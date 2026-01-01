Мои заказы

Экскурсии к озерам Стамбула

Найдено 3 экскурсии в категории «Озера» в Стамбуле, цены от €30. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
На машине
8 часов
12 отзывов
Водная прогулка
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
Погрузитесь в атмосферу Сапанджи, где природа и история переплетаются. Восхититесь видами и насладитесь местной кухней
Начало: С вашего отеля
«Вы отдохнете от шумного мегаполиса и насладитесь сказочными видами на горы, долины, водопады, леса и пресноводное озеро с чистейшей водой»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
€385 за всё до 6 чел.
Стамбул: тур на английском на весь день к озеру Сапанджа и Машукие
Пешая
На автобусе
10 часов
5 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Стамбул: тур на английском на весь день к озеру Сапанджа и Машукие
Начало: Ваш отель
«Сбегите от шума и суеты Стамбула и отправляйтесь в путешествие на весь день к Измитскому заливу и озеру Сапанджа»
Расписание: Ежедневно в 8:30.
€30 за человека
Экскурсия на озеро Сапанджа с англоязычным гидом
На автобусе
13.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на озеро Сапанджа с англоязычным гидом
Начало: Ресепшн вашего отеля
«Что вас ожидает: Зоопарк Дарица Забрав вас и перед тем, как посетить кристально чистое озеро Сапанджа, мы отвезем вас в удивительное место, называемое зоопарком Дарица»
Расписание: Ежедневно с 07:30
€490 за всё до 4 чел.

Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в январе 2026
Сейчас в Стамбуле в категории "Озера" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 490. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
