от центра города в аутентичных районах в компании местного жителя, с которым нескучно
Начало: На пристани Кадыкёй
Сегодня в 15:30
11 авг в 11:30
от €109 за всё до 4 чел.
Прогулка с аудиогидом по острову Бююкада
Пешая
6 часов
5 отзывов
Аудиогид
Прогулка с аудиогидом по острову Бююкада
Провести день на природе, отдохнуть от Стамбула и посмотреть на старинные особняки
Начало: Причал Буюкада
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €15 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
от €334 за экскурсию