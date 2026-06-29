Описание экскурсии
Треккинг по каньону
◽️ Мы заберем вас из отеля и за 1,5 часа доедем до начала нашего небольшого похода по Баллыкаялару. Приготовьтесь к приключению: в каньоне всегда мало людей и совсем нет туристической инфраструктуры. Только вы и природа. Причем чем дальше мы будем забираться, тем сложнее будет наш путь. Но не переживайте: треккинг безопасен и подходит для всех!
◽️ Итак, мы на месте. Вокруг — горы, на дне каньона — река, по пути — небольшие водопады, пещеры, естественные бассейны и прекрасные виды. Летом вы сможете искупаться, в остальное время — просто полюбоваться. Если повезет, увидим зверюшек, а еще попробуем дикие ягоды. Во время треккинга гид будет сопровождать вас, помогать и направлять, чтобы вы смогли дойти до конца каньона и увидеть главный водопад. Но даже если преодолеть каньон не получится — не страшно, ведь любой его участок красив и интересен.
◽️ Если в вашей группе кто-то захочет дойти до конца, а кто-то решит замедлиться среди природы, мы разделимся: гид проводит часть группы до водопада, часть останется ждать в каньоне, фотографируясь и наслаждаясь покоем.
◽️ Если вы хотите добавить в треккинг острых ощущений, то за дополнительную плату можно нанять профессионального скалолаза с оборудованием и подняться на одну из скал каньона. Для этой активности необходима хорошая физическая подготовка.
Прогулка по каньону продлится 3 часа, после чего вы сможете выбрать продолжение экскурсии из нескольких опций.
Продолжаем путешествие
Теперь нужно выбрать, куда вы хотите направиться после каньона:
1️⃣ Стамбульский зоопарк. Находится на обратном пути в пригороде Стамбула. В нём содержится более 450 видов животных на большой территории.
2️⃣ Тузла. Это маленький городок на побережье Мраморного моря, где невозможно заскучать: вы найдете много развлечений для детей и взрослых. При этом, в отличие от Стамбула, здесь нет толп туристов, очередей и завышенных цен. Что можно поделать в Тузле?
- Viasea — познавательный аквариум, в котором представлены экосистемы каждого моря и океана, озер и даже рек. Перед вами откроются маленькие миры из разных частей нашей планеты. Помимо подводных жителей, вы увидите крокодилов, черепах, ящериц, змей и варанов.
- Aslan Park — минизоопарк, где содержатся только представители семейства кошачьих.
- Tema Park — аттракционы для детей и взрослых без столичных очередей и завышенных цен.
- Аквапарк — классика для теплого сезона.
3️⃣ Ресторан в деревне. Если вы достаточно «развлеклись» на самом каньоне и проголодались, то идеальным завершением станет обед или ужин в ресторане с настоящими фламинго и лебедями на воде. Вы отведаете блюда традиционной турецкой кухни и полюбуетесь видами.
Организационные детали
- Вас заберут на комфортабельном автомобиле из отеля и по окончании отвезут обратно
- Треккинг по каньону с дорогой туда-обратно длится 6 часов. С учетом дополнительных активностей закладывайте на это путешествие весь день.
- Рекомендованный возраст детей 6+
- Надевайте нескользящую обувь (желательно водонепроницаемую) и удобную одежду по сезону
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Зоопарк и парк аттракционов — по 15€ с человека
- Аквариум, аквапарк, зоопарк с дикими кошками — по 10€ с человека
- Если вы хотите, чтобы гид вас сопровождал на этих активностях, то необходимо оплатить еще один билет
- Еда и напитки в ресторане
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
лучше гор могут быть только горы!
а ресторан с фламинго обязательно рекомендован к посещению!