Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону

Побывать в диких местах и полюбоваться природой без толп туристов

Открываем для вас нетуристический маршрут из столицы — треккинг по каньону Баллыкаялар. За 3 часа мы пройдем его туда и обратно: самые стойкие дойдут до конца и полюбуются водопадом. Но главное — не победа, а участие.

Ведь на нашем пути будут живописные водопадики, пещеры, скалы и природные бассейны, в которых можно искупаться.

После каньона — активности на выбор: зоопарк, город Тузла с развлечениями или обед в отличном ресторане.
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону
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Описание

Что вас ожидает

Треккинг по каньону

◽️ Мы заберем вас из отеля и за 1,5 часа доедем до начала нашего небольшого похода по Баллыкаялару. Приготовьтесь к приключению: в каньоне будет мало людей и совсем не будет туристической инфраструктуры. Только вы и природа. Причем чем дальше мы будем забираться, тем сложнее будет наш путь. Но не переживайте: треккинг безопасен и подходит для всех!

◽️ Итак, мы на месте. Вокруг — горы, на дне каньона — река, по пути — небольшие водопады, пещеры, естественные бассейны и прекрасные виды. Летом вы сможете искупаться, в остальное время — просто полюбоваться. Если повезет, увидим зверюшек, а еще попробуем дикие ягоды. Во время треккинга гид будет сопровождать вас, помогать и направлять, чтобы вы смогли дойти до конца каньона и увидеть главный водопад. Но даже если преодолеть каньон не получится — не страшно, ведь любой его участок красив и интересен.

◽️ Если в вашей группе кто-то захочет дойти до конца, а кто-то решит замедлиться среди природы, мы разделимся: гид проводит часть группы до водопада, часть останется ждать в каньоне, фотографируясь и наслаждаясь покоем.

◽️ Если вы хотите добавить в треккинг острых ощущений, то за дополнительную плату можно нанять профессионального скалолаза с оборудованием и подняться на одну из скал каньона. Для этой активности необходима хорошая физическая подготовка.

Прогулка по каньону продлится 3 часа, после чего вы сможете выбрать продолжение экскурсии из нескольких опций.

Продолжаем путешествие

Теперь нужно выбрать, куда вы хотите направиться после каньона:

1️⃣ Стамбульский зоопарк. Находится на обратном пути в пригороде Стамбула. В нём содержится более 450 видов животных на большой территории.

2️⃣ Тузла. Это маленький городок на побережье Мраморного моря. В нём невозможно заскучать: вы найдете много развлечений для детей и взрослых. При этом, в отличие от Стамбула, здесь нет толп туристов, очередей и завышенных цен. Что можно поделать в Тузле?

  • Viasea — познавательный аквариум, в котором представлены экосистемы каждого моря и океана, озер и даже рек. Перед вами откроются маленькие миры из разных частей нашей планеты. Помимо подводных жителей, вы увидите крокодилов, черепах, ящериц, змей и варанов.
  • Aslan Park — минизоопарк, где содержатся только представители семейства кошачьих.
  • Tema Park — аттракционы для детей и взрослых без столичных очередей и завышенных цен.
  • Аквапарк — классика для теплого сезона.

3️⃣ Ресторан в деревне. Если вы достаточно «развлеклись» на самом каньоне и проголодались, то идеальным завершением станет обед или ужин в ресторане с настоящими фламинго и лебедями на воде. Вы отведаете блюда традиционной турецкой кухни и полюбуетесь видами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Вас заберут на комфортабельном автомобиле из отеля и по окончании отвезут обратно
  • Треккинг по каньону с дорогой туда-обратно длится 6 часов. С учетом дополнительных активностей закладывайте на это путешествие весь день.
  • Рекомендованный возраст детей 6+
  • Надевайте нескользящую обувь (желательно водонепроницаемую) и удобную одежду по сезону

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Зоопарк и парк аттракционов — по 15€ с человека
  • Аквариум, аквапарк, зоопарк с дикими кошками — по 10€ с человека
  • Если вы хотите, чтобы гид вас сопровождал на этих активностях, то необходимо оплатить еще один билет
  • Еда и напитки в ресторане

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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