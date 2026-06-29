Открываем для вас нетуристический маршрут из столицы — треккинг по каньону Баллыкаялар. За 3 часа мы пройдем его туда и обратно: самые стойкие дойдут до конца и полюбуются водопадом. Но

главное — не победа, а участие. Ведь на нашем пути будут живописные водопадики, пещеры, скалы и природные бассейны, в которых можно искупаться. После каньона — активности на выбор: зоопарк, город Тузла с развлечениями или обед в отличном ресторане.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Треккинг по каньону

◽️ Мы заберем вас из отеля и за 1,5 часа доедем до начала нашего небольшого похода по Баллыкаялару. Приготовьтесь к приключению: в каньоне всегда мало людей и совсем нет туристической инфраструктуры. Только вы и природа. Причем чем дальше мы будем забираться, тем сложнее будет наш путь. Но не переживайте: треккинг безопасен и подходит для всех!

◽️ Итак, мы на месте. Вокруг — горы, на дне каньона — река, по пути — небольшие водопады, пещеры, естественные бассейны и прекрасные виды. Летом вы сможете искупаться, в остальное время — просто полюбоваться. Если повезет, увидим зверюшек, а еще попробуем дикие ягоды. Во время треккинга гид будет сопровождать вас, помогать и направлять, чтобы вы смогли дойти до конца каньона и увидеть главный водопад. Но даже если преодолеть каньон не получится — не страшно, ведь любой его участок красив и интересен.

◽️ Если в вашей группе кто-то захочет дойти до конца, а кто-то решит замедлиться среди природы, мы разделимся: гид проводит часть группы до водопада, часть останется ждать в каньоне, фотографируясь и наслаждаясь покоем.

◽️ Если вы хотите добавить в треккинг острых ощущений, то за дополнительную плату можно нанять профессионального скалолаза с оборудованием и подняться на одну из скал каньона. Для этой активности необходима хорошая физическая подготовка.

Прогулка по каньону продлится 3 часа, после чего вы сможете выбрать продолжение экскурсии из нескольких опций.

Продолжаем путешествие

Теперь нужно выбрать, куда вы хотите направиться после каньона:

1️⃣ Стамбульский зоопарк. Находится на обратном пути в пригороде Стамбула. В нём содержится более 450 видов животных на большой территории.

2️⃣ Тузла. Это маленький городок на побережье Мраморного моря, где невозможно заскучать: вы найдете много развлечений для детей и взрослых. При этом, в отличие от Стамбула, здесь нет толп туристов, очередей и завышенных цен. Что можно поделать в Тузле?

Viasea — познавательный аквариум, в котором представлены экосистемы каждого моря и океана, озер и даже рек. Перед вами откроются маленькие миры из разных частей нашей планеты. Помимо подводных жителей, вы увидите крокодилов, черепах, ящериц, змей и варанов.

Aslan Park — минизоопарк, где содержатся только представители семейства кошачьих.

Tema Park — аттракционы для детей и взрослых без столичных очередей и завышенных цен.

Аквапарк — классика для теплого сезона.

3️⃣ Ресторан в деревне. Если вы достаточно «развлеклись» на самом каньоне и проголодались, то идеальным завершением станет обед или ужин в ресторане с настоящими фламинго и лебедями на воде. Вы отведаете блюда традиционной турецкой кухни и полюбуетесь видами.

Организационные детали

Вас заберут на комфортабельном автомобиле из отеля и по окончании отвезут обратно

Треккинг по каньону с дорогой туда-обратно длится 6 часов. С учетом дополнительных активностей закладывайте на это путешествие весь день.

Рекомендованный возраст детей 6+

Надевайте нескользящую обувь (желательно водонепроницаемую) и удобную одежду по сезону

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)